Amikor a Mercedes-Benz tavasszal átdolgozta a GLE és GLS modellsorozatokat, a csúcsmotoros verziókat kihagyta a sorból. A 4,0 literes V8-as AMG 63-asokra most került sor, és már azt is tudjuk, mi volt az oka a késlekedésnek: egyszerű frissítés helyett az alapoktól modernizálták a nyolchengeres sportmotorokat.

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Az AMG M177 EVO blokk síkforgattyús főtengelyt kapott, módosították a szívó oldali vezérműtengelyt, optimalizálták a befecskendezést, átdolgozták a szívó- és kipufogócsonkokat. A turbó új házat és tökéletesített kompresszorkereket kapott. Emellett új generációs emissziócsökkentő rendszert építettek be, amely mostantól a világ minden piacán tartalmazza a részecskeszűrőt.

Ezeknek az újításoknak köszönhetően a motor úgy teljesíti a legfrissebb károsanyag-kibocsátási előírásokat, hogy csúcsteljesítménye (612 LE) és maximális forgatónyomatéka (850 Nm 2500-4500/perc között) változatlan maradt. Javultak ugyanakkor a gázreakciók, csökkent az üzemanyag-fogyasztás, és harmonikusabbá vált a teljesítményleadás. A 48V-os mild hibrid rendszer minimális módosításokkal végzi a dolgát, a villanymotor csúcsteljesítménye 16 helyett 17 kW.

Ami a menetdinamikát illeti, a végsebesség mindkét esetben 280 km/óra, a GLE 3,9, a GLS 4,2 mp alatt gyorsul nullárl 100 km/órára – korábban ezek az értékek 3,8, illetve 4,2 mp voltak, nyugodtan tekinthetjük tehát változatlannak.

Teljesen új az AMG Performance kipufogórendszer, amely alapkiépítésben tartalmazza a hangerőt és hangszínt szabályozó szelepet: ez vagy a választott üzemmódtól függően választ, vagy a középkonzolon elhelyezett gomb segítségével vezérelhető.

Újrarajzolták mindkét modell orr-részét. Nagyobbak a légbeömlők, egyedi AMG-fénygrafikás lámpatesteket építettek be. Maradt a magasságában állítható, adaptív légrugózás, alapáras az aktív kanyarstabilizátor, nem változott az összkerékhajtás és a zárható hátsó differenciálmű.