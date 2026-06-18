A villanyautókkal kapcsolatban mindig kulcskérdés a valós hatótáv. Sok vevőnél ez a tulajdonság dönthet a vásárlásról, de az objektív mérlegelést nehezíti, hogy a WLTP-ciklus által megadott érték, a prospektusok hirdette kilométerek száma gyakran elmarad a valóságtól.

Több független teszt bizonyította már, hogy rengeteg típusnál kimutatható negatív eltérés, de vajon hol van a határ, ami még belefér? Most egy német bírósági döntés közelebb hozza a választ. – írta a 24auto.de

Az ominózus ügyben a vásárló nagyjából 15,4 millió forintnak (39 000 eurónak) megfelelő összegért vett egy elektromos autót, amelynél a gyári adatlap meglehetősen biztató, 332–341 kilométeres WLTP-hatótávot ígért.

A valóság azonban háromévnyi használat után érte utol a tulajdonost, aki százszázalékos töltöttségnél sem látott ilyen értéket a műszerfalon, ezért panasszal élt a kereskedőnél. Miután a márkakereskedés érdemben nem tudta – vagy nem akarta – orvosolni a problémát, a dühös ügyfél elállt a szerződéstől.

Az ügy bíróságra került, ahol egy kirendelt független szakértő próbapadi méréssel tette próbára a technikát.

A műszerek kíméletlenül rávilágítottak a tényekre: az autó mindössze 282 kilométert tudott megtenni egy töltéssel, az eredeti szabvánnyal megegyező mérés során. Ez megközelítőleg 18 százalékos elmaradás a gyári ígérethez képest.

A bíróság kristálytisztán fogalmazott: a felperes vezetési és töltési szokásait figyelembe véve a vásárlónak legfeljebb évi 2,5 százalékos akkumulátordegradációt kellene eltűrnie. Ez háromévnyi használat után nagyjából 7,5 százalékos hatótávvesztést jelentene. Ehhez képest a fékpadon kimutatott 18 százalékos mínusz már egyértelműen korlátozott használati értéket mutatott.

Az ítélet indoklásában a bírák egy nagyon is logikus párhuzamot vontak a belső égésű motoros autókra vonatkozó korábbi joggyakorlattal. A hagyományos technológiánál már ökölszabály, hogy ha a valós fogyasztás 10 százaléknál nagyobb mértékben tér el a gyári katalógusadattól, az jelentős hibának számít. Ezt a lélektani és jogi határt pedig a perben szereplő villanyautó is vastagon átlépte.

A verdikt így a vásárlónak kedvezett: a kereskedő köteles visszavenni a járművet, a vevőnek pedig visszajár a vételár, levonva belőle a használatért (a megtett kilométerekért) felszámított amortizációs díjat. A felperesnek végül mintegy 13,3 millió forintnyi (33 750 eurós) kártérítést ítéltek meg.