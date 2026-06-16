Bő másfél év telt el azóta, hogy az Audi bemutatta az új generációs A6-ost, először dízel- és benzinmotorral, majd röviddel később plug-in hibrid hajtáslánccal is. A logika azt diktálta volna, hogy azonnal hozzácsapja a szedánból és kombiból álló kínálathoz az emelt hasú allroad variánst, ez azonban csak most történt meg.

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Erre magyarázat nincs, talán annyi mégis, hogy most először nem csak a szabad hasmagasság változott (+34 mm), hanem a karosszéria szélessége is: az ötödik generációs terepkombi 110 mm-rel szélesebb az alapját adó A6 Avantnál. A nyomtáv elöl 74, hátul 70 mm-rel nőtt.

Apropó, generációk: az Audi A6-ból először 1999-ben készült allroad variáns, ezt követően folyamatosan, négy generáción keresztül létezett a modellváltozat.

A futómű adaptív csillapítást és légrugókat alkalmaz. Az eleve magasabb futómű két lépcsőben további 35 mm-rel emelhető, vagy 20 mm-rel sülllyeszthető – a beállítás sebességtől és üzemmódtól függően automatikusan vagy külön kérésre változik.

Mind a négy kerék kormányzott, kis sebességnél az elsőkkel ellentétes irányban 5°-kal, nagy tempónál azokkal azonos irányban 2°-kal fordulnak el a hátsó kerekek.

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A vezetői környezet az alapkivitelű A6-osokból ismerős, a 11,9 colos digitális műszeregység és a 14,5 colos érintőképernyő mellett kérhető egy utasoldali 10,9 colos kijelző is. A nagy felbontású mátrix LED fényszórók fénykaraktere programozható, a fényszóró figyelmeztető jelzéseket képes az aszfaltra vetíteni.

Rendelhető négyzónás klímaberendezés, masszázsülések és elektromosan sötétíthető panoráma napfénytető.

A teherbírás megegyezik az A6 Avant modellekével, a tetősínekre klasszikus csomagtartó kosár kérhető.

A hajtáslánc-választékból hiányzik az alapkivitelű A6-os benzines opciója. A 3.0 V6 mild hibrid dízelmotor 299 lóerős,és 5,4 mp alatt gyorsul 0-100 km/órára.

A plug-in hibrid 367 lóerős rendszerteljesítményt (252 LE, 2,0 literes turbómotor + 143 LE villanymotor) és a 25,9 kWh kapacitású akku révén akár 95 kilométeres tisztán elektromos hatótávolságot biztosít, álló helyzetből 5,5 mp alatt éri el a 100 km/órát.

A végsebesség mindkét motorizációnál 250 km/óra.

Az Audi A6 allroad piactól függően június 18-tól rendelhető, az első példányok idén ősszel érkeznek a kereskedésekbe.