Vannak a KRESZ-nek egészen érdekes és ellentmondásos részei is, korábban meg is mutattuk, melyek azok a szabályok, amelyeket biztosan megváltoztatnánk vagy egész egyszerűen eltörölnénk, ha a döntéshozók helyében lennénk. Készül egyébként az új szabályozási rendszer, ám a vadiúj KRESZ-re még várni kell. Most egy sok vitát kiváltó téma került elénk, ezt a forgalmi szituációt nagyon sok autós rosszul oldja meg, így most szakoktató segítségével magyarázzuk el, mit kell tenni akkor, ha ilyen helyzetbe kerülünk a közlekedés során.

Arról van szó, hogy vannak olyan kereszteződések, ahol egy sávból több sávba (vagy több sávos útról mégtöbb sávos útra) lehet kanyarodni, és sok helyen ilyenkor felfestés sincsen az aszfalton. Ilyen például a főváros második kerületében, a Szépvölgyi út és a Pusztaszeri út/Mondevideó utca kereszteződése.

Ez általában is komoly forgalmat bonyolít, de mivel itt van az egyik legjobb cukrászda, amelyet a Karácsony közeledtével megrohannak bejgliért az emberek, így mostanában még nagyobb a terheltsége.

Itt a Pusztaszeri útról jobbra, a Montevideó utcából pedig balra kanyarodva a Szépvölgyi útra találhatjuk magunkat abban a helyzetben, hogy egy sávból egyszerre kettőbe is lehet kanyarodni. Az egyik sávon a Kolosy térhez lehet lejutni, a másik pedig a Margit híd felé visz. De melyik sávba kell kanyarodni a szabály szerint? A hozzánk közelebb vagy távolabb lévőbe, bármelyikbe?

A pontos válaszhoz felkerestük Vrancsik Viktort, a szakoktatok.hu alapítóját, aki elmagyarázta a helyzetet. Vegyünk egy egyenes utat, amely először egysávos, majd kétsávossá válik. Ha fel van festve, hogy a mi sávunk a külsőbe vagy a belsőbe folytatódik, akkor egyértelmű, mi a helyes irány. Ha viszont nincs felfestés, akkor ott folytatjuk az utunkat, ahol akarjuk. Ugyanez a helyzet akkor is, ha a sáv kanyarodik. Mivel az említett kereszteződésben a Szépvölgyi úton nincs felfestés, bármelyik sávba érkezhetünk, hiszen nem tudhatjuk, valójában melyikbe kellene.

A KRESZ-ben pedig csak azokat a jelzéseket kell figyelembe venni, amelyeket látunk. Tehát akár lehetne is vonal, de ha hó borítja és nem látható, akkor abban a pillanatban a gyakorlatban nem létezik. Nincs arra szabály, hogy hova kell kanyarodni. A vonal jelezné ezt, de ha nincs vonal, akkor nincs “szabály” sem. Fontos odafigyelni arra, hogy akik a Montevideó utcából balra kanyarodnak, azoknak elsőbbséget kell adni a Pusztaszeriről jobbra, “kis ívben” kanyarodóknak.

Hasonló a helyzet a XI. kerületben a Bártfai utca és a Tétényi út kereszteződésében. Ha a Savoya Park irányába rákanyarodunk a Tétényi útra, akkor egy sávból kettőbe kanyarodunk, felfestés híján pedig bármelyikbe érkezhetünk.

Szerinted egyértelmű az egy sávból két sávba kanyarodás? Igen 59% (195) Nem 41% (134)

Mi a helyzet, ha több sávos útról még több sávosra kanyarodunk?

Ha van felfestés a kanyarodás ívéhez, akkor természetesen itt is az az irányadó. Az az alapvető elv például kétsávos útról kétsávosra kanyarodva, hogy külső sávból külsőbe, a belsőből pedig a belsőbe kanyarodunk. Ha kettő sávos útról három sávosra fordulunk, akkor általában a külső az, ami pluszban használható és sávváltással lehet oda érkezni (ez irányváltoztatásnak minősül). Ilyen hely például a XIII. kerületben a Vizafogó utca és a Váci út kereszteződése.

De ha nincsen vagy nem látható a felfestés, akkor bárhova érkezhetünk. Arra azonban Viktor felhívta a figyelmet, hogy ilyen esetben figyelni kell arra, hogy ha szemből érkezik valaki, akkor aki jobbra kanyarodik “kis” ívben, annak elsőbbsége van azzal szemben, aki balra kanyarodik “nagy ívben”. Azért tettük idézőjelbe a kis és nagy ívet, mert ha valaki jobbra kanyarodik és a három sáv esetén a belsőbe érkezik, akkor is elsőbbsége van balra kanyarodó járművel szemben.