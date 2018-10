Hiába, a ‘zemberek szabadidő-autóra, dzsippre, terepjáróra, SUV-ra vágynak: magas építésű, nagy kerekű, tömeget, erőt, tekintélyt sugárzó böhömre. Az általános SUV-osodás a legpatinásabb rétegmárkákat sem kerüli el, szépen sorban mindenki beáll a sorba. A Porsche Cayenne és Macan, a Maserati Levante, a Bentley Bentayga után, kicsivel a Rolls-Royce Cullinan előtt a Lamborghini is megmutatta a maga szabadidő-autóját, az Urust. A kocsi premierje tavaly decemberben volt, idén mindössze 1000 példány készül a kocsiból, jövőre 3500-at tervez gyártani a Lambo. Az érdeklődés hatalmas az Urus iránt, az idei Genfi Autószalonon be sem jutottunk az autóba – na de most Párizsban igen! Viszont nagyot csalódtunk, mert ez a kocsi nem egy Lamborghini, hanem egy Audi:

A műszaki tartalom pedig: négyliteres V8-as turbómotor 650 lóerővel, 850 Nm-rel. 3,6 másodperces gyorsulás 100-ra, 12,8 mp kétszázra, 305 km/h-s végsebesség, 2,2 tonnás menetkész tömeg, 5,11 méteres hossz, 2,017 méteres szélesség (tükrök nélkül!), 3003 mm tengelytáv. A szabad magasság autópálya-tempó mellett 158 mm, de terepen légrugókkal 248 mm-re emelhető.