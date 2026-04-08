Március 1-jén érkezett bejelentés a helyi rendőrökhöz arról, hogy aznap valaki elvitte a lelakatolt rollerét a százhalombattai vasútállomás kerékpártárolójából – közölte a rendőrség a honlapján. A nyomozók adatgyűjtése és a kamerafelvételek vizsgálata hamar eredményre vezetett. Azonosították a 38 éves A. Sándort, akit ellen körözést adtak ki.

A sors furcsa fintora, hogy március 28-án az egyenruhások éppen a tett helyszínén ismerték fel a férfit, majd igazoltatták. Ruházatának átvizsgálásakor egy metszőollót, valamint egy üvegpipát találtak nála. Elmondása szerint korábban drogot fogyasztott, de ezt a gyorsteszt nem támasztotta alá.

Így dolgozott a tolvaj:

Előállították a férfit az Érdi Rendőrkapitányságra, és lopás gyanúja miatt hallgatták ki. Beismerte tettét, sőt, további két roller elvitelét is. Elmondása szerint azokat eladta egy ismeretlen férfinak körülbelül 20 ezer forintért. Szabadlábon védekezhet.