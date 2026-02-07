Nemrég a Hyundai európai központja látott vendégül bennünket, ahol az elektromos átállásba komolyan befektető, de benzines és hibridhajtású autóira is masszívan áldozó márka európai eredményeit, stratégiáját mutatták be a topmenedzsment tagjai.

Működik a plug-in hibrid

Tavaly a 27 EU-tagországban, az unióból kilépő Nagy-Britanniában, valamint az Európai Szabadkereskedelmi Egyezmény négy államában 13 271 270 új személyautó kapott rendszámot, ami 2,4 százalékos fejlődés 2024-hez képest. Az újként forgalomba helyezett autók 8,9 százaléka volt dízelmotoros, 26,6 százaléka villamosítás nélküli Otto-motoros, tehát nem hibrid benzines.

17,4 százalékra nőtt az akkumulátoros villanyautók részesedése 1 880 370 új személyautóval, ami 29,7 százalékos bővülés 2024-hez viszonyítva. Ez egyben azt is jelenti, hogy az új autót vásárlók 82,6 százalékban más hajtásmódot preferált, az elektromobilitás terjesztését célzó összes presszió és ösztönző ellenére.

Összeurópai szinten 34,5 százalékot ért el az előző évben a hibrid benzinesek aránya, a konnektorról tölthető akkus hibrideké a 2024-es 7,2-ről 9,4 százalékra ugrott az elmúlt évben. A maradék 3,3 százalékot teszik ki a különböző benzin-gázos, tüzelőanyag-cellás, E85 etanolüzemű és más hajtóanyagú autók.

Dobogós helyen

Globálisan a Hyundai-Kia csoport a harmadik helyen áll a Toyota és a Volkswagen-konszern mögött. Eladásaik növekedése folytán a helyezés kapcsán már nem kell korrigálva odaírnunk, hogy csak akkor, ha a Renault-Nissan-Mitsubishi szövetség márkáit külön számoljuk.

Európán belül a két koreai autógyártó tandemje a negyedik helyezett a VW, a Stellantis és a Renault-Dacia-Mitsubishi-Nissan mögött, illetve a BMW-Mini és a Toyota-Lexus előtt. Ezzel a koreai szereplő a legsikeresebb nem európai gyökerű autógyártó.

Kicsivel a Kia előtt

Házon belül tavaly nyílt az olló a Hyundai és a Kia között az ACEA adatai szerint. Míg 2024-ben az EU-tagállamokban 426 604 Hyundai és 407 576 Kia kapott rendszámot, ami az összpiac 4,0 illetve 3,8 százalékát jelenti, a 2025-ben forgalomba helyezett 425 899 illetve 382 451 autó alapján a Hyundai összpiaci részesedése 3,9, a Kiáé 3,5 százalékot ért el.

Ha a teljesebb képet nézzük, az EFTA-tagországokat (Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc) és Nagy-Britanniát is beleértve, akkor a Kia az elmúlt évben 507 304 autót adott el, ami 4,1 százalékos csökkenés, a Hyundai két ezrelékes pozitív változással gyakorlatilag stagnált, ami 535 205 autó regisztrációját jelenti. A Kiára az európai az EU és az EFTA-beli illetve a brit eladások 3,8 százaléka jutott, a Hyundai 4,0 százalékkal részesedett tavaly az európai piacból.

Jól megy az Inster

Még szélesebb perspektívából, a Hyundai Motor Europe tavaly 603 542 új autót értékesített az ernyője alá tartozó összesen 35 országban, ideértve a kelet-európai államokat és a török piacot is. A fő hajtóerő a villanyautó-eladásaik 48 százalékos ugrása volt, jórészt az Insternek tulajdoníthatóan, míg a hibrid és plug-in hibrid autók értékesítése 11 százalékkal bővült.

A márka szerepét jól mutatja, hogy 25 európai országban van benne az első tízben, köztük Magyarországon, ahol 2025-ben a 9-ik helyen állt a regisztrált új autók darabszáma alapján. Kilenc országban a Hyundai az első ötben szerepel, köztük Csehországban és Spanyolországban. Kiemelkedő a magánügyfelek közötti 4,7% részesedés, míg a flottapiacon, a céges autóvásárlások között 3,2 százalék jut a Hyundaira.

Két gyár Európában

Fő európai konkurenséhez, a Toyotához hasonlóan a Hyundai is Európában gyártja itt eladott autói legnagyobb részét. A csehországi Nosovicében, ahol összesen kétmilliárd eurót (kb. 770 milliárd forintot) ruházott be a vállalat, nemrég készül el az ötmilliomodik autó, egy Tucson Hybrid. A másik európai üzem Izmitben működik Törökországban, amely a cég első Dél-Koreán kívüli autógyára volt 1997-es alapításakor. Ebben a két gyárban, a rüsselsheimi európai fejlesztőközpontban és a szintén Frankfurt am Main közelében fekvő, offenbachi formatervezési központban a cég összesen 8000 embert alkalmaz.

Ezen a rendezvényen Xavier Martinet, a Hyundai Motor Europe elnök-vezérigazgatója válaszolt a jelen lévők kérdéseire. Magyar felesége révén a francia menedzser remekül ért és beszél a mi anyanyelvünkön. A 2035-ös európai uniós villanyautós átállási céldátummal kapcsolatban Martinet elmondta, hogy a teljes villamosításban hisz, de nagy kérdés, hinnie kell-e ehhez egy konkrét dátumban is, mert Európán belül nagyon más az elektromobilitás perspektívája Norvégiában és Olaszországban.

Nem elég a jó ár és a jótállás

Az Európába beözönlő kínai márkák árnyomása kapcsán arról beszélt, hogy valóban nagyobb lett a verseny. Ha egy gyártó autói mellett csak a jó ár és a hosszú garancia a motiváció, az szerinte sérülékennyé teszi a márkát az új belépőkkel szemben, ezért volt fontos a Hyundait feljebb mozdítani erről a szintről arculatban és termékoldalról is. A garanciaidő európai szinten várhatóan marad öt év kilométer-korlátozás nélkül, aminek a kiterjesztésén gondolkodhatnának ugyan, de mivel az autók maradványértéke jelenleg is magas, tehát az értéktartásuk jó, a jótállás bővítését nem érzi szükségesnek.

Szó esett a tüzelőanyag-cellás villanyautók sorsáról, nem függetlenül a Nexo új generációjának érkezésétől, legalábbis azokban az országokban, ahol a hidrogén-töltőállomások megléte tankolhatóvá teszi az autót.

Xavier Martinet válaszából kiderült, hogy az európai piacokat illetően a cégvezetés nem érez ebben a hajtásmódban jelentős potenciált, legalábbis a közeli jövőben nem. A francia szakember hangsúlyozta azonban, hogy a Hyundai nehéz tehergépjárműveinek hajtására érdekes lehet ez a technika és Dél-Koreában a személyautókkal is nagyon más a helyzet, ahol 2025 első 9 hónapjában kerekítve 3500 Nexo talált gazdára.

Ez nagyon jónak tűnhet, amíg két tényező más megvilágításba helyezi ezt a mennyiséget. Egyrészt ebben az időszakban nagyjából 120 000 akkumulátoros elektromos új autóra volt kereslet az országban, ráadásul a hidrogénalapú autózást fontosnak tartó koreai állam az autó árának közel felét kitevő támogatást nyújt az üzemanyagcellás autó vevőinek.

Egyelőre nem lesz itthon Genesis 2021-ben vezette be a Hyundai hivatalosan prémiummárkáját Európában, cikkünk írásakor a Genesis négy európai országban van jelen új autóival. Először Nagy-Britanniában, Németországban és Svájcban voltak kaphatók, tavaly 2455 talált gazdára belőlük. A negyedik helyszín Olaszország idén februártól. Itáliát a francia, a spanyol és a holland piacra való belépés követheti. Később a márka újabb európai országokban kezdheti meg autói forgalmazását, de az európai importőr igazgatójának válaszai alapján a kelet-közép-európai országok közül a lengyelországi piacra lépésre sincs tervben a közeljövőre, nemhogy a magyarországi. A Majna-menti Frankfurtban működő európai importőrt tavaly nyár óta Peter Kronschnabl vezeti. A szakember a BMW-től érkezett, ahol többek között Japánért felelt illetve piacfejlesztéssel foglalkozott a cég egyik alelnökeként. Feladata többek között a Genesis hálózatbővítése és sportosabb Magma-modellváltozatok sikerre vitele Európában. Jelenleg a Genesis még fejleszti azt az új padlólemezt, amelyre elektromos és benzines hibrid autók is építhetők. Az első újdonságok 2027-től jelenhetnek meg az új technikával, ami egyben azt is jelenti, hogy visszatérnek a márka belső égésű motoros autói az érintett európai országokba. Hiába van 9 globális típusa, Európában a Genesis egyelőre csak elektromos autókat értékesít. A GV60 az Ioniq 5-tel rokon, 800 voltos technikájú villanyautó az E-GMP padlólemezen. Az Electrified GV70 egy 4715 mm-es, összkerekes SUV 490 lóerővel, 4,4 másodperces 100-ra gyorsulással és 235 km/órás végsebességgel. Az Electrified G80 513,5 centis luxuslimuzin, szintén 4×4-es, első és hátsó villanymotorja is 185 lóerős, összteljesítménye 370 lóerő. Az 500 voltos akkumulátor kapacitása 94,5 kWh, a WLTP-hatótáv 570 km, a limuzin 5,3 mp alatt ér állórajttal 100-ra és 225 km/óráig gyorsul.

Kia: ellenfél és inspiráció

Szintén újságírói kérdésre szóba került a Kia, mint partner és természetes konkurens szerepe is. Martinet ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a közös technika ellenére a két márkának versenytársakként kell működnie és bizonyos piacokon a Kia teljesítménye inspiráció lehet nekik, mármint abban a néhány országban, ahol a Kia részesedése nagyobb az övéknél. Ilyen ország hazánk is, ahol a Kia 2025-ben 5,8, a Hyundai 4,1 százalékkal részesedett az új autók forgalomba helyezéséből. Itthon a Hyundai privát importőrrel, a Kia gyári vezérképviselettel van jelen, ami a szakmai közmegegyezés szerint eltérő lehetőségeket teremt márkaépítésben. Középtávon a Kia megelőzését nem fogja megkönnyíteni, hogy a testvérmárkával ellentétben a Hyundai nem kínál és a közeljövőben nem is vezet be 3,5 tonna alatti haszonjárművet, míg a Kia nyitott a PV5-tel a nehéz, de bővüléssel kecsegtető kisteherautó-piac felé.

Fontos a Hyundai kapcsán az i30 helyzete, amelynek Kia párja már kifutott a Ceed gyártásának tavaly nyári befejezésével. A konszerntársnál a K4 lép a harmadik generációs Ceed örökébe. A Hyundai más termékstratégiát követ, náluk az ötajtós i30 és a kombi is piacon marad még egy ideig. A jól bevált kompakt autók gyártásban tartása egyben azt is jelentheti, hogy nem lesz új fejlesztésű utóduk és ebben a méretkategóriában idővel csak az elektromos Ioniq 3 lesz jelen különféle SUV és crossover autók mellett.

Elektromos és/vagy hibrid minden Hyundaiból

A Hyundai minél több vevői igényre szeretne adekvát választ adni, ezért minden autója villamosított lesz valamilyen szintig, tehát készül belőle teljes hibrid vagy konnektorról tölthető akkus hibridváltozat, esetleg akkus elektromos hajtású vagy tüzelőanyag-cellás verzió.

Hétre nő az akkus villanyautók száma, ezzel az összes méretkategóriában lesz tisztán elektromos hajtású autójuk az Inster városi kisautótól a Staria kisbuszig. A következő 18 hónapban a márka öt fontos újdonságot vezet be, ideértve az idén október táján érkező Ioniq 3-ast, 2026-2027 fordulóján a következő Tucsont és a vadonatúj Bayont, várhatóan jövő tavasszal