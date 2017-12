Ausztrália egyik legnagyobb Subaru specialistája a Got It Rex vette kezelésbe ezt a látszólag nem túl izgalmas, piros színű, fekete műanyag lökhárítós, 1994-es évjáratú Subaru Imprezát. Az optikai tuningot meghagyták későbbre, inkább azzal foglalkoztak, amihez igazán értenek: a négyhengeres boxermotorral. A motort alaposan átépítették és a biztonság kedvéért dobtak rá egy szép méretű Garrett turbófeltöltőt is. Ennek köszönhetően több, mint 600 lóerős teljesítményt hoztak ki a négyhengeresből. Mindezt úgy, hogy közben elforog akár 12000-ig is, ami nagyjából olyan, mintha egy négykerekű motorkerékpárról lenne szó.