– 2020-ban érkezik a C5 AirCross plug-in hibrid, innentől kezdve pedig minden egyes modellt bemutatjuk konnektoros hibrid vagy elektromos kivitelben is. 2028-ra a termékpaletta 80%-a elektromos vagy plug-in hibrid hajtással is elérhető lesz.

Olvass tovább

– Hogyan látják, az értékesítésben milyen arányban szerepelnek majd a villamosított autók?

– A C5 AirCross esetében a célunk, hogy ne csak niche-változat, hanem az eladásokban meghatározó szerepű verzió legyen a plug-in hibrid. 15-20 százalékban szeretnénk részben elektromos hajtáslánccal eladni a kocsit. Ennek érdekében a hibrid változat TCO-ját, összesített fenntartási-tulajdonlási költségét is úgy tervezzük meg, hogy versenyképes legyen a valószínűleg azért továbbra is meghatározó dízel-hajtású változattal. Mivel a hibrid technika értelemszerűen drágább mind az elektromos, mind a belsőégésű motoros verziónál (hiszen mindkét rendszert be kell építenünk az autóba), a kisebb méretű modelleket a hagyományos hajtás mellett jellemzően elektromos változatban kínáljuk és a nagyobb, eleve drágább autók lesznek elérhetők hibrid hajtással is.

Az alacsony fogyasztás, takarékos üzem mellett persze lesznek egyéb előnyei is a hibrid vagy elektromos autóinknak; ilyen például az elektromos klímakompresszor és fűtés. A plug-in vagy elektromos Citroënek elő-klimatizálhatók lesznek és persze a piros lámpánál is szünet nélkül tudják majd ellátni a kabin hűtésének, fűtésének feladatát.

– Úgy gondolják, a dízelnek van még jövője Európában?

– Igen, de ettől függetlenül a jövőben minden modellünk “multi-energy-platform”-ra épül majd, vagyis az egyes modellek elérhetők lesznek benzines, hibrid, dízel, akár tisztán elektromos hajtással, így rugalmasan tudunk majd reagálni a gyártásban is a piaci trendekre, az igények változásaira.

– Lesz dízel-hibrid Citroën? A modern benzinmotorok is egyre komplikáltabbak az emissziós előírások betartása érdekében; egy modern, turbós-részecskeszűrős-közvetlen befecskendezéses benzinmotor gyártása talán nem is drágább a dízelénél, a fogyasztási előny pedig még mindig a dízelnél van.

– Kizárólag benzin-elektromos hibridekkel tervezünk.

– És a hibridekben lévő benzinmotorok egyszerűbbek, gyengébbek lesznek a tisztán benzinüzemű változatoknál?

– Nem, nem hiszem. Az emissziós értékek alacsonyan tartása miatt még ezekben a hajtásláncokban is törekedni kell a legmagasabb szintű hatékonyságra, vagyis egy plug-in hibrid Citroën benzinmotorja is a legkorszerűbb technikával kell, hogy készüljön. És persze piaci szempontok miatt is arra kell törekednünk, hogy hibridautóinkban a legjobb, legkorszerűbb elektromos motor és a legjobb belsőégésű motor dolgozzon.

– Az akkumulátorok honnan érkeznek a hibrid és elektromos Citroënekbe?

– Több beszállítóval is van szerződésünk, az európai piacra készülő autóinkba az LG akkumulátorai kerülnek. Az első időszakban a komplett akku kívülről érkezik. Szándékaink szerint a cellák gyártása a jövőben is külső beszállítóknál történik, de az egyes modellekbe passzoló akku-pakkok összeszerelését saját kézbe szeretnénk venni.

– Mennyi lesz a garancia az elektromos és hibrid Citroënek akkumulátorára?

– Nyolc év illetve 160 ezer kilométer jótállást vállalunk rájuk – ez megfelel az iparági átlagnak.

Forrás: Vezess