Gigantikus díszfal és az Eiffel-torony képe előtt sorjáznak a Mercedes újdonságai az október 14-éig látogatható a Párizsi Autószalonon. A 12-es metróvonal Porte de Versailles illetve az M8 Balard állomásától megközelíthető kiállításon a Mercedes több világpremiert is tartott. Az egyik az M-osztályé, amely inkább ML-ként volt ismert, amíg egy kétséges logikájú egységesítés el nem söpörte a 20 év alatt jól bejáratott nevet. Így mi már a GLE második generációját láttuk.

Nagyméretű kijelzők költöztek a GLE-be is, a kapcsolók, tekerentyűk zömét kiváltotta a képernyő

Nagy. Nagyon nagy

Felárért a hátsó ülések elektromosan mozgathatók és a csomagtérpadlóból kihajtható két pótülés. Utóbbiakat kézzel kellett elővenni a párizsi standon kiállított, kétliteres dízel GLE-ben, ami csak a középső üléssor bizonyos beállításával lehetséges. Aki sokszor előveszi és eltünteti a harmadik üléssort, jó hasznát veszi az elektromos mozgatásnak. A csomagtartó bődületesen nagy, 825-2055 literes, a GLE tényleg olyan SUV, amely legalább az óriáskombik szállítókapacitását nyújtja.

12,3 collos mindkét kijelző a műszerfalon, a kapcsolók, kezelőszervek zöme az A-osztályból lehet ismerős. A vezetőülés különlegessége a fáradást lassító automatikus tartásváltoztatás. Ne gondoljatok a választott üléshelyzet drasztikus felülírására, az ülés mikromozgásokkal segíti a testhelyzet enyhe módosítását. Az ülés kis mértékű átállítása régóta javasolt trükk hosszabb távokat vezetőknek a fáradás megelőzésére.

Az SUV-k között az Audi SQ7 nyomán a Bentley Bentayga és a VW Touareg is kínál 48 voltos elektromos rendszerű kerékfelfüggesztést, amely alkalmas a testes autók villámgyors dőléskiegyenlítésére. A Mercedes-Benz GLE felárért nyújtja ezt a fejlett szolgáltatást, ami a 48 voltos félhibrid rendszerrel és a 48 voltos fedélzeti elektromos rendszerrel együtt működik csak.

Egyenként, minden kerék számára külön-külön kalkulálható a megfelelő rugózás és csillapítás a légrugózással és az elektronikusan szabályozható lengéscsillapítással. Az S-osztályból az új Mercedes GLE is átveszi Road Surface Scan funkciót, tehát az autó előtti útszakasz kameraképe alapján a futómű felkészül a fekvőrendőrökre, nagyobb úthibákra és ennek megfelelően állítja be a rugózást, mérsékelve a bólintást is. Az utat sztereo (kétszemű) kamera rögzíti.

Alaktényező: lement 0,3 alá

Eddig is kifejezetten áramvonalas volt a maga kategóriájában a GLE, de utóda alaktényezőjét sikerült 0,32-ről levinni 0,29-re. A motorok közül a hibridesített GLE 450e lesz az első, amelynek sorhatos, 367 lóerős benzines turbómotorja maximum 500 Nm forgatónyomatékot ad le. A villamos gép, az önindító-generátor 16 kW-tal (22 LE) és 250 Nm nyomatékkal támogathatja a benzinest. A hajtásláncban 9 fokozatú automatikus váltót és elvileg lamellás kuplunggal működő összkerékhajtást találunk.

Később többek között konnektorról tölthető akkus hibridekkel és 2,0 illetve 3,0 literes dízelverziókkal bővült a motorkínálat. Magyarországon 2019 februárjában kezdődik az autó értékesítése, amelynek gyártását továbbra is a Tuscaloosa-üzem végzi az Egyesült Államokban.

Egyterű és prémiummárka: kevés gyártó hisz benne

Szintén jövő februárra várható a B-osztály következő nemzedéke. Sokáig egyedül a Mercedes-Benz hitt az egyterűben, a többi prémiummárka, az Auditól a Volvóig, távol maradt ettől a szegmenstől, ha a megboldogult Lancia Phedrát és Musát nem számítjuk. Aztán a BMW mégis beszállt, talán úgy kalkuláltak, hogy a márkaképen nem rombol annyit a 2-es, ez az első- vagy összkerékhajtású dromedár, amennyi profitot ígér és ahány új ügyfelet hozhat.

Mindenesetre a Mercedes már a harmadik generációt hozta el Párizsba a B-osztályból, amelynek az A-osztály pálfordulása óta még fontosabb szerepe van. Házon belül a magas üléshelyzetű egyterű lett a kiút mindazoknak, akik az A-osztály első két generációjából nem akartak átülni a laposabb, szűkebb W176-ba vagy a jelenlegi W177-be.

A benzines motorok közül az 1,33 literes 136 vagy 163 lóerővel kerülhet be a W247 kódú új Mercedes B-osztályba. Ezt a két benzinest a Renault-tól veszi át a Mercedes-Benz, némi átalakítással. Ugyanígy az 1,5 dCi is változik, mire 116 lóerős 180d lesz belőle a B-osztályban. Az erősebb dízelek kétliteres négyhengeresek,150 vagy 190 lóerős verzióban. Friss fejlesztés a nyolcfokozatú automatikus váltó, amiben az az érdekes, hogy duplakuplungosként ad nyolc előremeneti áttételt.

Csak a 200-as modellekben láttam a standon független hátsó kerékfelfüggesztést, a kisebb teljesítményűekben az olcsóbb, csatolt hosszlengőkaros konstrukcióval kell beérniük a vásárlóknak. Akiknek ez a különbség valószínűleg ugyanúgy nem fog feltűnni, mint a félmerev hátsó hidas A-osztályban, Audi A3-ban, Golfban, Leonban, Octaviában, a kifutó Toyota Aurisban vagy az új Ford Focusban.

Februárban jöhet az új Mercedes B-osztály

Belül 7 és 10,25 hüvelyk átmérőjű képernyők kombinálásával állítható össze a műszerfal. A nagyobbik képernyőket kombinálva impozáns a látvány, az ajtókárpitok átlagos műanyagán viszont látszik, hogy a kompakt egyterűek között nem húzódik magasan a költségplafon.

A GLE téglalap alakú levegőrostélyaival szemben itt kör alakú rózsákon árad be a hideg-meleg levegő a műszerfalon. A B-osztályt valószínűleg november végén fogjuk vezetni, így az utolsó őszi napokban beszámolunk róla a Vezessen, milyen lett a W247.

Forrás: Mercedes-Benz, Vezess