Ahhoz képest, amit a prémiumgyártóktól megszokhattunk – de úgy általában minden új autótól -, továbbra is hagyományos autóbelsővel találkozunk a megújult UX-ben. Van benne központi képernyő, de nem uralja a látványt, visszafogottan épül be a műszerfalba. A 2024-es kivitel utasterében a középkonzolon lévő apró váltókar jelenti a leglátványosabb változást. A korábbitól eltérő, picike fokozatválasztó már elektronikus és szinte teljesen elvész a beltérben. Akinek ez számít, annak jó hír, hogy szintetikus bőr bevonat található rajta, így akár teljesen bőrmentes belsővel is rendelhető a Lexus UX.

A fedélzeti rendszer érintésérzékeny képernyője továbbra is 8 vagy 12,3 colos lehet, de a vezető előtti műszeregység új, teljesen digitális is lehet, 12,3 colos képernyővel, többféle grafikával, megjeleníthető adattal. Ezek mellett még az ablakemelő kapcsolópanele újult meg, a többi részlet, a temérdek USB-C aljzat és a vezeték nélküli telefontükrözés már a legutóbbi frissítéskor bekerült az UX-be.

Bővült a belső tér színválasztéka, a mogyoróbarna, fekete és a holdkő mellé megérkezett a homokkő is, aki bevállalósabb, az az F Sport felszereltségi szinten akár lángoló vörösbe is öltöztetheti az autó belsejét. Az anyagok, a kivitelezés príma, a különféle funkciókhoz tartozó kapcsolók, gombok működése is hibátlan. Ezen a szinten már nem nagyon szokás hibázni.

Javítottak a kabin hangszigetelésén is, a középső oszlopok alá és a jármű padlójába még több hangelnyelő anyagot építettek be, és extra rezgéscsillapítókat kapott a műszerfalborítás és a hátsó kerékdobok is, aminek köszönhetően 1,7 dB-lel csökkentették a zajszintet az autóban.

Ami a kompakt méret mellett meglepő, 190 centis magassággal a hátsó sor is élhető, ha nem is sok, de marad még hely térdnél, fejnél is, bár a hangulat nem az igazi és a beszállás sem könnyű a szűk ajtónyíláson keresztül. Csomagtartója viszont kifejezetten kicsi, 320 literes – pedig az akkumulátorok jórészt a hátsó ülések alá vannak besuvasztva. Viszont amit lehetett, azt kihozták belőle, a padló alatt két újabb szintre lehet pakolni, vannak mélyebb rekeszek kétoldalt, és világítással, 12 voltos táppal, csomagrögzítő fülekkel is ellátták. Ráadásul a motoros ajtómozgatás sem őrjítően lassú.