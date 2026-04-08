Vannak autók, amelyek köré történetek épülnek – és vannak történetek, amelyekben az autó csak statiszta. Dubajban most egy ilyen különös páros tűnt fel: egy brutális kinézetű, átépített Tesla Cybertruck, amely eltörpül a rajta lévő rendszám mellett. Még úgy is, hogy az elektromos pickup a Mansory keze munkáját viseli.

A legerősebb Tesla pickup, a Cyberbeast kapott extrém bodykittel és egyedi megoldásokat, így a dömper árcédulája önmagában is százmillió forintos nagyságrendet képvisel, ezzel a rendszám pedig földi halandónak szinte megfizethetetlen. Persze hacsak nem vagy dubaji herceg.

A kocsin ugyanis a legendás 7-es rendszám látható, amelyet 2023 áprilisában árvereztek el Dubajban, és 55 millió dirhamért (kb. 5 milliárd forint) kelt el.

Ezzel hivatalosan is bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe, mint a világ valaha eladott legdrágább rendszáma. Nem véletlen, hogy a közösségi médiában is sokkal inkább a rendszám vált beszédtémává, nem az autó.

7 fotó

A Mansory nem szokta nagy dobra verni autói menetdinamikai adatait, de ha azt nézzük, hogy a legerősebb gyári változat (a Cyberbeast) 845 lóerős és 2,6 mp alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órára, akkor nem sok kérdésünk marad.

A milliárdosok világában az igazi státuszszimbólum az, ami:

teljesen egyedi,

könnyen felismerhető,

és nem másolható.

Egy ilyen rendszám pontosan ezt tudja. Miközben festményeket, ékszereket vagy akár autókat is el lehet lopni, egy egyedi rendszám gyakorlatilag használhatatlan egy tolvaj számára. Ezért is lett az egyik legkülönlegesebb „luxuscikk” a Közel-Keleten.

A világ legdrágább rendszámai 5-ös rendszám 3 milliárd forint (Dubai, 2016)

8-as rendszám 3,1 milliárd forint millió dollár (Dubai, 2021)

1-es rendszám 4,7 millárd forint (Abu Dhabi, 2008)

7-es, 5 millió forint (Dubai, 2023)

Amikor a 7-es rendszám 2023-ban rekordáron eladták, egy Tesla Model X-re került. Azóta nem érkezett hír arról, hogy gazdát cserélt volna, szóval a tulajdonos lehet csak autót cserélt az egyedi hatósági jelzés alatt.

Ha pedig nem volt elég, ebből az ízlés szempontjából megkérdőjelezhető autóból: