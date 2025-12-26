Szokatlan autós történet járta be az internetet az elmúlt napokban: Malajziában leemeltek egy Toyota Suprát, amely több mint két évtizeden át egy autókereskedés tetején állt. Az ikonikus sportautó az évek során a környék egyik látványosságává vált, most azonban daru segítségével visszakerült a földre.

A beszámolók szerint a zöld színű Toyota Suprát még a 2000-es évek elején állították ki a Mutiara Motors kereskedésének tetején, ahol reklámcélokat szolgált. Az autó azóta folyamatosan ki volt téve az időjárás viszontagságainak: a tűző nap, az eső és a párás trópusi klíma alaposan megtette a hatását. A fényezés megfakult, az állapota szemmel láthatóan romlott, de ettől függetlenül igazi legendává nőtte ki magát.

A Supercar Blondie beszámolója szerint az autót nemrég daruval emelték le a tetőről, miközben a műveletet többen is videóra vették. Sajnos láthatóan a darusok nem voltak a helyzet magaslatán, hiszen a láncok mindkét első sárvédőt behorpasztották az autón.

A felvételek gyorsan elterjedtek a közösségi médiában, ahol autórajongók ezrei kommentálták az eseményt. Sokan nosztalgiával emlékeztek vissza arra, milyen különleges reklámfogásnak számított anno egy ilyen sportautót a magasba helyezni.

Egyelőre nem tudni, mi lesz a Supra sorsa. A közzétett videók mellett a Mutiara Motors a következőket írta: „Ez nem a vég, hanem a kezdet.”

Ennek nyomán felmerült, hogy felújítják, de az is elképzelhető, hogy gyűjtői darabként értékesítik. Az azonban biztos, hogy az autó története újabb fejezethez érkezett: a több mint húsz évig tartó „tetőn parkolás” után ismét talajt fogott.

A negyedik generációs Toyota Supra (A80) 1993 és 2002 között készült, és mára a japán sportautó-gyártás egyik legikonikusabb modelljévé vált. Elődeihez képest jelentősen áttervezett karosszériát kapott: az élesebb vonalakat lekerekített, aerodinamikus forma váltotta fel, így a karosszéria légellenállási együtthatója mindössze 0,31 volt. A modell fejlesztésénél kiemelt szempont volt a nagy teljesítmény és a magas sebesség melletti stabilitás.

Az A80 Supra legismertebb hajtáslánca a 3,0 literes, soros hathengeres 2JZ-GTE motor, amely két turbófeltöltővel készült. A motor legendás megbízhatóságáról és rendkívüli tuningpotenciáljáról ismert; gyári állapotban 280 lóerőt teljesített a japán piacra szánt változatokban, míg az exportmodellek ennél nagyobb teljesítményt kaptak. Elérhető volt kézi és automata váltóval is, a kézi, hatfokozatú kivitel különösen keresetté vált a rajongók körében.A Supra A80 fejlett futóművet, nagy teljesítményű fékrendszert és opcionális aktív hátsó légterelőt kapott.

Köszönhetően a Halálos iramban sorozat első részében való szereplésének, a negyedik generációs Suprák értéke mostanra az egekbe szökött. A rossz állapotú darabok is tíz millió forint feletti értéket képviselnek, a gyűjtői darabokért pedig 80-100 milliót is elkérnek. Lenne tehát értelme rendbe szedni.

