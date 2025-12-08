Itt az év vége, ami az autósok számára több szempontból is fontos időszak. Egyrészt célszerű átismételni a téli vezetéstechnikai ismereteket, felkészülve a hideg, csapadékos, rosszabb látási viszonyokkal terhes napokra, a csúszós utakra. Másrészt az autó felkészítése is fontos, és adott esetben szemmel látható összegbe kerülhet, főleg, ha például új téli gumikról is gondoskodni kell. A jó hír az, hogy kis odafigyeléssel most, illetve a két ünnep között akár 150 ezer forint „ingyen pénzt” is behúzhat az, aki az autója mellett magáról is gondoskodik.

Mik a teendők?

A nyugdíj-, illetve egészségpénztári tagok számára ugyanis a megtakarításaik, illetve a munkáltatójuk befizetései után 20 százalék, vagyis akár 150 ezer forint visszatérítés jár a személyi jövedelemadójukból. Ahhoz, hogy ezt teljes egészében megkaphassák, az idei pénztári befizetéseik összegének el kell érnie a 750 ezer forintot. Ennek a 20 százaléka, 150 ezer forint az a maximális összeg, amit visszakaphatnak az szja-t fizető adózók. Persze, ha ennél kevesebb összeg áll rendelkezésükre, akkor is jár a 20 százalékos adóvisszatérítés. Ráadásul az évek során gyűlő, igénybe vett állami támogatás a számlán tovább fial, végeredményben akár több millió forinttal is növelve megtakarításaikat.

A pénztártagoknak ebben az időszakban célszerű tehát ellenőrizni és szükség esetén feltölteni egyenlegüket. Azoknak pedig, akik még nem tagok, érdemes belépniük valamelyik pénztárba – ez online is gyorsan, kényelmesen megtehető. Előnyös lehet akár máshonnan is átcsoportosítani, hiszen ilyen rövid idő alatt ekkora hozamot kevés befektetés garantál. A befizetések többféleképpen teljesíthetők, de arra ügyelni kell, hogy az összegeknek az idei év utolsó banki munkanapjáig, azaz december 31-ig be kell érkezniük a számlákra ahhoz, hogy adóvisszatérítésre jogosítsanak. Nem tanácsos a legutolsó pillanatig halogatni a befizetést, hiszen Szilveszter napján csak délig tart a munkaidő a legtöbb helyen.

Egyre többen választják a pénztárakat

Egyre többen látják be az öngondoskodás fontosságát, így immár több mint 2,2 millió pénztártag már most élvezi ezeket az előnyöket. A nyugdíjpénztárak ráadásul ismét az inflációt bőven meghaladó átlagos hozamot értek el, az egészségpénztárakat pedig az idei jogszabály-változások tették még vonzóbbá.

De mire is használhatók a pénztárakban gyűjtött megtakarítások és az adóvisszatérítés? Az egészségpénztári vagyonból az egészséggel összefüggő költések is fedezhetők – ráadásul nem csak a sajátok, hanem akár a hozzátartozóké is –, sőt, a gyermekvállalással, beiskolázással, felsőoktatással kapcsolatos kiadások, vagy akár a lakáshitel-törlesztés is finanszírozható. Az idei év újdonsága, hogy a jogszabály-módosításoknak köszönhetően a befizetések 180 nap várakozási idő nélkül, azonnal felhasználhatók ezekre az önsegélyező szolgáltatásokra, vagyis nem az egészséggel kapcsolatos kiadásokra, továbbá az iskolakezdéssel kapcsolatos kiadások terén is könnyítések léptek életbe. Utóbbi azt jelenti, hogy egész évben elszámolhatóak ezek a költségek, és akár a tanulást segítő tablet, laptop is vásárolható az egészségpénztári megtakarításból.

A nyugdíjpénztári megtakarítások elsősorban az időskori megélhetést segítik, de már 10 év elteltével igényelhető kifizetés, a vagyon pedig örökölhető. A már említett, infláció feletti hozamon túl szintén a nyugdíjpénztárak mellett szól, hogy más befektetési formákhoz képest igen alacsony költségszinttel működnek. Az erősödő öngondoskodási szándék a nyugdíjkasszák növekvő taglétszámán is lemérhető, immár több mint egymillióan használják ezt az eszközt az időskori jövedelmük majdani kiegészítésére.

Akik tehát rövidebb távon szeretnék élvezni az szja-visszatérítés előnyeit, a nyugdíjcélú megtakarítások mellett az egészségpénztárba történő magasabb tagdíjbefizetést is megfontolhatják.

Ezek az öngondoskodási lehetőségek természetesen kombinálhatók, a különböző pénztárakba befizetett összegek pedig összeadódnak az adóvisszatérítés kiszámításakor. Ezért sok esetben az lehet a legjobb döntés, ha a pénztártagság egyetlen előnyéről sem mond le az ember, és az egészség- és a nyugdíjpénztári megtakarításokkal egyszerre gondoskodik a közelebbi és a távolabbi jövő anyagi biztonságáról.