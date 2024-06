Tovább bővül a Lexus szabadidő-autó kínálata, egyre kisebb kategóriákban próbálkozik a Lexus. Az RX-szel indult a sor, amelyben mostanra viszont ott az NX, az UX, az RZ, és megérkezett az LBX. A legkisebb Lexus magyarországi sajtóbemutatójának legfontosabb tanulsága, hogy ebből a modellből nem szabad az alapkivitelt megvenni. A nemzetközi menetpróbán kollégám kimerítően bemutatta az LBX-et egy magasabb felszereltségű példányt felboncolva, én viszont egy már magyar rendszámmal felszerelt, közepesen extrázott verzióval autóztam egy kicsit. Ez is érezhetően több volt, mint akár egy fullos Toyota, viszont még ez sem volt eléggé Lexus.

Külső

Divatos, izgalmas, vagány kis crossover a Lexus LBX. A lexusság megállapításához nagy szükség van a felnikupakokon és az orron található emblémákra és a nagy feliratra az LBX fenekén: ezek híján nehéz lenne beazonosítani a márkát, annyira önálló karakter ez a kis SUV. De ez nem baj.

Kifejezetten jól áll neki, ahogy kamaszos daccal megtagadja családi tradícióit, és épp csak egy minimális mennyiségű krómot magára sminkelve, azt sem a megszokott helyekre kenve, rövid fekete szoknyában, túlméretezett bakancsban, rikító sárga felsőben lép ki a kifutóra. Igen, a sárgaság is nagyon fontos: ebben a színben az LBX ötször hatásosabb, mint bármelyik más fényezésben, például ezekben (katt a kis galériaikonra a bal felső sarokban):

Ne alapáron válaszd ezt az autót 1 /57 LBX: a legkisebb Lexus, kizárólag 1,5 literes benzinmotorra alapozott fullhibrid hajtással LBX: a legkisebb Lexus, kizárólag 1,5 literes benzinmotorra alapozott fullhibrid hajtással Fotó megosztása: 2 /57 Vannak jó színei, de a sárga mindent visz Vannak jó színei, de a sárga mindent visz Fotó megosztása: 3 /57 Vannak jó színei, de a sárga mindent visz Vannak jó színei, de a sárga mindent visz Fotó megosztása: 5 /57 Vannak jó színei, de a sárga mindent visz Vannak jó színei, de a sárga mindent visz Fotó megosztása: 6 /57 Fronthajtással 9,2, 4x4-gyel 9,6 másodperc alatt van százon Fronthajtással 9,2, 4x4-gyel 9,6 másodperc alatt van százon Fotó megosztása: 7 /57 Nem erős, de dinamikus, agilis, jó vezetni Nem erős, de dinamikus, agilis, jó vezetni Fotó megosztása: 9 /57 A forma friss és csábító, de meg kell nézni az emblémát, hogy tudjuk, honnan is jött ez az új kis SUV A forma friss és csábító, de meg kell nézni az emblémát, hogy tudjuk, honnan is jött ez az új kis SUV Fotó megosztása: 10 /57 A 36 literes tank 700 kilométerre is könnyedén elég A 36 literes tank 700 kilométerre is könnyedén elég Fotó megosztása: 11 /57 A sárga, rendszámozatlan autó egy fullextrás példány: ez a legjobb LBX A sárga, rendszámozatlan autó egy fullextrás példány: ez a legjobb LBX Fotó megosztása: 13 /57 A sárga, rendszámozatlan autó egy fullextrás példány: ez a legjobb LBX A sárga, rendszámozatlan autó egy fullextrás példány: ez a legjobb LBX Fotó megosztása: 14 /57 A sárga, rendszámozatlan autó egy fullextrás példány: ez a legjobb LBX A sárga, rendszámozatlan autó egy fullextrás példány: ez a legjobb LBX Fotó megosztása: 15 /57 Alapszín, kis fekete, kis króm: sok helyen fut össze ez a három árnyalat a karosszérián Alapszín, kis fekete, kis króm: sok helyen fut össze ez a három árnyalat a karosszérián Fotó megosztása: 17 /57 Alapáron 17-es, magasabb szinteken 18-as a felni Alapáron 17-es, magasabb szinteken 18-as a felni Fotó megosztása: 18 /57 Bőr már nincs, csak bőrszerű anyagok, de a minőségérzet így is remek egy jól felszerelt LBX-ben Bőr már nincs, csak bőrszerű anyagok, de a minőségérzet így is remek egy jól felszerelt LBX-ben Fotó megosztása: 19 /57 A gyártó nem titkolja, kik ellen indítja a kocsit A gyártó nem titkolja, kik ellen indítja a kocsit Fotó megosztása: 21 /57 Egy kis magyarázat ahhoz, hogy mikor épp mi csipog a kocsiban Egy kis magyarázat ahhoz, hogy mikor épp mi csipog a kocsiban Fotó megosztása: 22 /57 A felszereltségi szinteket Atmoszféráknak hívja a Lexus A felszereltségi szinteket Atmoszféráknak hívja a Lexus Fotó megosztása: 23 /57 A helyszín az etyeki BudaPrés cider-műhely, izgalmas épületek egy izgalmas külsejű új autóhoz A helyszín az etyeki BudaPrés cider-műhely, izgalmas épületek egy izgalmas külsejű új autóhoz Fotó megosztása: 25 /57 Szépek a részletek, sok mindenbe bele lehet szeretni Szépek a részletek, sok mindenbe bele lehet szeretni Fotó megosztása: 26 /57 Szépek a részletek, sok mindenbe bele lehet szeretni Szépek a részletek, sok mindenbe bele lehet szeretni Fotó megosztása: 27 /57 Szépek a részletek, sok mindenbe bele lehet szeretni Szépek a részletek, sok mindenbe bele lehet szeretni Fotó megosztása: 29 /57 Sok mai kis crossover jellegzetessége a felhúzott küszöb: mintha megmarkolták és összeszorították volna az autót. De ez is jól áll az LBX-nek Sok mai kis crossover jellegzetessége a felhúzott küszöb: mintha megmarkolták és összeszorították volna az autót. De ez is jól áll az LBX-nek Fotó megosztása: 30 /57 Kell a magas felszereltség ahhoz, hogy az LBX utastere prémium legyen Kell a magas felszereltség ahhoz, hogy az LBX utastere prémium legyen Fotó megosztása: 31 /57 A hátsó üléstámlában nincs könyöklő A hátsó üléstámlában nincs könyöklő Fotó megosztása: 33 /57 Az alapkivitel kézi ülésállítása jelentősen lerontja a komfortérzetet Az alapkivitel kézi ülésállítása jelentősen lerontja a komfortérzetet Fotó megosztása: 34 /57 A lábtér passzos az LBX-ben, de átlagos termetű felnőtt azért simán elfér maga mögött A lábtér passzos az LBX-ben, de átlagos termetű felnőtt azért simán elfér maga mögött Fotó megosztása: 35 /57 Jó fogású kis kormány, jól áttekinthető műszerfal, sok fizikai gomb Jó fogású kis kormány, jól áttekinthető műszerfal, sok fizikai gomb Fotó megosztása: 37 /57 Érdekes a szintetikus bőr kormánykarika tapintása: inkább gumi, mint bőr, de nem rossz Érdekes a szintetikus bőr kormánykarika tapintása: inkább gumi, mint bőr, de nem rossz Fotó megosztása: 38 /57 Az ajtóbelsőben kicsire sikerült a zseb Az ajtóbelsőben kicsire sikerült a zseb Fotó megosztása: 39 /57 Nyomásra nyílik, húzásra először a zár old és második húzásra nyílik az ajtó Nyomásra nyílik, húzásra először a zár old és második húzásra nyílik az ajtó Fotó megosztása: 41 /57 A 7 colos műszeregység tartalma variálható A 7 colos műszeregység tartalma variálható Fotó megosztása: 42 /57 A 7 colos műszeregység tartalma variálható A 7 colos műszeregység tartalma variálható Fotó megosztása: 43 /57 A kulcs igazi Lexus: a nagyobb tesóké is ilyen A kulcs igazi Lexus: a nagyobb tesóké is ilyen Fotó megosztása: 45 /57 4,7 liter a számítógép szerint a váltott sofőrös, próbálgatós országúti teszten. Nem rossz 4,7 liter a számítógép szerint a váltott sofőrös, próbálgatós országúti teszten. Nem rossz Fotó megosztása: 46 /57 Felül fekete, alul Amalfi sárga: ez a szín nagyon jól kihozza az LBX formáját Felül fekete, alul Amalfi sárga: ez a szín nagyon jól kihozza az LBX formáját Fotó megosztása: 47 /57 Felül fekete, alul Amalfi sárga: ez a szín nagyon jól kihozza az LBX formáját Felül fekete, alul Amalfi sárga: ez a szín nagyon jól kihozza az LBX formáját Fotó megosztása: 49 /57 Felül fekete, alul Amalfi sárga: ez a szín nagyon jól kihozza az LBX formáját Felül fekete, alul Amalfi sárga: ez a szín nagyon jól kihozza az LBX formáját Fotó megosztása: 50 /57 A legkevésbé prémiumos rész az alapmodellben az olcsó műanyagokból készült kesztyűtartó és vidéke A legkevésbé prémiumos rész az alapmodellben az olcsó műanyagokból készült kesztyűtartó és vidéke Fotó megosztása: 51 /57 Támladöntés után se lesz sík padlójú furgon az LBX Támladöntés után se lesz sík padlójú furgon az LBX Fotó megosztása: 53 /57 A csomagtartó mérete átlagos mai kiskocsis, de mély és tagolt, nem igazán jól pakolható A csomagtartó mérete átlagos mai kiskocsis, de mély és tagolt, nem igazán jól pakolható Fotó megosztása: 54 /57 A világ legkisebb márkázott motortakaró fedele A világ legkisebb márkázott motortakaró fedele Fotó megosztása: 55 /57 Igazán kár, hogy teleszkópos kitámasztás nem jutott a motorháztető alá Igazán kár, hogy teleszkópos kitámasztás nem jutott a motorháztető alá Fotó megosztása: 57 /57 Sok a klasszikus fizikai gomb, még napi kilométerszámláló-nullázó is van. Ez jó! Sok a klasszikus fizikai gomb, még napi kilométerszámláló-nullázó is van. Ez jó! Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A hasonlóság a közel azonos méretű, de az LBX-től minden milliméteradatában eltérő, picit szűkebb tengely- és nyomtávú Yaris Cross-szal egyértelmű, de a Lexus már első pillantásra sem egy átemblémázott Toyota. Fényszórók, zárófények, kilincsek, részletek: minden más. Ha ugyanazok is az alapok és a formai irányelvek, sikerült megteremteni a különbséget a két modell között már a külsőségekben is. Az LBX finomabb, cizelláltabb, prémiumabb.

Belső

Prémiumabb hangulatú az új Lexus LBX belül is, de ebben azért van egy kis csalás. A Yaris Cross, különösen első, facelift előtti kiadásában az egyszerűséget, olcsóságot (szebben mondva: elérhetőséget) erősen túltolta; az a kocsi még a Toyoták világából is kilóg(ott) lefelé, ami a minőségérzetet illeti. Ehhez képest igazán nem kellett túl nagy erőfeszítés ahhoz a Lexustól, hogy már az LBX alapkivitelében is sokkal finomabb, puhább, minőségibb belső környezetet varázsoljon a Yaris Cross-szal többé-kevésbé közös műszaki tartalomra. Így hát már az alapkivitel is eléggé Lexusnak hat – de csak a Yaris Crosshoz képest. Valójában a fapados LBX utasterét nem érezzük elitebbnek mondjuk egy GR Sport Corolláénál. Ha tényleg Lexust akarunk magunk köré, kell választanunk egy Atmoszférát.

Már a kocsit kívülről nézegetve is az volt az érzésem, hogy a kategóriából nem a német prémiumtrió, a Volvo vagy a Mini hasonló méretű crossoverei szolgáltak benchmarkul. Valahol a fejlesztés folyamatában erős DS-behatás érhette a tervezőcsapatot! És ezt nemcsak azért gondolom, mert hangulat, méret, de még csajosság tekintetében is folyton a DS3 Crossbackre (a facelift óta már csak DS3) kellett gondolnom az LBX körbejárása, végigtapogatása, vezetése közben. Van itt még egy árulkodó jel.

Ahogy a DS-ek nem felszereltségi szinteken, hanem „Inspirációkban” érhetők el, az LBX-et is sajátos módon kell konfigurálni, csak itt „Atmoszférát” kell választani, ha nem elégszünk meg az alapmodellel. Ha megvan, hogy a Relax, az Elegant, az Emotion vagy a Cool a mi világunk, akkor jöhetnek a további extrák, hogy a végén már tényleg kellően Lexus legyen az LBX.

Atmoszférák ide vagy oda, a méretek nem változnak. A 4,2 méter hosszú, 1,56 méteres tengelytávú LBX térkínálatát tekintve egy mai kiskocsi, vagyis négy felnőtt kényelmes utaztatására akár hosszabb úton is alkalmas autó, elöl-hátul átlagos üléskomforttal, akkora csomagtérrel (332/992 liter), ami pár autómodell-generációval korábban még nem kisautós, hanem Golf-kategóriás méretnek számított. (Szélesség: 1825, magasság: 1560 mm, ezzel az LBX 32 centivel rövidebb, másféllel keskenyebb, viszont két centivel magasabb, mint a méretben következő Lexus, az UX.) Az utastér variálhatósága viszont tényleg kisautós. A hátsó támlában nincs lehajtható könyöklő, a támladöntéssel pedig nem képződik sík padlójú raktér.

A hülyekilincs-divathullám sajnos az LBX tervezőgárdáján is átcsapott, de a kis Lexus ajtónyitási megoldásai legalább nem idegesítőek, csak feleslegesek. A külső kilincs igazából csak egy fix fogantyú, a zár a kilincs belső felén lévő mikrokapcsoló enyhe húzására pattan fel. A belső kilincs pedig gomb is, zár is, kilincs is. Hüvelykujjal finoman megnyomva nyílik is az ajtó, de a kis kallantyút húzhatjuk is, így először a zárat oldjuk, majd második húzásra az ajtót nyitjuk, ha valamiért inkább így szeretnénk kiszállni:

A csomagtérfedél nyitása-zárása is motoros: ebben a méretben ez akár még a prémiumkategóriában is elhagyható lett volna, de a Lexus úgy gondolta, a kedves vevő csak ne koszolja össze a kezét még az alapmodell csomagtérfedelével sem.

Technika

Eszi, nem eszi, nem kap mást: a Lexus LBX kizárólag másfél literes benzinmotorból, elektromos hajtómotorból, kis Ni-MH pufferakkumulátorból és fokozatmentes bolygóműve hajtóműből álló, 136 lóerő összteljesítményű hibrid rendszerrel kapható. Ezt még ki lehet egészíteni a hátsó kerekek közé kérhető plusz villanymotorral, amelytől ugyan erősebb nem lesz, viszont összkerékhajtásúvá válik az autó. A Toyota ötödik generációs fullhibrid technikája öt liter alatti fogyasztást, gázadásra azonnal jelentkező nyomatékot ígér, csendes, kényelmes, kézi sebességváltást, odafigyelést nem igénylő, ha tetszik: villanyautós vezetési komfort mellett. A tartósság, megbízhatóság is kódolva van a technikában. Nincs turbó, nincs kuplung, alig kopik a fék: sok százezer nyugis, olcsó kilométerre lehet számítani egy új LBX-szel.

A vezetéstámogatás a ma elvárható szintet hozza, ennek minden hasznával és nyűgjével együtt. A figyelmetlenségből eredő koccanások, ráfutások, gázolások esélye mindenesetre minimális: az LBX folyamatosan figyel előre-hátra-mindenfelé, hogy az autó lehetőleg ne próbáljon meg egy időben ugyanazon a helyen lenni, mint a forgalom valamely másik szereplője.

Vezetés

A rövid, Etyek környéki dombokon lenyomott tesztút legfontosabb tanulsága, hogy bár az LBX alapkivitelében is kétséget kizáróan csendesebb, finomabb, puhább, mint a Yaris Cross, azért csak kéne valamelyik felsőbb Atmoszféra is az autóba, hogy igazán prémium legyen. Már eleve a kétrétegű, a menetzajt jobban elszigetelő üvegezés miatt is (ez minden magasabb felszereltségű LBX-ben megvan), de kárpitozásban, hangulatban és komfortban is kellenek még kiegészítők egy bézik LBX-hez a lexuszsághoz. A motoros állítású vezetőüléseket is tartalmazó szintektől teljesedik igazán ki ez a kis Lexi.

Maga a technika viszont az alapmodellben is teljesen rendben van. Jelentem: három hengerrel is van élet egy Lexusban! A hibrid hajtás elektromos részei és a motor kiegyensúlyozótengelye elvisznek minden balhét. A gázpedál moccantására azonnal érkezik a gyorsulás, a motor még erőteljes gyorsításoknál sem forog olyan magasan, hogy bántó legyen a hangja, rezonancia nem érzékelhető se a kormányon, se semmin. A teljesítmény nem sportautós, de a tíz másodperc alatti 0–100-as gyorsulásértékkel a hétköznapi forgalomban kellően dinamikus az LBX. Az autópálya-tempó elérése, tartása is megvalósítható csendben, kulturáltan, a motorbőgés pedig még padlógázas gyorsításoknál sem bántó – bár jól hallható.

Az LBX futóműve, kormányzása, fékrendszere kiváló egyensúlyt teremt a kényelem és a dinamika határán. A kis, magas, üresen 13 mázsás sárga autó pont úgy megy, ahogy kinéz. Már jó vele tempósan szedegetni a kanyarokat, de még nem megy el annyira a feszesség felé, hogy ez zavaró legyen a mindennapi jövés-menésben.

Ha új japán autóról van szó egy tesztben, akkor nem lehet megúszni a modern vezetéstámogatással kapcsolatos bosszankodást sem. A Lexus LBX egy picurkát kevésbé idegesítő, mint a Prius, de alapértelmezésben minden elindulás után ez is állandóan csipog valamiért, amíg ki nem kapcsolgatjuk a laboratóriumban, esetleg a precíz német környezetben talán, de a magyar valóságban semmiképp sem megbízható asszisztencia jó részét. A Lexusnál is érzik, hogy a vélt vagy valós gyorshajtásra, sávelhagyásra, nem előre nézésre való folyamatos figyelmeztetést nem mindenki szereti, ezért a sajtótájékoztatón egy külön slide-ot szenteltek annak, miket lehet kikapcsolni viszonylag könnyen elérhető gombokkal, menükből indulás után.

Ez van: nem a Lexus és nem is az autóipar hibája, hogy az európai közlekedéspolitika szerint nem a vezetésre odafigyelni nem képes sofőrök forgalomból való kiszűrése, hanem a vezetés közbeni folyamatos csipogás a közlekedésbiztonság záloga. Szóval lapozzunk.

Ár, piaci tervek

A kis Lexus árazása nem hoz meglepetéseket. A belépőszintet a nemrég frissített Audi Q2 fölé, a BMW X1 alá lőtték be: 12,29 millió forintra. A jellegben nagyon hasonló DS3-nál egymillióval indul magasabban az LBX. Az alapfelszereltségre nem lehet panasz: kétzónás klíma, 9,8 colos érintőképernyő, hat hangszórós, kellemes hangzású audiorendszer, és persze az összes áldott és átkozott menetbiztonsági kütyü belefért már az alapcsomagba is. Hangulatban viszont sokkal prémiumabbak, sokkal Lexusabbak a 14,29, 14,79 vagy 14,99 milliós felcicomázott verziók. Aki mindent vinne, még 3,4 millió forintért megkapja az Advanced nevű extrapakkot és az összkerékhajtást is, további négyszázezerért a kéttónusú metálfényezést is az autóhoz. (Ilyen van a képeken szereplő kocsin is: Amalfi sárga, fekete tetővel.)

A márka hazai importőre a prémiumszegmensben a Covid okozta megbicsaklást leszámítva másfél évtizede tartó folyamatos erősödést, a Lexus ezen belüli térnyerését és a kategória iránti óriási piaci érdeklődést figyelembe véve 250 LBX magyarországi eladását tervezi már az idei évben.

Értékelés

Friss, menő, elegáns, vagány, divatos, cuki, néhány színében nőies, de a képeken szereplő sárgában megnyugtatóan uniszex kocsi a Lexus LBX. A Toyota lassú, megfontolt villamosítása talán túl óvatos is ebben a kategóriában; oly sok villanyos vetélytárs mellett fura, hogy (egyelőre) nem kínálják tisztán elektromos hajtással is az LBX-et. Viszont a kipróbált, bizonyított hibrid hajtáslánccal így is csendes, kellően dinamikus, takarékos és várhatóan nagyon tartós, megbízható Lexust kap a pénzéért, aki ezt a modellt választja a prémium kis crossoverek népes mezőnyéből.

Utoljára még egyszer kihangsúlyoznám: az LBX akkor igazán Lexus, ha nem a belépőmodellt viszi haza az ember. Az alapkivitel mellé azért még simán oda lehet tenni alternatívának egy jobban felszerelt, mégis olcsóbb, hasonlóan vonzó külsejű kis crossovert is: egy hibrid Nissan Juke-ot, kis benzines Opel Mokkát, Renault Capturt. Ha viszont fel is Atmoszférázzuk az LBX-et, már tényleg a prémiumvilágban vagyunk!

Mellette – Ellene Jó ránézni

Tartós, takarékos hibrid technika

Reális árazás

Sok fizikai gomb, jó kezelhetőség Nem elérhető tisztán elektromos változatban

Hülye kilincsek

Mindenért csipogó vezetéstámogatás