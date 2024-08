Egészen biztos, hogy a Mercedesnél nem múlik a kínálaton a villanyautók áttörése. Az EQ-modellek minden releváns kategóriában elérhetők a kompakt autóktól a luxuskategórián át a kisebb-nagyobb aszfaltterepjáróktól a G-osztályig.

Ennyire bő választékot az tesz lehetővé, hogy az önálló villanyautók mellé sok meglévő típus is megkapta a maga elektromos verzióját. A nemrég tesztelt EQB-hez hasonlóan a H243 gyári kódú EQA is egy hagyományos autó elektromos hajtásra átállítva. Hatékonysága azt igazolja, hogy GLA-tól örökölt belső égésű motoros műszaki alapokra is lehet takarékos villanyautót konstruálni.

Áldás: a sebességhatár-túllépésre figyelmeztető zaj a kormány hangerő-szabályozó gombján a halkítás nyomva tartásával némítható
Jól gyorsul és rendkívül keveset fogyaszt az elöl hajtó EQA
Hamar véget ér a 4463 milliméteres autó a hátsó ajtó után
Ez az egyetlen elöl hajtó EQA, a 300 és a 350 összkerékhajtású
66,5-ről 70,5 kWh-ra bővült az akkukapacitás
Nagyjából csak a lökhárítók változtak és picit áramvonalasabb lett a ráncfelvarrással az EQA
Nagyrészt jók az anyagok és megfelelő a minőségérzet
Igényesek a töltőkábelek táskái Helyet vesznek el az alaphelyzetben 340 literes csomagtérből, mert a padló alá nem férnek be és nincs orrcsomagtér
Az akkuval megemelt padlószinttel kényelmetlen a hátsó ülés a felhúzott lábtartás miatt
140 kW vagy 190 LE a csúcsteljesítménye, tartósan 95 lóerős a villamos gép. nyomatékmaximuma 385 Nm
22,8 millió forintért egyzónás a légkondicionáló
Sokféle nézet választható a kijelzőn, a megjelenítés kiugróan szép
Feláras az adaptív tempomat, ami egy Swiftben széria, de nagyon jók a töltési funkciók. Van hely alapú töltési séma otthonra és a munkahelyre, az akkut előfűti az autó, ha szükséges, ha villámtöltőt állítunk be célpontként

Külső Tavaly követte az elektromos verzió is GLA korábban megejtett faceliftjét. A modellfrissítéssel módosult a lökhárító elöl és hátul illetve az első és a hátsó fényszórók grafikája. Változott a fekete hűtőmaszk is, a black panel amit kitapintható csillagmintával láttunk a tesztautón. Rövid hátsó ajtajával és kis C-oszlopi ablakával az EQA tömzsinek hat, formáját az első lökhárító alsó részén lévő csillogó betétek és a hátsó lámpákat összekötő, világító ív dobja fel valamelyest. Méretre az EQA nem túl kicsi, nem túl nagy kompakt terepjárók dimenziójában marad, hossza 4463, más adat szerint 4465 mm, szélessége 1834, más adat szerint 1849, magassága 1624 mm tetőkorláttal. A tengelytáv 2729 milliméter. Az autó alaktényezője 0,28, homlokfelülete 2,47 négyzetméter, ami közepes légellenállást jelent. Alapáron 18-as felni jár, a ballonosabb gumiméret 216/60 R18, a tesztautó gumiabroncsa 235/55 R18. A villanyautóktól megszokottan a látványra szebb, nagylyukú keréktárcsa helyett ez is egy áramvonalas felni kis nyílásokkal, amik elegendőek a fékek hűtéséhez, de kevesebb légörvénylést okoznak. Az aerodinamikai optimalizálás része a gumiabroncs is simább oldalfallal, amin kevésbé mély a márkajelzés, a méretfelirat és a többi információ. 22,8 millió forint a típus listaára, amibe nem fért bele kulcsfelismerő, szabadkezes ajtónyitás, hogy ne kelljen a távirányítóval bíbelődni a kilincsek meghúzása előtt. A drágább elektromos Mercedesek süllyesztett és előbújó, nehézkesen használható kilincseinek értelmetlenségét az EQA teszi látványossá. Ajtókilincse jól megragadható, masszív és a biztonságérzeten kívül azonnal ad egy minőségi impulzust is. Bőven megér pár kilométernyi hatótávot, a légellenállás különbsége elhanyagolható.

Belső tér 10,25 colos mindkét képernyő a szélesvásznú digitális műszerfalon, a vezető előtti óracsoport és a középső érintőképernyő is ekkora. Mindkét képernyőnek feltűnően szép a grafikája, a képminőség hibátlan. Bántóan gondatlan részlet ezzel szemben a képernyő éles felső pereme, amit a kijelzőt nyomkodó kezed megtámasztására használhatsz. Drót nélküli kapcsolattal is működik a telefonintegráció, fut az AndroidAuro és az Apple CarPlay. Zömmel mutatósak az anyagok a Mercedes-Benz EQA műszerfalán. Kár, hogy a klímavezérlés igazán elegáns és praktikus billentyűivel csak egyzónás légkondicionálót irányíthatunk. Nem létezhet sok autó ebben az árban, amelyen nem lehet oldalanként állítani a hőmérsékletet. Igénytelenebb műanyagokkal az ajtókon és a kesztyűtartó fedelén találkozunk, illetve a középső tárolót keretezik. A bőségesen nagy, jó mély tárolóhely belsejében van két C-s USB-töltő. Előrébb is van egy jókora rakodóhely, ott egy C-s csatlakozóval. A korábbi kezelőszerv az érintőképernyős funkciók bővítésével eltűnt az első ülések közül, helyét szimpla gumitálca vette át rakodóhelyként. Térkínálatra parádés a hátsó sor, a magam 190 centijéhez igazított ülés mögött négy ujjnyi lábtér maradt szabadon a térdem előtt, a fejem is pont elfért, ráadásul a lábfej is kényelmesen passzol az első ülés alá. A luxuskategórián innen szinte mindig kényelmesebb az első üléssor a hátsónál, de az EQA-ban ez még pregnánsabb, mert az akkumulátorok miatt megemelt padlószinttel túl közel van a hátsó ülőlap a padlóhoz. Emiatt hosszabb távon kényelmetlen lábtartással ülnek az utasok, míg elöl teljesen jó az üléshelyzet. USB-C-aljzatból kettő is van hátul, a hátsó légbefúvás viszont hiányzott és szemet szúrt az ajtóborítások olcsónak ható műanyaga, pedig a tetejét még sikerült igényesen, szép erezetű puhított műanyaggal burkolni. A térded előtt lévő, a háttámlát védő műanyaglap anyaga is kérdőjeles egy Mercedesben. Ritka érték egy kompakt autóban a hátsó ülésekhez is rendelhető oldallégzsák, családi autóként ezért nagy piros pont jár az EQA-nak. Jóval kisebb a csomagtartó, mint a belső égésű motoros vagy a konnektoros hibrid GLA-ban. 340 literes, ami kevesebb, mint a kisautók közé tartozó Hyundai i20 352 litere. A megfordítható szőnyeg gumibütykös része nagyon jól tartja a különben elcsúszkáló csomagokat és könnyen tisztítható. Mivel a hátsó üléspad hosszirányú állítása a GLA privilégiuma, a csomagteret nem lehet az óriási hátsó lábtér rovására megnövelni. Hiányzik az orrból a töltőkábelek helye, a csomagtérpadló alá nem férnek be, így helyet vesznek el a csomagtérből. Kiugróan igényes a töltőkábelek táskája, masszívságuk, kivitelük, a rögzítő karabiner méltó egy prémiumtermékhez. Hasznos a 40:20:40 arányú támlaosztás, könnyen vihetünk sílécet, deszkát, bármit, ami hosszú. Egy 28,3 milliós elektromos Lexus UX-ből a 2024-es modellfrissítés után is kimaradt a három osztású háttámla vagy legalább egy síalagút.

Technika Itt az orr valóban a motortér, a sok farmotoros villanyautóval szemben a belső égésű testvérek felépítését megtartó EQA orrában mindig van motor. A tesztelt EQA 250+ az első kerekeit hajtja, az erősebb modellek viszont 4×4-esek a hátul is meglévő villanymotorral. A motortér rendezettsége nem azt hozza, amit egy Mercedestől várnánk, de sok ember ezt a szépséghibát valószínűleg nem is észleli. A modellfrissítés előtt a 250-es teljesítménye 140 kW vagy 190 lóerő volt, ami nem változott. A villanymotort a ZF Friedrichshafen szállítja, kódjele EE0026. Egy villanymotor csúcsteljesítménye a túlmelegedés miatt csak rövid ideig tartható. A tartós, 30 percen át elérhető teljesítmény itt 95 lóerő. A villamos gép 385 Nm-t ad le. 300-as jelzéssel a csúcsteljesítmény 168 kilowatt vagy 228 lóerő, a 350-esek maximuma 215 kW, azaz 292 lóerő. Ez a két verzió összkerékhajtású. A Mopf (Modellpflege avagy ráncfelvarrás) után a lítiumion akkumulátor kapacitása 66,5-ről 70,5 kilowattórára bővült. Váltóáramról legfeljebb 11, egyenárammal 100 kilowattal lehet tölteni az akkumulátort. Ennél lényegesen jobb maximumot produkálnak a konkurensek, de nem ez dönt arról, mekkora időveszteség után szabadulsz a töltőről, hanem a töltés átlagsebessége. A töltés valós időigényében a Mercedes villanyautói látványos csúcsértékek nélkül is jók, mert az akkutemperálás sokáig a maximum közelében tudja tartani a töltési teljesítményt. Tehát hasonló akkukapacitású elektromos autóval a 100 kW-nál nagyobb csúcsérték dacára is állhatsz ugyanannyit vagy többet a töltőn, mint a tesztelt Mercedes EQA 250+-szal. Valamelyest nőtt a hatótáv a gumik módosításával és a légellenállás enyhe mérséklésével, ideértve az első fényszórók finomítását és a hátsó futóműhöz szerelt légterelőt. A nagyobb EQ-modellekből vette át az EQA a hatótávmaximalizáló funkciót, ami a légkondicionálás visszafogásával vagy deaktiválásával, a képernyők fényerejének visszacsavarásával és más komfortfunkciók korlátozásával ad hozzá valamit a hatótávhoz. Az EQA 250+ hatótávja 497-561 km a WLTP szerint. Nekem most két szívódízel 124-es kombim van ettől a márkától, szóval nem visel meg a 160 km/órás végsebesség, de másnak okozhat csalódást, ha drága és elegáns villanyautójában levillogja valaki az 1,4-es G Astrával. Gyorsulásban viszont más kategória az EQA 250+, 8,6 másodperc alatt van százon. Az autó tényleges tömege az EU-típusbizonyítvány szerint 2062 kilogramm, az EQA 250+ 1900 kilóról indul vezető és csomag nélkül. Kedvező a vontatási kapacitás, a fékezetlen utánfutó 750, a fékezett 1500 kilós lehet. A transzportkapacitást 75 kilós tetőterhelés bővíti.

Vezetés Ahhoz képest, mennyire befalazza a vezetőt és mennyire rossz kilátást enged sok modern SUV, az EQA-ból egészen jól átlátod a környezetet. A kormánykeréken lévő érintőfelületekkel előidézhető menükavalkádban könnyű elkeveredni, az átlagnál hosszabb beszokási időt kívánt a tesztautó. Egy Mercedesben a kényelem alapérték, amit ez a kompakt crossover is megad. A villanymotor rezgésszegénységének megismétlésére 12 hengeres benzinesre volna szükség, az autó halksága és a meghosszabbítható combtámaszos első ülések komfortja is szerethető a kocsiban. Más autókban a fejtámla nyomhatja a fejedet, ezért tűnt fel, hogy az EQA-é mennyire ergonomikus és természetes fejtartást enged. Extraként szélvédőre vetítő rendes head-up display is rendelhető. A gyorsulás meggyőző, az azonnal reakció előny besoroláskor és a sárgára váltó lámpáknál is. Az EQA 250+ bőven van annyira erős, hogy inkább az összkerékhajtás számos előnye, semmint a teljesítmény vonzza a vevőket a drágább EQA verziókban. 350-400 kilométeres távokat tervezhetünk töltés nélkül az igazán csekély fogyasztásnak köszönhetően. Utazás közben nagyon váratlan volt az adaptív tempomatot keresve kapott felirat, miszerint az „aktív követésitávolság-tartó asszisztens nincs aktiválva, de utólag megvásárolható”. Valahogy a legolcsóbb Toyota Yarisban benne tud lenni az ACC, itt meg extra. Ami van vezetőtámogató rendszer, az tisztességesen működik, jó hangolással. Nem azzal kell kezdeni az autó vezetését, hogy visszanyesed a menüből először a veszélyes, aztán a simán csak ostoba segédberendezések működését. Egy 2024-es autóban ez egyáltalán nem magától értetődő. A Mercedesekben a sebességhatár-túllépésre figyelmeztető zaj a kormány hangerő-szabályozó gombján a halkítás nyomva tartásával némítható, ami áldás. Az autó futási kultúrája legfeljebb közepes és meglehetősen terhesek az elsőkerék-hajtású modellben a hajtási befolyások a kormányon. Pedig kevés autóban látni ennyire szép kormánykereket, klasszikusan kerek, elegáns betétekkel a küllőkön. Egy ennyire kompakt Mercedestől jobbat várnánk a 11,4 méteres fordulókörnél, aminél egy SEAT Ateca fél méterrel kisebb körön megfordul. Nagyon hasznosak a kormány mögötti rekuperációs flepnik kanyarok előtt pár mozdulattal fokozva az áram-visszatermelést a féket sem mindig kell használni. Az automatikus rekuperáció szoftvere van olyan jó, hogy ne kelljen foglalkozni a normál, erős és maximális beállítások váltogatásával.

Költségek 523 kilométeres hatótávot olvastam le 96 százalékosra töltött akkumulátorral, ami ígéretes egy elektromos autó átvételekor. Az EQA 250+ értékes vonása, hogy nem az derül ki pár száz kilométer után, hogy ennek a két harmada sem reális. Nagyon kedvező az EQA 250+ fogyasztása. A fedélzeti számítógép 16,8 kWh/100 kilométeres átlagot számolt a teszten, ennek harmada volt autópálya 130-at tartva, a többi város és országút. Eredendő közegében, városi forgalomban parádésan csekély az áramigény, 12,8-13,2 kilowattórás tartományban mozgatható az EQA 250+, ha odafigyelsz a takarékos vezetésre. A széria hőszivattyú a villanymotor hőjével segíti a fűtést, ez is benne lehet a jó eredményben. Méltánytalanul gyenge a kocsi árához képest a felszereltség, a feláras adatív sebességtartóról, a hiányzó kulcsfelismerő ajtónyitásról és az egyzónás a légkondiról már volt szó. Az EQA300 és a 350 összkerékhajtású, 24 934 000 és 26 127 000 forintos áron követik a tesztelt EQA 250+ alapverziót. Audi Q4 E-tron 45 Business (286 LE, 553 km) 18 990 000

BMW iX1 eDrive20 (204 LE, 430-474 km) 18 540 000

Lexus UX 300e Prestige (204 LE, 450 km) 28 300 000

Mercedes-Benz EQA 250+ (190 LE, 497-561 km) 22 788 000 Ft

Mercedes-Benz GLA 250e (plug-in hibrid, 163+109 LE, km) 19 592 000 A magyarországi új BMW-knél az autó árába foglalt szervizcsomag a múlté, a Mercedesnél viszont létezik, olyannyira, hogy az elektromos autóké a 4 év/120 ezer kilométeres limit helyett hat évre vagy 150 000 kilométerig fedezi a kötelező karbantartások díját. Cikkünk megjelenésekor (és utána még szeptember 30-ig) négymillió forintos kedvezményt ad az importőr és a márkakereskedő-hálózat az összes elektromos Mercedesre, így az EQA-ra is, ami komoly árelőny. Továbbra is adott a félmilliós kerettel átadott töltőkártya az autóhoz, amivel a Mercedes me Charge hálózatban tölthető az akku, például az Ionity villámtöltőin.