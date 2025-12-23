A baleset 2025. december 21-én történt Los Angeles környékén, az Angeles Crest Highway nevű kanyargós hegyi úton, amikor Zampella egy piros, 830 lóerős Ferrari 296 Spiderrel csapatott egy autórajongók által gyakran látogatott szakaszon.

A jármű egy alagútból kiérve letért az útról, és sebességgel egy betonkorlátnak csapódott és pillanatokon belül lángra kapott.

A hatósági jelentések alapján a Ferrari mindkét utasa életét vesztette: Zampella a helyszínen meghalt, míg a másik utast később a kórházban vesztette életét. A rendőrség egyelőre nem közölte, hogy ki vezette a járművet, de azt igen, hogy még vizsgálják a baleset pontos okát.

Zampella neve egyet jelentett a modern lövöldözős játékok forradalmával: 2002-ben alapította meg Jason Westtel és Grant Collierrel az Infinity Ward stúdiót, amely 2003-ban elindította a Call of Duty franchise-t – ez mára a videojáték-történelem egyik legsikeresebb sorozatáva. Később megalapította a Respawn Entertainmentet is, amely olyan népszerű címekkel írta be magát a játékvilág történetébe, mint a Titanfall sorozat és az Apex Legends. A videojátékosok közössége és az iparág világszerte gyászol.

A Ferrari 296 coupé változatát már vezettük, és részletes tesztet is írtunk róla: