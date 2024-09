Hogy a Honda kitart-e az EM1 e bemutatásakor – a névben az EM „Electric Moped”-et jelent, és az 1-es arra utal, hogy lesz belőle több is – kommunikált 2040-es céldátum mellett, amikorra a teljes motorkerékpár kínálatát karbonsemlegessé kívánja tenni, azt nem tudjuk. Azt viszont igen, hogy már itthon is kapható a városi, rövidtávú közlekedésre termett, takarékos és megfizethető villanyrobogó. Kipróbáltuk, milyen vele az élet.

Mire jó?

Városban nem csak autóval, biciklivel, vagy tömegközlekedéssel lehet eljutni A-ból B-be. Igen, lehet még biciklit is használni, és a közlekedésre többé kevésbé alkalmatlan mikromobilitási eszközökkel is utazhatsz, ha akarsz. De miért tennél ilyet, ha van ennél komfortosabb, gyorsabb, eszköz is: az elektromos robogó.

A Honda felmérése szerint egy átlagos diák napi 30 kilométert jön-megy a városban, így nekik pont elég lehet az EM1 e tudása is. De ingázni, különösen az autóval megközelíthetetlen és nehezen parkolható belvárosban is prímán lehet vele. Mi is erre használtuk.

Külső

Ránézésre a Honda villanyrobogója nem nagyon különbözik egy klasszikus kismotortól. Nincs benne semmi feltűnő, legfeljebb a kecsesebb forma és a kipufogó hiánya, valamint a hátsó kerékben látható villanymotor lehet árulkodó, hogy nem hagyományos, benzinmotoros robogóval van dolgunk.

A két méternél is kurtább járgány csupán 1860 milliméter hosszú, 680 mm széles, és 1080 mm magas, tengelytávja 1300 mm, ülésmagassága 740 mm. Elöl 12, hátul 10 colos kerekeket kapott, és a célközönséghez – városi fiatalokra céloz vele a Honda – nem éppen passzoló, konzervatív fekete, szürke és fehér színekben vásárolható meg.

Minden egyszerűsége ellenére a koncepció egész jó, hiszen olcsó, mégis zöld közlekedési módot kínál vele a Honda, ami nagyságrendekkel kényelmesebb és gyorsabb, mint a tömegközlekedés, de jó időben sok esetben az autót is kiválthatja. És egy buszjegy árának töredékéből elmész vele 100 kilométert.

Robogó – mit lehet vele, mit nem? Magyarországon valamiért még mindig kevesen jöttek rá, hogy egy robogóval mennyivel kényelmesebben és gyorsabban lehet közlekedni a városban, mint bármi mással. Rövid távon mindennél gyorsabb lehetsz egy robogóval, nem kell fizetned a parkolásért, ha van elég hely, akkor megállhatsz a járdán és akár a buszsávban is haladhatsz vele. De persze mint mindennek, ennek is vannak árnyoldalai. A maximális sebesség, amivel közlekedhetsz, az 40 km/óra, ami dugóban nem fájdalmas, de egy 70-es Árpád hídon már kellemetlenül feszeng az ember, ahogy kikerülendő akadálynak érzi magát. Nem hajthatsz fel vele az autópálya mellett autóútra sem, lakott területen kívül viszont mehetsz vele kerékpárúton is, legfeljebb 30-cal. Emellett egyedül kell rajta közlekedned, mert utast nem szállíthatsz rajta.

A kötelező gombokon kapcsolókon kívül – irányjelző, távolsági fény kapcsolója, kürt, slusszkulcs, vezetési mód választó, indítógomb és fékkarok – egy plusz gomb van a műszerfalon, amivel a fedélzeti számítógép adatai között lehet lépkedni. Nem túl bonyolult, a napi, és az összes megtett kilométer és a pontos idő között lehet váltogatni vele.

A műszerfalon az aktuális sebesség mellett a kiválasztott üzemmód – Normal, vagy Eco – és az akkumulátor töltöttsége is szerepel. Utóbbi százalékban, tehát a megtehető kilométereket a tapasztalatok alapján a vezetőnek magának kell megsaccolnia.

Az ülés alatti 3,3 literes rekeszbe pár apróság elfér, és szatyorakasztó, USB töltőaljzat is növeli a komfortot, hátra pedig a csomagtartó konzolra is lehet rögzíteni dolgokat, vagy éppen egy zárható dobozt szerelni rá. Parkolásnál oldaltámasz és középállvány között is választhat a vezető, hogy mire támassza le a motort.

Bár elméletileg kétszemélyes az EM1 e, megvan hozzá a kellő méretű ülése, és a kihajtható lábtartó, és a kapaszkodó is, Magyarországon a szabályok miatt nem szállítható vele utas.

Technika

Akksi

Honda Mobile Power Pack e: fantázianéven fut a márka cserélhető lítiumion akkumulátora, ami alig nehezebb 10 kilogrammnál. Feszültsége 50,3 V, kapacitása 26,1 Ah és 2500-nál is több töltési ciklust bír ki. Papíron 30 kilométer lehet megtenni vele egy feltöltéssel normál üzemmódban, de a tapasztalatok szerint ennél jóval több, úgy 40 kilométer körüli a reális adat. A katalógusban szerepel az Eco üzemmód mellett is hatótáv, ez 48 kilométer.

Az akkumulátor önvédelmi képzést is kapott, ha a környezeti hőmérséklet extrém, – nulla és plusz 54 fok között – akkor korlátozza a teljesítményleadást és a töltési teljesítményt is. Hidegben érdemes behozni a lakásba az akkumulátort, különben a rendszer 35 km/órában korlátozza a maximális sebességet. Mondjuk nulla fok körüli hőmérsékleten amúgy sem vicces robogózni, így nem hiszem, hogy sok felhasználót érint ez a korlátozás.

Töltés

A Honda villanyrobogójának egyik legjobb tulajdonsága, hogy az akkumulátora 3 másodperc alatt kikapható a motorból. Túl sok erő sem kell ahhoz, hogy a 10 kilogrammos tömböt valaki kiszedje az ülés alatti zárt rekeszből és felballagjon vele a lakásba, ahol a gyári specifikáció alatt nagyjából 6 óra alatt tudja teljesen feltölteni a totál kiürült akkumulátort.

Egyszerűen be kell csusszantani az akksitömböt a fekete műanyag dokkolóba, amin négy led jelzi a töltöttséget. És itt jön az egész elektromos robogózás legzavaróbb része. A töltés ugyanis őrjítően hangos. Van egy apró, de annál zajosabb ventilátor a töltőben, ami akkora zajt csap, mint egy felszállni készülő permetező helikopter. Felfoghatatlan baklövés ez, mert így tuti nem hagyod az előszobában éjszakára, mert nem fogsz tudni aludni tőle. De még az irodából is kihajítanak vele, ha úgy okoskodsz, hogy majd napközben ott töltöd.

Motor

A Honda robogójában a szénkefe nélküli, háromfázisú villanymotor a hátsó kerékagyban található. Legnagyobb teljesítménye 1,7 kW – ez 2,3 LE – nyomatékból pedig 90 Nm a legtöbb, ami kihozható belőle. Gyári fogyasztása 47 Wh/km, aminek költsége forintra és 100 kilométerre átszámolva úgy 330 forintra jön ki. Ez kicsivel több, mint fél liter benzin ára és kicsivel kevesebb, mint egy 400 forintos gyűjtőjegy. Az akkumulátorral mindössze 95 kilogrammos robogót elöl tárcsa, hátul dobfék lassítja.

Vezetés

Kétféle vezetési mód közül választhat a Honda robogójának vezetője, van normál és takarékos mód. A Standard-hoz nem kell sok magyarázat, és az Eco-t sem nehéz megfejteni. A különbség a két mód között nagyon feltűnő, én az Eco-t nem is ajánlanám, hacsak nem a kalapos, autópályán a kamionos mögött 87-tel kullogó Priusos kasztba tartozol. Eco módban annyira elerőtlenedik a robogó, hogy az már őrjítő és a csúcssebességet is visszaveszi.

Normál üzemmódban viszont pont annyira használható, mint egy benzines robogó. Nem biztos, hogy te leszel vele a legfürgébb, ha lámpánál kell indulni, de jó reflexekkel és határozott gázkezeléssel nem is leszel zavaró akadály. Legalábbi amíg eléred az óra szerinti 48 km/órás – amúgy már illegális – csúcssebességet. Közlekedés közben megtanít spórolni a lendülettel, hiszen a gyorsulás nem az erőssége. Ha menet közben meg tudod úszni a teljes megállást, akkor indulásnál sokkal könnyebb lesz újra felvenni a forgalom ritmusát.

Kormányzása könnyed, gyorsan reagál minden mozdulatra, és az egész robogó pillekönnyűnek érződik. Könnyű is, hiszen mindössze 95 kilogramm, akkumulátorral együtt is. Attól, hogy semmi hangja nincs – a robogók megúszták az elektromos autóknál kötelező mesterséges zajkibocsátást – még könnyedebbnek érződik vele az élet.

Igaz, ez biztonság szempontjából nem biztos, hogy jó, autósként én kifejezetten szeretem, ha a sorok között előreszivárgó, vagy csak a mellettem jövő motornak van hangja is. És már akkor tudom, hogy számítanom kell rá, amikor még nem látom. A lehetőségekhez illetve az apró kerekekhez képest a menetkomfort sem rossz, a fékek pedig kifejezetten hatékonyan lassítják a villanyrobogót.

Költségek

Listaáron 1 569 000 forintba kerül a Honda villanyrobogója, de jelenleg elképesztő kedvezménnyel, a lélektani egymillió forint alatti áron is hozzá lehet jutni. Egész pontosan 989 ezer forintért. Ennyi pénzért nagyjából csak villanybiciklit lehet kapni, nem elektromos robogót.

Értékelés

A Honda EM1 e egy mókás, pillekönnyű városi járgány. Fenntartani filléres mutatvány, és jelenleg az egymillió alatti árával kifejezetten jó vételnek tűnik. Persze adrenalinlöketre nem érdemes számítani, amikor megtekered rajta a gázkart, de tavasztól őszig remekül kiváltható vele az autó, vagy a tömegközlekedés a városi, rövidtávú utakon.

