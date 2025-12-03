A rendszerváltás után, az 1990-es évek elején feje tetejére állt a világ Magyarországon. Teljesen átalakult az élet, minden téren hirtelen változás következett be, ami egyeseknek lehetőséget, másoknak tragédiát hozott. Az autózás világa is gyökeresen átalakult, pár hónap alatt a magyar autós társadalom a tízéves várólisták apátiájából a nyugati használtpiac mámorába, majd a piaci árazás kijózanító valóságába csöppent.

Az autóértékesítés monolitja, a kevesek által megkerülhető központ, a Merkur megszűnt: 1990-től, ahogy megjelentek az első privát autókereskedések, a Merkur állami monopóliuma megszűnt. A cég telepein 1993-ra már alig lézengtek autók, a vállalat 1993 végén végleg be is fejezte az autóértékesítést.

Ez volt a vadnyugat – pontosabban a “Vadkelet”. 1990 és 1992 között boldog-boldogtalan autót hozott be Ausztriából és Németországból. A határok megnyitásával elképesztő mennyiségű, 10-15 éves nyugati autó árasztotta el az országot. A sláger a Volkswagen Golf I-II, az Opel Kadett E és a Mercedes W123 (“Zöldséges Merci”) volt.

Sokan akartak egy szeletet a tortából, és a kaotikus, gyorsan változó helyzetet kihasználva megjelentek az ügyeskedők, csalók, dörzsölt gazemberek is. Az általuk megalkotott világba tekintünk most bele korabeli cikkek segítségével, az Arcanum Újságok archívált adatbázisán keresztül.

A határok megnyíltak, a szabályozás lyukas volt, mint egy 20 éves Opel küszöbe, a leleményesség pedig határtalan. A korabeli sajtó tele volt sztorikkal a hirtelen megnyílt autópiaci lehetőségekről: a határnyitás után Golfok, Opel Asconák, Fordok özönlöttek be az országba nyugati használtautó-piacokról

Régi helyett újat

A csalók persze első körben az új világban még csak tétován lépkedő magyar államot verték át, volt aki öregedő nyugati használt autóját cserélte újra, mondhatni egy fiatalabb ikertestvérre. Csak áttette a már meglévő magyar rendszámot, és átsurrant a határon, a korabeli Határőr magazinban megjelent írás szerint:

“Trükkös úr. Nevezzük az egyszerűség kedvéért így a főszereplőt — nem riad vissza a kisebb csalásoktól, ha autóról van szó. Segítheti célja elérésében az új helyzet. A határállomásokon megszűnt a szigorúság, a határőrök nem bélyegzik az útleveleket, a vámos sem olyan szigorú már, s a nagy forgalom miatt különben sincs ideje az alaposságra.

Nos, Trükkös úr a helyzet ismeretéből ki indulva kiviszi magával Ausztriába, mondjuk, az araboktól vásárolt, vagy valamilyen más úton beszerzett valutáját, s a pénzt jól eldugja ingek, alsónemük között, tizenöt éves Volkswagenjének, vagy Opeljének a csomagtartójában.

Nem gond Nyugaton vásárolni egy autót, válogatni is lehet kényelmesen, Trükkös úr pénztárcájának a vastagsága jelenthet csak korlátot. Főszereplőnk végül is kocsitulajdonosnak mondhatja magát, indul is rögvest haza, előbb azonban végrehajtja a varázslatot: leszereli megunt kocsijáról a rendszámot, felcsavarozza az újra, felbiggyeszt még a hátsó szélvédőre egy H-betűs matricát, s a látszat máris tökéletes.

Alapos revízió deríthetné csak fel a csalást, dehát kinek van ma ideje alapos ellenőrzésre?! Trükkös úr megérkezik Hegyeshalomba, úgy véli a vámnálnem lehet gondja, mert mindössze egy kiló kávé, meg két videókazetta van a bőröndjében.

Az alváz- és motorszámot meg kinek jutna az eszébe ellenőrizni? Tény: elég sok járművet csempésztek így be az országba. Később derült ki mindez, utólagos ellenőrzéseknél, műszaki vizsgáknál. Mostanában azonban már nehezebb dolga van a Trükkös Tamásoknak. A vámosok ugyanis tapasztaltabbak lettek, s ki tudja honnan, de egyre gyakrabban veszik észre a rendszámcseréket.” – Határőr, 1990 (45. évfolyam, 27-52. szám)

Mozgáskorlátozott kedvezményt használtak ki

Minden kiskapun átrongyoltak a csalók, nem volt akadály, a legsanyarúbb sorsú embereket is kihasználták, ha azzal kicselezhették a vámfizetési kötelezettséget. Erre ragyogó alkalmat adott a mozgáskorlátozottaknak járó kedvezmény. Az Ország-Világ hosszú cikkben mutatta be a jelenséget:

“Az év (1991) első hónapjaiban nagyon sok bejelentés érkezett a vámhatósághoz, önkormányzati szervek, polgármesteri hivatalok, magánszemélyek olyan esetekről tettek említést, amikor a mozgáskorlátozottak részére vám- és áfa-mentesen behozott személygépkocsikat egyesek illetéktelenül használják, s így visszaélést követnek el.

E bejelentések után a vámhatóság illetékes szerve a „gyanús esetekben” vizsgálatot indított, azt nézte meg, kikhez jutott, kik használják a hivatalosan mozgáskorlátozottak részére behozott gépkocsikat. Érdekes egy kicsit részletesebben is megismerkedni az eredménnyel. A mama az elfekvőben A bejelentések és az ismételt iratátvizsgálás után a megyékből öszszesen 219 ügyiratot vizsgáltak felül, mégpedig úgy, hogy a nyomozók helyszíni szemlét is tartottak.

Kiderült, hogy csak 64 esetben (29,2%) használták azok a behozott gépkocsit, akiket megilletett, tehát a mozgáskorlátozottak. 110 esetben (50,2%) ismételt ellenőrzést kellett tartani, mert a mozgáskorlátozottnem tudta megmutatni a számára behozott gépkocsit (néha hihető, máskor hihetetlen indokkal). 45 esetben (20,5%) egyértelműen meg lehetett állapítani a vámkezelés jogsértésének a gyanúját, vagyis azt, hogy a mozgáskorlátozott valamilyen formában csak a nevét adta a kedvezményezett gépkocsiügylethez.

1990. december 1-jéig 12 298 gépkocsit hoztak be Magyarországra a mozgáskorlátozottak jogcímén vám- és áfa-mentesen. Ez azt jelenti, hogy az állami költségvetés a megadott kedvezmények miatt 1935,8 millió forintról (!) (vám és áfa együtt) mondott le. Sokakat érdekelhet a leleplezett visszaélések jogkövetkezménye. Nos, „különösebb baj” nem sújtotta az érintetteket.”

“És ha az eseteknek csak öt százalékában jutott ez a kedvezmény nem a rászorulók, hanem az ügyeskedők kezébe, már akkor is csaknem 100 millió forint kár érte az államkasszát finanszírozó adófizető polgárokat. Olyan jól pedig aligha állunk, hogy ezt megengedhessük magunknak.” – Ország-Világ, 1991. január-június (35. évfolyam, 1-25. szám)

Végül ahogy az lenni szokott, kik jártak pórul? A valódi rászorulók: “a sok visszaélés miatt megszüntette a mozgáskorlátozottak számára biztosított vám- és ÁFA-kedvezményt.” – Határőr, 1991 (46. évfolyam, 27-52. szám)

Alulszámlázás

A rendszerváltás utáni években tömegessé vált a nyugati használt autók behozatala Magyarországra, és ezzel párhuzamosan megjelent a vámkijátszás népi kreativitása, az úgynevezett alulszámlázás.

Ennek lényege, hogy a külföldi adásvételi szerződésen (gyakran kétnyelvű Kaufvertrag-on) szándékosan a valós vételár töredékét tüntették fel. Így a vámot csak ez után a fiktív alacsony ár után kellett megfizetni. Egy korabeli cikk szerint az alulszámlázás azt jelenti, hogy „az importtermék valós értékének töredékéről hoznak számlát”

Nem volt egységes rendszer, ami alapján ellenőrizhető lett volna az autók valódi értéke, de néha akadt horogra egy-egy törvénytelen autónepper: “Nyolc személyautót próbált hamis számlával becsempészni az országba 1992. június 11-én Hegyeshalomnál N. J. magyar állampolgár egy tréleren. A nyolc autóhoz egy 27 700 német márkáról szóló számlát mellékelt. Mivel ez az összeg jelentősen eltért a gépkocsik valóságos értékétől, a pénzügyőr alapos vámvizsgálatot végzett. Eközben előkerült a valós számla, amelynek tanúsága szerint az autók összesen 86 700 márkába kerültek.” – Népszava

Mondhatni véletlenül kerültek törvény elé a csalók, a Vám-Zoll magazin anekdotája szerint igencsak óvatlannak kellett lenni a lebukáshoz: “A több ezer márkás autóról bemutatott pár száz márkás számla, s hozzá a tanmese, hogy „egy Németországból éppen hazainduló amerikai katonától vettem, akinek már indult a gépe, a papírmunkát is alig tudtuk elvégezni, s így is boldog volt, hogy meglesz hazáig a sörre valója”, szinte mindennapos.

Rábafüzesen azonban egy vállalkozó kicsit elsiette a szerepét.

Amikor a vámos a frissen vásárolt autója számláját kérte, egykedvűen a tárcájába nyúlt, s mint akinek kisebb dolga is nagyobb annál, semmint hogy holmi számlákkal foglalatoskodjon, a vámos elé dobta az összehajtott papirost. Bánta is azonnal, de akkor már késő volt; mind a két számla a vámos kezében volt. Az is, amelyik tizenháromezer márkáról szólt, a valódi vételárról, s az is, amelyik kétezerötszázról; ez utóbbi összeget vallotta (volna) be emberünk.” – Vám-Zoll, 1993 (1-8. szám)

Folyamatosan változtak a szabályok

A tömeges használtautó-behozatal leleplezte a magyar vámrendszer hiányosságait. Már 1991-ben felismerték a döntéshozók, hogy változtatni kell a szabályokon. A Somogyi Hírlapban megjelent híradás szerint „a jelenleg tárcaközi egyeztetésen levő tervezetnek megoldást kellene találnia a gépkocsi-alulszámlázás kezelésére.

Bevezették a referencia-árakat (vámkatalógusokat) a használt autókra, hogy ne lehessen irreálisan alacsony összegekkel vámolni. A sajtóban figyelmeztettek, hogy az ilyen trükközés törvénysértő, és razziákkal, ellenőrzésekkel igyekeztek kiszűrni a hamis papírokat.

1994-re léptek életbe az új szabályok, melyekkel a hatóság utólag behajthatta a hiányzó vámot, ha kiderült az alulárazás. Ezzel a vámtrükk aranykora lezárult: a valós ár helyett fiktív ár feltüntetésére épülő visszaélés kora véget ért. Mindazonáltal 1990–1993 között a korabeli napilapok – például a Pesti Hírlap, a Népszabadság, a Kisalföld, a Délmagyarország, a Petőfi Népe és a Somogyi Hírlap – számos riportban mutatták be ezt a furfangos gyakorlatot és a körülötte kibontakozó botrányokat, rávilágítva a „népi lelemény” és a gyenge intézményi kontroll sajátos küzdelmére a használtautó-import hőskorában.

Persze maradt még ügyeskedésre tér, amiről 1995-ben írt a Somogyi Hírlap. A cikk szerint simán meghamisították az autó korát, megfiatalítva azt, a kilométeróra visszatekeréséről nem is beszélve: “Sok, a nyugati országokból származó használt kocsi adatait a beléptetéskor — a vámkezelés előtt — meghamisítják — ez történhet magán- és külkereskedelmi forgalomban egyaránt, így az ilyen autók forgalmi engedélyében nem az igazi gyártási év szerepel. A legtöbb típusnál — főleg európaiaknál — az alvázszám pontosan jelzi a gyártási évet, ehhez azonban alaposan ismerni kell a gyártók kódjait.”

Mivel a ’90-es években a használtautó-vásárlók 80%-a használt autót vett – kemény megtakarított forintokért –, nem csoda, hogy a nepperek trükközései sokakat érintettek. Ahogy egy 1995-ös Somogyi Hírlapban megjelent újságcikk tanácsolta: használtautó-vásárláskor nyitott szemmel kell járni – “jó több autókereskedést és szabadpiacot végignézni”, hogy az ember megtudja a reális árakat és ne hagyja magát átverni . Ez a tanács a kilencvenes évek neppervilágában született, de ma is érvényes tanulság.