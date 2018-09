Az ok egyszerű: azért, mert kamu a gyári fogyasztási adatuk. A megbukott NEDC-menetciklus szerint ugyanis – a Chevrolet Camaro 6,2L átlagfogyasztása 12,8 liter 100 kilométeren, – az Audi R8 V10 FSI-é szintén 12,8 liter, – a Mercedes AMG GT R-é 11,9 liter.

Mi persze nem vagyunk államilag felkent fogyasztásmérők, de rögtön hozzá kell tenni, nem is az átlagnál nehezebb lábunk miatt hiányoznak mások mellett ezek a bolygóveszejtők (is) a világ legnagyobb átlagfogyasztású járműveinek top 10-es listájáról.

„40 literes fogyasztást mutat a kijelzője” – ezzel a remek ajánlással kaptam kézbe pár éve a Chevrolet Camaro tesztautó kulcsát. Városi, lendületes használat közben hörpintett be ennyi benzint a 6,2 literes Hemi blokk, átlagra – kollégától függően – olyan 20-30 liter jött ki végül a kútról való távozás utáni számolgatáskor. A Lamborghini-motoros R8-tól az AMG GT Mercin át hosszan sorolhatnánk azokat a csodálatos, ámde brutális fogyasztású autókat, amelyek szintén hasonló mennyiségben követelték az üzemanyagot a Vezess újságíróinak tapasztalatai szerint.

2018 szeptemberétől már csak a valóságos fogyasztást a korábbinál pontosabban modellező WLTP-tesztek adatai kerülhetnek be a járművek jellemzői közé, vagyis utoljára látnak ilyen szerény számokat ebben az összeállításban.

De azért ezek is durvák, pláne, hogy képzeletben érdemes megszorozni mondjuk, hááát…, na, de hagyjuk is, mindez csak okoskodás. Pár hónap még, és minden egyes gyártó minden egyes modelljére meglesznek az új, WLTP-szerinti fogyasztási adatok. Addig is itt a lista a jelenleg hatályos számok alapján.

10. 14,1 liter/100 km – Chevrolet Corvette Z06 6,2L Coupe/Cabriolet

A Pokol kapuja – ezzel a címmel írtunk tesztet a kompresszoros Z06-ról, ami 315-öt tud ötödikben, a V8-asa az old school és a high tech egy vasban. Itt a cikk, videóval, galériával, karácsonyfa-díszekkel

9. 14,2 liter/100 km – Mercedes-AMG S 65 (Lang, Coupe, Cabrio)

Finom luxusautóként is mindent tudnak a hathengeres, V12-es, biturbós (630 lóerő, 1000 Nm) motorral hajtott Mercedesek, amelyekkel a Genfi-tó partján korzózva akár 15 literrel is elgurulhatunk

8. 14,5 liter/100 km – Maserati Gran Cabrio Sport

Ha jól számoljuk, immár 11 éve gyártja a Ferrari-motoros csodaszép GT-t a Fiat-konszern. A tartós siker titka? Talán, hogy a Ferrari-árak feléért lehet megvenni Maserati-logóval a kupét és a kabriót is

7. 14,9 liter/100 km – Ferrari 812 Superfast

A legerősebb (765 lóerő) és legdrágább (126 millió forintos alapár) Ferrariban nyilván komolyabb hajtáslánc dolgozik, mint az előbb említett unokatestvérében: V12-es, 6,5 literes motorját 8500-ig kell forgatni a csúcsteljesítmény leadásához

6. 15,3 liter/100 km – Ferrari GTC4 Lusso

Az úgynevezett családi Ferrarit turbós (azaz jóval takarékosabb, és a kínai adózással kompatibilisebb) motorral is meg lehet venni, de ebbe a listába csak az eredeti, 12 hengeres, szívómotoros, 6262 köbcentis étvágya után kerülhetett be

5. 16,4 liter/100 km – Aston Martin V12 Vantage Coupe

Megint egy V12-es szívó, ejjj, de kár, hogy egyre több komoly sportkocsiba kerülnek be helyettük a négyezres turbósok. Aston Martinhoz még alig volt szerencsénk, akkor is csak külföldi összehasonlító tesztek során, de azért sejtjük, simán megeheti a dupláját is a 16 liternek

4. 16,8 liter/100 km – Jeep Grand Cherokee 6,2L V8 Hemi

A lista készítéséhez használt hivatalos németországi adatbázisban sajnos nem szerepel a közelmúltban kipróbált, 700 lóerős Supercharged Hemi Trackhawk változat, ami garantáltan többet fogyaszt a sima hatkettesnél

3. 18 liter/100 km – Dodge Durango SRT

Ha a RAM – a mesébe illő hivatalos fogyasztási adataival – nem is került be a cikkbe, Dodge nélkül nem teljes e lista. A Durangót inkább hajóvontatásra ajánlanánk, ám ha lejjebb görgetnek, ajánlunk másra is Dodge-ot

2. 19,9 liter/100 km – Dodge Charger SRT Hellcat és Challanger SRT Hellcat

Nagybetűs amerikai izomautók, egyik izgalmasabb, mint a másik. A gallonnal mért olcsó benzin hazájában mi sem választanánk mást fánkozáshoz Detroit külsőn

1. 22,5 liter/100 km – Bugatti Chiron

Mindenben leg a VW-konszern őrült szupersportkocsija. W16-os, nyolcezres motorjának fogyasztásáról rengeteg sztori kering, ezek közül az egyik, hogy az autó gázpedálját a padlóig nyomva az autó 100 literes tankja 9 perc alatt fogy ki teljesen. Akárhogy is számoljuk, az egy cseppet felette van a 22,5 literes átlagnak

Forrás: Vezess