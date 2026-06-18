Egy érintetlen öreg Zsigulit, VAZ-2101-est érthető, hogy 4-5 millióért hirdetnek, de innen Magyarországról nézve bámulatos, hogy már egy nem túl öreg Lada Samara is komoly összeget érhet az orosz piacon.

A szóban forgó VAZ–21099-es (amelyet a hazai utakon leginkább Lada Samara Sedan néven ismerhettünk) 2004-ben gördült le a togliatti gyártósorról, és azóta egészen elképesztő módon mindössze 130 kilométert pörgetett a számlálójába.

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Ezt a hamisítatlan autóipari időkapszulát 3,5 millió rubelre, azaz jelenlegi árfolyamon átszámítva nagyjából 14 millió forintra taksálta a gazdája. Csak hogy érezzük a vételár súlyát: az orosz piacon ennyi pénzért ma egy vadonatúj Geely Atlas SUV-t lehet hazagurítani 2,0 literes turbómotorral, duplakuplungos robotváltóval és elsőkerék-hajtással.

A jármű soha nem volt hivatalosan forgalomba helyezve, nem kapott rendszámot, az eladó elmondása alapján pedig szó szerint olyan állapotban van, mintha tegnap esett volna le a szalagról. „2004-ben elhoztuk az autószalonból, és azonnal be is álltunk vele a garázsba” – szólt a rövid, de annál beszédesebb hirdetési szöveg.

A klasszikus, dobozformájú szedán a helyi piacon a kissé patetikus, de annál hangzatosabb „Hókirálynő” fantázianévre keresztelt ezüstmetál fényezésben tündököl. A géptető alatt persze nincs semmi meglepetés: a jól ismert 1,5 literes szívó benzinmotor kapott helyet, amely 78 lóerős teljesítménnyel mozgatja a bódét. Az erőt egy megbízható, ötgangos kézi sebességváltó továbbítja az első kerekek felé.

Bár a Samara Sedan technikai szempontból már 2004-ben sem számított modern konstrukciónak, a márka szerelmesei és a gyűjtők számára egy ilyen érintetlen, nullkilométeres példány mindennél többet ér. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy a hirdetés épphogy csak felkerült az internetre, az autót máris eladták.