Florida partjainál (USA) ismét olyan történet borzolta a kedélyeket, ami elsőre inkább filmbe illik, mint a mindennapi valóságba. Vasárnap a Sunrise nevű városban történtek során Sergio Suarez, autómentő sofőr egyszerűen elvontatott egy parkoló járművet anélkül, hogy belenézett volna az utastérbe – számolt az esetről az ABC News.

Csakhogy egy négyéves gyerek ült bent az autóban.

A gyerek apja bent volt a közeli Bistro Creole büfében, és csak akkor vette észre a helyzetet, amikor már húzni kezdték az autót. Azonnal kirohant, kiabált és a vontatójármű ablakán dörömbölt, hogy felhívja a figyelmet a gyerekre, de Suarez nem állt meg.

A félelmetes jelenet nem ért véget itt: a kislány menet közben kiesett az autóból az úttestre. A gyermek szerencsére nem szenvedett súlyos sérülést, csupán felszínes karcolások és horzsolások voltak a karján és a lábán. A helyi kórházba vitték kivizsgálására.

A rendőrség az eset után értesítette Suarez munkáltatóját, és a férfit visszahívták a helyszínre. Amikor megérkezett, a hatóságok letartóztatták, és vádat emeltek ellene gyermekelhanyagolás miatt. A bíróság szerint a férfi magatartása nem csak gondatlanságnak minősült, hanem egyértelműen veszélyeztette a gyermek biztonságát.

Suarez később elismerte, hogy nem ellenőrizte rendesen a járművet a vontatás előtt. Állítása szerint többször is kapott telefonhívást a cégétől, amelyekben jelezték, hogy valaki bent maradt a kocsiban, de amikor félreállt, már nem látta a gyermeket.

Florida állam jogszabályai szerint a gyerek veszélyeztetése és elhanyagolása komoly következményekkel járhat, különösen ha harmadik személy – például egy vontatósofőr – vét a biztonsági előírások ellen. Suarez nem sokkal később óvadék ellenében szabadon távozhatott, de a bűnvádi eljárás tovább folyik.

Magyarországon is egyre gyakoribb a lopós autó bevetése, hogy mennyire az kiderül a Vezess korábbi cikkéből: