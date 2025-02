Ha már bőven elmúltál 30, és gyerekként is imádtad az autókat, akkor téged is kísérti két rejtélyes kártyalap az autóskártya-pakliból: a Lola T-163 és az Apal Corsa. Előbbi 600 lóerős teljesítményével és a kártyán meg nem adott – bizonyára annyira félelmetes – végsebességgel csak azért nem volt az abszolút ütőkártya, mert a piros Apal Corsánál egyetlen adatot sem adtak meg a pakli készítői, így ez még a 600 lóerőnél is többet ért.

Most pedig a Mansory bemutatta az általuk kezelésbe vett Tesla Cybertruckot, ami bátran az Apal Corsa babérjaira törhet, hiszen itt sem hozták nyilvánosságra a pontos menetdinamikai adatokat, de ha azt nézzük, hogy a legerősebb gyári változat (a Cyberbeast) 845 lóerős és 2,6 mp alatt gyorsul álló helyzetből 100 km/órára, akkor nem sok kérdésünk marad.

A Mansory Elongation fantázianévre keresztelt elektromos pickup karbonból készült kiegészítőkkel, szélesítésekkel még futurisztikusabb. Az első és hátsó lökhárítók, a sárvédőívek és a két hátsó szárny a tuningcég jellegzetes stílusát tükrözik. Karbon elemek kerültek még az autó elejére és a csomagtérajtóra is, és a tetőn helyet kapott néhány fényszóró.

Nézd meg a galériát, ha mered:

Az Elongation 26 colos FD.15 felniket kapott. A nagyobb felnikhez nagyobb abroncsok is társul, méretük 315/40 R26.

Az utastér színe, karbon elemei és bőrözése teljesen személyre szabható az ügyfél kérései alapján, a bemutatóváltozat neonzöld-fehér megoldási nagyon passzolnak a sci-fi témához, kifejezetten jól néz ki. A műszerfal lehet magasfényű lakkozott vagy karbon borítású.

Lehet mondani, hogy ízléstelen, túlzás, csúnya vagy hasonló jelzők, de ha egy ilyennel megjelensz bármilyen eseményen, nincs több kérdése senkinek, kinél van a pénzcsap.

