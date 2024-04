Nem kifejezetten villanyautónak épült a Mercedes-Benz EQB, talán ezért is áll közelebb a formája egy hagyományos autóéhoz. Sőt, az elektromos EQB-vel párhuzamosan elérhető a modell belsőégésű motoros testvére is, ami GLB néven fut, és jelenleg benzines és dízel változatban is kapható. Persze ránézésre azért könnyen kideríthető, milyen hajtáslánc dolgozik az autó alatt, és nem csak a zöld rendszám lesz ebben a segítségünkre.

Leginkább az elektromos autókra jellemző közel zárt hűtőmaszk árulja el, hogy a villanyos szabadidő-autóval állunk szemben, ami a tavalyi ráncfelvarrás óta apró kidudorodó Mercedes emblémákat is kapott a központi, hagyományos kivitelű és megszokott méretű mellett. Hogy a fényes fekete plasztik mennyire szerencsés választás egy autón, az majd kiderül pár év múlva, amikor az autó már túl van néhány gépi autómosón. Most viszont még jól néz ki, ahogy a középen fénycsíkkal összekötött fényszórók is.

Oldalról a klasszikus, szabadidő-autókra jellemző bakancsformát kapott az EQB, lekerekített sarkokkal, alul, a küszöböknél és a kerékjárati íveknél pedig vastagon műanyagba mártva. Jót is tesz a formának a fekete plasztik rátét, amitől sokkal karcsúbbnak tűnik a 4684 milliméter hosszú, tükrökkel 2020 mm széles, 1654 mm magas, 2829 mm tengelytávolságú karosszéria. Hátul, a szinte függőlegesen végződő csomagtartóajtón keresztbe futó fénycsík köti össze a lámpákat, amikben a búra alatt alakult csak át a lámpák elrendezése.

A frissítés előtti és utáni EQB orra közti különbség így egész jól látszik: