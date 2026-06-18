A MH Kiss József 86. Helikopterdandár szolnoki bázisán rendezett ünnepélyes búcsúztatón repült utoljára a Magyar Honvédség két ikonikus helikpotere, amelyek első példányai közel 50 éve álltak szolgálatba.

“A Mi-24-es harci helikopter és a Mi-17-es szállítóhelikopter évtizedeken keresztül állt a haza szolgálatában. Ezek a gépek jelen voltak a mindennapi kiképzések és feladatok során, valamint támogatták bajtársainkat nemzetközi műveletekben is. Mindig készen álltak arra, hogy a szükség órájában szolgálatba lépjenek” – mondta a helikopterek búcsúztatóján Kovács Krisztián ezredes, a Helikopterdandár parancsnoka június 17-én.

A Mi-24 a Szovjetunióban a Mil tervezőiroda által fejlesztett, majd 1972-ben szolgálatba állított harci helikopter. Ez a típus volt az első szovjet gyártmányú, kifejezetten földi tűztámogatásra készült helikopter. 1969. szeptember 19-én repült először, sorozatgyártása 1971-ben kezdődött. 1978-ban állították rendszerbe hazánkban, először a PAJZS-79 gyakorlat keretében mutatkoztak be, majd 1980-ban került sor az első éleslövészetükre. A nyolcvanas években a légierő elérte a harci helikopter képességének csúcsát, ekkor 39 Mi-24-es állt szolgálatban.

A Mi-24-es a filmvásznon is feltűnt, ugyanis a Die Hard amerikai akciófilm Magyaroroszágon forgatott ötödik részében felrobbantottak egy korábban megsérült példányt.

Nézd meg a M-24-es utolsó éleslövészetét és tudj meg mindent a legendás gépről: