Nemrégiben keresett fel minket olvasónk, Roland, aki elmesélte autóvásárlási kálváriáját. Autókereskedéssel foglalkozik, ám egy Nissan Juke megvásárlásával olyan helyzetbe került, amilyen még nem fordult elő vele a pályafutása során. A japán crossover vételára 3 millió forint volt, mostanra azonban már összesen 17 millójába került, de még mindig csak egy gazdasági totálkáros jármű van a tulajdonában.

A történet úgy indult, hogy 2023 májusában kinézett egy jó állapotúnak és sérülésmentesnek hirdetett, 2013-as évjáratú Nissan Juke-ot egy ausztriai Mazda márkakereskedésben. Sok ilyet vett már korábban, mert itthon hamar gazdára találnak. El is ment megnézni személyesen, és egy gyors szemrevételezést követően kifizette a 8000 eurós (aktuális árfolyamon 3 millió forintos) vételárat. Magyarország felé autózva kicsit furcsának érezte a Juke-ot, de akkor ennek még nem tulajdonított nagy jelentőséget.

A problémákra csak itthon derült fény

Minden külföldről vásárolt autóját átvizsgálja az autószerelője, mielőtt itthon továbbértékesíti azokat. Június elején tudta elvinni hozzá a Nissant, de nem telt el sok idő, és csörgött Roland telefonja: “Súlyos problémánk van, gyere ide, amilyen gyorsan csak tudsz!”

A szervizben az autót emelőre téve kiderült, hogy az első nyúlvány a lökhárító alatt korábban darabokra tört. A kocsi alja erősen korrodált, itt-ott lyukas, de volt rajta egy komoly réteg alvázvédő “ápol és eltakar” jelleggel. Még aznap jelezték az eladónak, hogy akár saját költségen, de visszaviszik a Nissant a kereskedésbe, és kérik vissza a pénzüket. Ezt azonban a kereskedés elutasította, mondván, nincs az autónak semmi baja.

Időközben kiderült, hogy a Juke az osztrák kereskedőnél beszámított autó volt, amit ők vizsgáztattak le, bár az nagy talány, hogy ez hogyan sikerült nekik. Roland felkeresett egy ügyvédet, akivel sajnos csak augusztusban tudott először egyeztetni, az ausztriai kereskedést ezután beperelték. Közben nem sokkal a vásárlás után elvitte a Nissant a Dekra magyarországi kirendeltségére is, ahol az ottani szakértő megállapította, hogy az autó életveszélyes és vízkáros, a javítása gazdaságilag értelmetlen, közúti forgalomba pedig nem engedhető. 2024 augusztusában az ÖAMTC (Osztrák Autó-, Motorkerékpár- és Túraklub) szakembere, novemberben pedig a Nissan Gablini márkaszerviz is megerősítette, hogy az autó életveszélyes és aligha hozható olyan állapotba, hogy biztonságosan részt vehessen a közúti közlekedésben.

Olvasónk újra kitrélereztette a kocsit Ausztriába, ahol a bíróság által elrendelt burgerlandi vizsgálaton egy szakértő megvizsgálta a kocsit. A vizsgálata végén kijelentette, hogy az autónak nincsen baja, ehhez pedig – Roland elmondása szerint – olyan képeket csatolt, ahol a hibák nem látszódtak. Ezzel szemben a bíróság nem vette figyelembe azokat a fotókat, amelyeket Rolandék prezentáltak, melyek szerintük az autó hibáit bizonyítják. Elmondása szerint a szakértő és az eladó ismerték egymást, illetve a vizsgálatkor előbbi félrehívta őt, és 1000 eurót (aktuális árfolyamon kb. 385 ezer forintot) ajánlott fel, hogy elálljon a pertől, de ő ezt elutasította, ez már nem pénz-, hanem elvi kérdés volt nála.

A bíróság által kirendelt szakértő figyelmen kívül hagyta a Dekra, az ÖAMTC és a Nissan megállapításait, szerinte egy ennyi idős autónak így kell kinézni, a hibák pedig a vevőnél keletkeztek. Pedig Rolandék egy összehasonlító dokumentumot is felmutattak, amelyben látható volt, hogyan kéne valójában kinézzen egy ilyen idős autó, de ezt is figyelmen kívül hagyták. Végül a bírónő az eladónak kedvezett, Roland elsőfokon elvesztette a pert. Az ügy eddig 17 millió forintjába került (ez többek közt az autó vételárából, a perköltségből, a tolmácsi díjakból, az ügyvédi és szállítási költségekből, a bevizsgálási díjakból és az elveszített per miatti bírságból adódik össze). Felkerestük a Juke-ot eladó osztrák kereskedést is az eset kapcsán felmerülő kérdéseinkkel, de a cikk megjelenéséig nem érkezett válasz.

Mit mond a jogász?

Beszéltünk az ügyről dr. Krizsán Zoltán ügyvéddel, hogy véleményezze a történteket. Elmondta, hogy az Európai Unió jogának való megfelelés miatt az osztrák és a magyar jog szabályai a hibás teljesítés és a szavatosság vonatkozásában javarészt megegyeznek. Meglátása szerint olvasónk hátrányból indult abból a szempontból, hogy nem magánszemélyként, hanem vállalkozásként vásárolta az ausztriai kereskedőtől a Nissant. Két vállalkozás közötti szerződésről van szó, ami mind az osztrák-, mind a magyar jog szempontjából is megfosztja a vevőt olyan előnyöktől, amelyek megilletnék, ha ún. fogyasztói szerződésről lenne szó (ez leginkább a bizonyítási költségekben mutatkozik meg).

De hátránynak tekinthető pl. a bírósági eljárás helye és az alkalmazandó jog is, ausztriai ügylet révén ugyanis külföldi bíróság előtt kell érvényesítse igazát, az osztrák anyagi jog szabályainak alkalmazásával, polgári peres eljárásban (az eljárás nyelve ebben az esetben a német). Amennyiben magyar szakvélemény készül vagy magyar nyelvű okirati bizonyítékokat csatol Roland, annak német nyelvű fordítását is csatolni kell az osztrák perben; és ha magyar tanúkat hallgat meg a bíróság, akik nem beszélnek németül, úgy tolmácsot rendelnek ki. Ezek mind növelik egy peres eljárásban a bizonyítás költségét.

A járműnek az adásvételi szerződés megkötésekor, illetve a birtokbavétel pillanatában kell megfelelnie a szerződésben fellelhető „ígéreteknek”, valamint a jármű ismert és előadott műszaki állapotának.

A jog nem várja el, hogy a szerződés aláírás előtt tetőtől alvázig átnézze a vevő az autót, de nyitott szemmel, körültekintően kell eljárni a jármű megtekintése során. Az észrevehető, nyilvánvaló hibákról ugyanis az eladónak sem kell külön tájékoztatást adnia, a későbbiekben a vevő nem hivatkozhat ilyen sérülések kapcsán rejtett hibára, vagy hogy nem vette észre őket.

Ebben az esetben az alvázat lefestették, megakadályozva a lehetőséget is annak kapcsán, hogy a Roland azonnal észrevehesse a helyszíni átnézés során a rozsdásodást vagy más hibát. Amennyiben ezen eladói csalárdság bizonyíthatóan kiderül, az eladó főszabály szerint felel a rejtett hibáért (vagy magáért a szerződés érvényességéért is, vö. tévedés vagy megtévesztés). Még akkor is, ha pl. már ő is így vette annak idején az autót és nem ő kozmetikázta azt ki, elrejtve a hibát. A hiba keletkezésének időpontja számít. Ha az autó a birtokbaadás napján már hibás volt, a rejtett hiba és a hibás teljesítés fennáll (ezt be is kell bizonyítani, ráadásul ez gépjármű-szakkérdés lesz, nem jogi kérdés. Mivel vállalkozó a vevő, neki kell bebizonyítania a hiba keletkezésének az időpontját, amely szintén növeli a költségeit).

Az adásvételi szerződés azért is fontos dokumentum, mert az eladó abban tájékoztathatja vevőjét az általa ismert hibákról – ezekért utólag őt nem terheli szavatossági kötelezettség. A felek továbbá rendelkezhetnek a szerződésben a szavatossági igény elévüléséről. Megint fontos tényező, hogy fogyasztóról van-e szó vevői oldalon, abban az esetben ugyanis kizárni nem, csak egy évig lerövidíteni tudnák a felek a szavatosság időtartamát a főszabály szerinti két évről. Tekintettel azonban arra, hogy tárgyi esetben mindkét fél vállalkozás, a felek akár teljesen ki is zárhatják az adásvételi szerződésben a szavatosságot/garanciát – a rendelkezésre álló információk alapján ez így is történt Roland esetében.

A fentieken túl, a bizonyítási folyamat azért is nehéz – ez szakértői kompetencia –, mert a jármű vásárláskori (birtokbaadáskori) állapotát kell megnézni és az alapján írni a szakvéleményt. Érdemes ezért a hiba felfedezése után haladéktalanul felkeresni gépjármű szakértőt, és szakvéleményt készíttetni. A hibáról az eladót is köteles haladéktalanul írásban tájékoztatni a vevő, az időmúlás pedig hátráltathatja a bizonyítás sikerességét. Amennyiben peren kívül nem sikerült megegyezniük a feleknek, számolni kell továbbá azzal, hogy a bírósági eljárás sem néhány hónap alatt zárul le, még Ausztriában sem.

Nagyon fontos használt autó hibájának vizsgálata esetében a jármű életkora, futásteljesítménye, akár az is, hogy pl. milyen terepen, milyen célra használták stb. Egy ugyanabban az évben vásárolt két autó esetében 5-10 év elteltével teljesen más műszaki állapotuk lehet, ha összehasonlításra – és eladásra – kerülnek. Az eladói tájékoztatás ebből a szempontból is fontos, ha ugyanis ezen háttérinformációk birtokában is megvásárolja az adott áron a vevő a járművet, a kereskedő hivatkozhat szavatossági mentesülésére azzal, hogy számolnia kellett a vevőnek az aktuális állapot alapján azzal, hogy előjöhetnek hibák az adásvételt követően.

Ez a mentesülés a hiba jellegétől függően külön tájékoztatás hiányában is fennállhat eladói oldalon. Mindig az adott esetben és hiba kapcsán vizsgálandó a hibás teljesítés ténye, amely függ a hiba jellegétől és keletkezési idejétől is.

Összegzés

Elmondható, hogy olvasónk talán úgy menekülhetett meg volna ettől a tortúrától, ha már a vásárláskor megkéri az eladót, hogy tegye emelőre a Nissant. Ha egy kicsit körültekintőbben jár el, úgy talán kiderült volna, milyen állapotban van az alja. Szintén nem segített rajta az a tény, hogy nem tudott azonnal ügyvéddel egyeztetni és sok idő eltelt, mire beindultak a dolgok a jogérvényesítés kapcsán. Az osztrák bíróság sem kedvezett számára, elmondása szerint végig lesajnáló módon kezelték őt. Egy perben a szerelői nyilatkozatok (pl. Dekra, Nissan márkaszerviz) egyszerű magánokiratnak minősülnek, nem szakértői álláspontnak, még úgy sem, hogy szakember ír le megállapításokat.

Roland azonban nem adja fel, továbbment másodfokra, és próbál legalább az erkölcsi győzelemig eljutni egy olyan eladóval szemben, aki szerinte életveszélyes kocsit sózott rá.

