Sokak úgy gondolják, hogy az elektromos autók kevésbé biztonságosak belső égésű motorral hajtott társaiknál. Ezt a klasszikus motor hiányával támasztják alá: a lábaink előtt, a jármű elejében nincs semmi, ami lassítsa a becsapódást és elnyelje az energiákat.

Erre a hiedelemre cáfolt rá a Porsche is a Taycannal. A stuttgartiak villanyautója 5 csillagos minősítést kapott az európai újautó-minősítő szervezettől (Euro NCAP). A tesztsorozatról videót is készítettek, melyeken végig lehet követni, hogyan törték-zúzták a Taycanokat a már jól ismert módokon, de a legújabb generációs baleset-megelőző rendszerek tesztjébe is bepillantást engednek a felvételek.



A Taycan mindössze egyetlen területen vétett, a takarásból kilépő gyalogos előtt az autó vészfékező rendszere csak lassítani tudott, megállni nem. A felnőttvédelem terén 85 százalékos, a gyermekeknél 83 százalékos eredményt ért el a villany-Porsche, a gyalogosok- és kerékpárosok védelménél, illetve a biztonsági asszisztensek terén pedig egyaránt 70-70 százalékkal zárt a jármű.