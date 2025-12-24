Szokatlan esetre figyelhettek fel az autósok december 23-án Szegeden, a Derkovits fasornál, ahol ismeretlen elkövető egy papírlappal ragasztotta le az ott kihelyezett traffipax ablakát. A felirat rajta: Boldog karácsonyt!

A sebességmérő eszköz elülső üvegfelületére rögzített papír teljes egészében eltakarja a kamerát, így az – amíg a ragasztás fennállt – nem volt képes fényképfelvételek készítésére, vagyis a sebességtúllépések dokumentálására.

Az eset pontos ideje és az elkövető kiléte egyelőre nem ismert, de az akciónak gyorsan híre ment, és több közlekedő is észrevette a rendhagyó „átalakítást”. A doboz ugyan fizikailag sértetlen maradt, azonban az ideiglenes letakarás miatt a berendezés funkcióját nem tudta betölteni.

A traffipaxok megrongálása, eltakarása vagy működésük akadályozása jogszabályba ütköző cselekmény, hiszen ezek az eszközök a közlekedésbiztonságot szolgálják. A hatóságok ilyen esetekben vizsgálatot indíthatnak, és az elkövető következményekkel számolhat, még akkor is, ha látszólag „ártalmatlan” megoldásról van szó.

Persze mi sem kívánhatunk mást, mint boldog karácsonyt!

Nyitóképünk illusztráció, a helyszínen készült valódi fotók ezen a linken nézhetőek meg.