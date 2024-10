BMW-emblémák nélkül is prémiumterméknek hatna az utastér, az anyagok a szegmensen belül igényesek és nagyon dekoratív az M-es színekben pompázó díszvarrás a műszerfalon. A szellőzőnyílásokat keretező alufedél is nemes darab, lyuggatott felületén át a hangulatvilágítás fényei is bejutnak az utastérbe. Mostantól elérhető masszázsfunkció is az első üléseken.

Enyhén a vezető felé fordul a két kijelzőt közös házba foglaló új műszerfal, fahrerorientiert, ahogy a német mondja. Gombok, kapcsolók gyakorlatilag nincsenek rajta, a középkonzolon a hangulatvilágítás is lehet az M-es BMW-k világoskék-sötétkék-piros színkombinációja, finom átmenetekkel.

Eltérően az új X3-tól, sajnos nincs már nyomó-forgatógomb a menük használatához, ez végkép kellemetlenné teszi a fizikai kapcsolók elhagyását. A hangerőszabályzás fekvő hengere is visszalépés az eddigi tekerőhöz képest a középkonzolon, a légkondi kezelőszerveit is könnyebb volt valódi kapcsolóként használni, mint a klímamenüből előidézni őket.

Vonzó extra a szélvédőre vetített kijelző és nagyon szép a kijelzők grafikája. Az óracsoport képátlója 10,25, a felső érintőképernyőé 10,7”. A kormányon lévő, Tesla-stílusú menüléptető gyűrűk használata egyszerű, de a minőségérzetük sajnos éppoly gyenge, mint az ötletet adó Teslákban.

Nincs sok fejtér hátul, egy Golf rövidebb ugyan, de igen jó térkihasználásával kényelmesebb a hátul ülőknek. A hátsó légbefúvás megléte ritka öröm ebben a szegmensben, az 1-es nem engedi a hőségtől kókadni a hátul ülőket sem.

380 helyett az új generációban 300 literes a csomagtér, ha az autónak 48 voltos hibridrendszere van. A kisegítő hibridrendszer 20 amperórás akkumulátora nélkül marad a 380 liter. A 118d-ben és az M135 xDrive-ban nagyobb, a 120-as benzinesben és dízelben kisebb a csomagtér.