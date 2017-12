Ha nem hozta meg Jézuska a várt ajándékot és meglepnéd magad egy kocsival, itt a remek lehetőség – feltéve, ha piszok gazdag vagy. A Hahu-n feltűnt egy Bugatti Chiron. 1 332 000 000, ez nem egy telefonszám, hanem a kocsi ára forintban. A több mint 1,3 milliárdos összeget euróban is megadták, úgy is milliós összeg: 4 271 147. Nem új autóról van ám szó, 580 kilométert már futott.

Persze az autó nem itthon van, hanem egy kereskedőnél Németországban. Ha valaki szeretné, ott nézheti meg, próbálhatja ki, előzetes egyeztetés után. Ha mégsem jönne be Bugatti Chrion, a kereskedőnél lehet válogatni a szupersportkocsik között, Ferrari LaFerrariból is kínál kettőt, de van Pagani Huayra, Koenigsegg Agera és persze a korábbi Bugatti a Veyron is akad.

Érdekesség, hogy máshol is hirdeti a kereskedő ugyanezt a Chiront, de olcsóbban. Itt például „csak” 3,5 millió euróba, 1,087 milliárd forintba kerül. Figyelemreméltó, hogy egy Chiron újonnan még ennél is olcsóbb, alapára csak 2,4 millió euró, de elég hosszú várólista van.

Aki nem ismerné: a Bugatti Chiron egy kétüléses szupersportkocsi. Motorja 8,0 literes, 16 hengeres, négy turbóval megtámogatva. A motor teljesítménye 1500 lóerő, míg maximális nyomatéka 1200 Nm. Az automata sebességváltóval és négykerék-hajtással szerelt modell 2,4 másodperc alatt képes elérni a 100 km/órás sebességet, 200-ra 6,1 másodperc alatt, 300-ra 13,1, 400 km/órára 32,6 másodperc alatt gyorsul fel. Végsebességét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, azt 2018-ra ígér a Bugatti. Úgy hírlik 467 km/óra, amelyet biztonsági okokból 420 km/órára korlátoznak.