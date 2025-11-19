Mivel az élet túl rövid ahhoz, hogy nyomorult, lélektelen autókban töltsük, segítünk felmérni a használt harmadik generációs Mercede-Benz E-osztály (W211 kódjelű) hibalehetőségeit, megmutatjuk a leggazdaságosabb hajtásláncokat és talán kedvet is tudunk csinálni hozzá. A hárommal ezelőtti E-osztály, 23 évvel bemutatása után, sok szempontból lelépi a jóval drágább és fiatalabb autókat.

Akik nincsenek tisztában a használtautóárakkal, csak meglátják a ma is fenséges limuzint vagy kombit, elsőre nem hiszik el, hogy a selymesen kapcsoló automatikus váltóval és az elszántan húzó dízelmotorral a fotókon látható W211 egy kétmillió alatti autó, amiben elöl épp gombnyomásra állítják a fűthető ülést és nyomokban sem érzik a sebességet.

Ezeket a mélyen csodálatos autókat potom pénzért meg lehet venni ahhoz képest, amit tudnak, de a használt autók árát a várható fenntartási költségeik is meghatározzák. Ha jó állapotban akarod megőrizni, a 2002-2009 közötti E-osztály egészen biztosan elkéri a magáét de igényei hosszabb távon arányosak kvalitásaival.

5,5 literrel utazik

Fotóinkon nagybátyám autója szerepel. Gazdája már nem vezet, amióta a gyógyítástól visszavonult, a nemes limuzin nem parkol az Uzsoki kórháznál, a bicskei és a pomázi rendelő előtt. Lassan egy éve én használom és segítek gondozni ezt a W211-es E 220 CDI-t, amely eladó lesz.

Magyarországi autó, 2003 novemberi. A Classic alapverzió felett a sportosabb Avantgarde és kényelmesebb Elegance irányba léphettek feljebb a vásárlók. Ez az autó Elegance kivitelű, szerintem a 16-os kerekekkel megtámogatott kényelemmel ez fejezi ki legjobban, amiről az E-osztály szól.

Okos váltó-áttételezése, a szedán 0,26-os alaktényezője és a nívós motorok eredményeként a W211-es Mercedes takarékos utazóautó. A 150 lóerős dízellel 120 körül haladva 5,2-5,4 liter/100 km-es átlagokat ír ki a fedélzeti számítógép. A 65 literes tankkal 1000 km feletti a sornégyes dízelek hatótávolsága, ha nem mész gyorsabban 150-nél.

Amit nehéz megállni, mert ebben E 220 CDI-ben 180-200 között suhanva senki nem kérdezett rá négy utasom közül, hogy mennyivel megyünk. Ami sosem kérdés, hanem a rosszallás jele. Nem érezni a sebességet az autóban, pedig van benne 308 ezer kilométer és 22 éves. Igaz, valóban kímélték és keveset ment lakott területen, ami mindig jót tesz egy használt autónak.

Sima acélrugókkal is párját ritkítja az E-osztály komfortja. Ülései kiválóak, futási kultúrája kivételes, finom rugózása mintha zselével töltené fel az aszfaltsebeket és a kiálló sínekkel is nagyon jól boldogul.

Szövetülései egy kárpittisztítás után újszerűek lesznek, amit a bőr ennyi idő után gondos ápolással sem tud megadni. Az állítható deréktámaszos ülésekben repülnek a kilométerek százai.

Belül az időnként nyekergő, aztán elhallgató ventilátor jelzi az idő múlását és a kesztyűtartó melletti aprópénzes fiók nyitógombján kopott meg a krómhatású bevonat. A középkonzolba rejtett CD-váltó fedele ma is artisztikusan emelkedik fel, ha betáraznánk a régi CD-ket.

Ez egy felső kategóriás autó, kvalitásai máig nem koptak meg. Az automatikus légkondi nyáron olyan klímakomfortot teremtett, amit új BMW-tesztautókból hiányoltam, télen a fűtés sosem tolakodó, de hatásos és az automatika pont jó ütemben mérsékli a háromfokozatú ülésfűtés erősségét.

Hidegen markáns dízelhangja van a 646.961-es motorkódú négyhengeresnek, bemelegedve elhalkul és mély tónusa nyugalmat áraszt. Az Euro 3-as besorolású motorhoz nincs részecskeszűrő.

Ami nincs, az nem tisztítja a kipufogógázt, de nem is tud elromlani. DPF nélkül a motor jobban bírja a rövid utakat, nem okoz többletfogyasztást az eltárolt koromrészecskék hamuvá égetése és ami a legfontosabb, hogy a koromszűrőt nem kell cserélni a hamutelítettség miatt.

Idővel egyre újabb Mercedesek érdemlik ki az utolsó valódi Mercedes titulust. A W114-115-ös Állólámpás és a klasszikus 123-as után most a 124-es a „letzter echter Mercedes”. Szerintem én még megélem, hogy a 211-es legyen az utolsó igazi Mercedes, mert elődje nem ilyen sikkes és kiábrándítóan rozsdásodik. Ha tetszik a típus, árban most még a jó beszállási ponton vagytok, de rizikóival nem árt tisztában lennetek.

Motorok: 4-5-6-8 henger, 102-514 lóerő

Terjedelmi okból nem térünk ki a 211-es E-osztályhoz elérhető összes motorra a 200 CDI 102 lóerős, 235 Nm-es taxivariánsától a 18 kilónyi sűrített földgázzal és 65 liternyi benzinnel megtankolható E 200 NGT-n át és az 514 lóerős, szívómotoros E 63 AMG-n keresztül a V8-as dízelekig.

Csak a modellfrissítés előtt volt hét benzines 4-6-8 hengerrel és tízféle dízel 4-5-6-8 hengerrel. Annyira sokféle motor szerepelt a 211-esben, hogy hathengeres dízelmotorból sorossal és V elrendezésűvel is készült az E-osztály.

2006-tól, a modellfrissítés után nyolc benzinesből állt a választék 163-514 lóerő között, dízelből hatféle maradt 4-6-8 hengerrel, legalul a 136 lóerős, 340 Nm nyomatékcsúcsú 200 CDI-vel a 314 lóerős, 730 newtonmétert leadó 420 CDI-ig. Az Amerikából szürkeimportban behozott 230-as V6 és az 550-es V8 nem játszik szerepet használt autóként.

Nagyon összetett a motorkínálat, a motorkódokból látni az egyes motorcsaládokat. Minden motor láncos szelepvezérlésű a 211-es Mercedes E-osztályban. Benzinesből jó választás a mechanikus feltöltős 200-as. Lent és középen is kellően erős, az autó megfutja vele a 230-at és ami fontosabb, hogy a belépő négyhengeres takarékos motor.

Igen stabil a V6-os 320-as az M112-es motorgenerációból és imádnivaló a megbízható M113-as V8, amihez legtöbbször mesebeli felszereltség tartozik. Jó motorok a nagyobb teljesítményű és nyomatékú utódaik is a modellfrissítés utáni autókban. A 350 CGI az ívsugár-vezérelt direktbefecskendezéssel sem rossz, de a szelepeire rakódó koksz miatt a szívócső-befecskendezéses sima 350-es jobb.

Ha nagyon jól állsz anyagilag, a kompresszoros, irtózatos nyomatékú E 55 AMG vonzó lehet. Nem mondod meg róla, hogy a mechanikus feltöltő hajtása levesz a teljesítményéből vagy 150 lóerőt. Másmilyen élmény, de ugyanilyen szívbemarkoló a 6208 köbcentis, 514 lóerős nyolchengeres az E 63 AMG-ben. Mi a Vezessnél máig rajongunk a monumentális szívómotoros tesztautóért.

Fenntartási költségben a 220 CDI a nyerő

Megbízhatósági, szervizelési oldalról illetve ereje, kényelme és fogyasztása alapján is a 220 CDI az optimum az ötfokozatú automatikus sebességváltóval.

Maga a váltó rendkívül megbízható és hosszú élettartamú, ha az olajcserék nem maradnak el. Ez az autó a szervizdokumentumok szerint 91 ezer kilométert futott az előző váltóolajjal és 306 ezer kilométernél kapott friss váltóolajat és szűrőt.

Több motorhoz is rendelhető volt öszkerékhajtás is, a V6-osok közül a 240, a 280, a 320, a 350 és az 500 is készült 4MATIC hajtáslánccal. A dízelek közül az OM642-es 280 CDI és a 320 CDI volt elérhető négykerék-hajtással.

A gyakoribb benzines motorok közúti átlagfogyasztása

200 NGT (M271, sűrített földgáz, 163 LE, 240 Nm): 6,21 kg

200 Kompressor (M271, 163/184 LE, 240/250 Nm): 9,97. LPG-ből: 10,78

240 (M112, 2,6 V6, 177 LE/240 Nm: 11,02

280 (M272, 3,0V6, 231 LE, 300 Nm): 11,0. LPG: 13,27

320 (M112 3,2 V6, 224 LE, 315 Nm: 10,97

350 (M272, 3,5 V6, 272 LE, 350 Nm): 11,96, LPG: 13,31

350 CGI (3,5 V6, M272, közvetlen befecskendezés, 292 LE, 365 Nm): 10,96

500 (M113, 5,0 V8, 306 LE, 460 Nm): 12,66, KLPG: 13,

500 (M273, 5,5 V8, 388 LE, 530 Nm): 12,74, LPG: 15,54

E55 AMG (M113, 5,4 V8, 476 LE, 700 Nm): 13,87, LPG: 16,91

E63 AMG (M156, 6,2 V8, 514 LE, 630 Nm): 15,46

A gyakoribb dízelmotorok átlagfogyasztása

200 CDI (OM646, 122/136 LE, 270/340 Nm): 7,34

220 CDI (OM646, 150/170 LE, 340/400 Nm): 7,56/7,61

270 CDI (OM647, soröt, 177 LE, 400 Nm): 8,36

280 CDI (OM642, 3,0 V6, 190 LE, 400/440 Nm): 8,57

320 CDI (OM648, 3,22 sorhat, 204 LE, 500 Nm): 8,20

320 CDI (OM642, 224 LE, 540 Nm): 8,83

400 CDI (OM628, 260 LE, 560 Nm): 9,81

420 CDI (OM629, 314 LE, 730 Nm): 10,14

Sokba kerül a csillag az orrán

Hiába juthatsz hozzá a típushoz egykori értékének töredékéért, akár kétmillió alatt is, a 211-es E-osztály szervizköltségei és alkatrészárai nem vesznek tudomást az autó értékvesztéséről. Ez egy valódi prémiumtermék, a márka valaha volt legjobb autóinak egyike és megvannak az igényei. „Sokba kerül, hogy a csillaggal told a levegőt” – foglalja össze Ézsiás Csaba, a Mercedesekre szakosodott E-Motors autószerviz egyik ügyvezetője, akit a hibalehetőségek összegyűjtéséért felkerestem.

Szerviztapasztalatok – Lesz mire költeni A használt E-osztályban is megtalálható korai M271-es négyhengeres benzinmotorokat érinti az egysoros vezérműlánc (Simplexkette) nyúlása, szakadása, a vezérműkerekek kopása. Ez a hiba a későbbi, már fogazott láncos M271-es motorokat nem sújtja. A 200 Kompressor feltöltőjében golyósoros csapágy van, nem lehet és nem is kell benne olajat cserélni. A csavarkompresszor rotorjait hajtó hosszbordás szíj széles és nagyon erős, 100 ezer kilométert simán elmegy, mielőtt leájulna a motorról – tapasztalja a szakember. Viszont a szíj és a szíjfeszítő cseréje macerás, előfordul, hogy a klímakompresszort is le kell szedni hozzá vagy a szívósort lebontani a mechanikus feltöltővel együtt. Költségalapon a legjobb a 200 és a 220 CDI Költségoldalról a négyhengeres dízelek fenyegetnek a legkisebb kiadásokkal a használt 211-es Mercedes E-osztályban, mindegy, hogy az autó a modellfrissítés előtti vagy utáni. Megbízhatósági szempontból összességében a legjobb verzió a mopfos (ráncfelvarrás utáni) 200 CDI és 220 CDI, mert ezekben már nincs SBC fék. A facelift előtti 200 CDI és a 220 CDI Bosch-befecskendezői 300-400 ezer kilométert elsuhannak gond nélkül. Ezek még mágnesszelepes vagy szolenoidos porlasztók, hosszú az élettartamuk és olcsóbban javíthatók, mint a kevesebbet bíró, piezokristályos Delphi-injektorok a renoválás után. A sornégyes dízelek golyóálló motorok, csapágyazásuk és vezérlésük is masszív. A duplasoros vezérműláncot először 250 ezer km-nél tanácsos ellenőrizni. Ne felejtsétek el kicserélni vagy kicseréltetni a sornégyes dízelekben a kartergázszűrőt százezrenként! A motor tetején, az olajbetöltő sapkánál találjátok, a 2006 nyara előtti E-osztályoknál külön egységként cserélhető, az újabbaknál csak a szelepfedéllel együtt lehet. Javítást követelhet az SBC-fék A Bosch-gyártmányú SBC-fékrendszert nem hivatalos adatok szerint a 300 ezer fékezésre tervezte a gyártó, a pedálnyomásokat lépésszámláló jegyzi. Szervodob és vákuumpumpa hiányában az SBC (Sensotronic Brake Control) villanymotorral állítja elő a rásegítést a fékezéshez. Ebben a rendszerben a fékfolyadékcsere sokkal összetettebb feladat, mint más autókban. Diagnosztikai géppel kell megcsinálni, az SBC-tesztet lefuttatva, mert ebből tudja a számítógép, hogy megtörtént. Először négy év után, majd kétévenként szükséges a fékfolyadékcsere, ennek elhanyagolása káros az SBC-szivattyúra, amelynek morgását, kerregését ajtónyitáskor hallhatjátok, amikor elkezdi a nyomást felépíteni. A motortér jobb első részében elhelyezett hidraulikatömb cserélhető és fel is újítható. A vélhetően 300 ezer fékimpulzusos határértékhez közeledve a vezető fehér hátterű üzenetet kap a műszerfalra, hogy vigye szervizbe az autót. Ha ezt elmulasztja, a legvégén jön a pirosan felvillanó STOP jelzés a sebességmérő közepén. Idáig eljutva a motor beindul, de a műszerfalon ott kiabál a vörös hibaüzenet. Az autóval ilyenkor már nem lehet menni, mert a biztonság kedvéért az automatikus sebességváltót ki sem tudod venni P-állásból. Az autó a kézi váltósoknál is igyekszik megakadályozni az elindulást, itt a kuplung benyomásakor leáll a motor, de újraindítható, hogy fűteni, hűteni tudjon a tulaj. A biztonságos ráhagyással tervezett élettartam végén a legeslegrosszabb megoldás a hidraulikaegység cseréje vagy felújíttatása nélkül lenulláztatni a számlálót! Sose tegyetek így, mert utána nem tudhatjátok, mikor fog ténylegesen meghibásodni a fékberendezés. Végső esetben, ha a tulaj nem törődik a többszöri figyelmeztetéssel, a fék elveszítheti ellenállását, levegőssé válik, a pedál benyomható lesz, mintha levegős volna, zéró ellenállása lesz és a fékpedál bemegy akár a tűzfalig. De önmagában a biztonságos használatra megszabott érték megszabása nem jelent növelt kockázatot az SBC-s autókban! Bármelyik másik autóban is tönkremehet egy ennél sokkal primitívebb fékrendszer úgy, hogy az autó nem szól előtte. A 211-es E-osztály legalább jelez, többször is szól az SBC hidraulikaegységének elhasználódásáról, hogy ne vesszen el rajtaütésszerűen a fékhatás. Kellhet két új ABS gyűrű Problémás a hátsó féltengelyeknél az ABS-gyűrű. A blokkoláságátlónak és az ESP-nek a kerékfordulatszám-jelet küldő gyűrű felrohad, leválik róla a rávulkanizált mágnesszalag és eltűnik a kerékfordulatjel. A gyűrű a hátsó féltengely kivételével javítható. Önmagában nem nagy tétel, de a minimum 16 éve gyártott futómű megbontása szinte biztosan követel új lengőkarokat, friss csavarokat, gömbfejeket, szilentblokkokat és utána egy futómű-állítást. Ézsiás Csaba, E-Motors Kft. Mercedes-szakszerviz

Ezt kell tudnod az SBC-fékről

Számos tévhit kering az elektrohidraulikus fékről, amit néhány nagy Mercedes megkapott, az R230-as SL, a Mercedes-McLaren SLR, a Maybach 57 és 62 luxuslimuzin valamint a C219-es CLS és a 211-es E-osztály.

Csak azért ne vegyetek sokkal több pénzért a 2006-os modellfrissítés utáni autót, mert abban nincs SBC (Sensotronic Brake Control). A rendszer ebben az autóban 22 év és 308 000 km alatt egyszer okozott nagyobb kiadást, amikor az autó előző tulajdonosa kipostázta a hidraulikus szivattyút Németországba felújítani egy erre szakosodott műhelybe.

Vannak nagyon jó funkció a hightech fékrendszernek. A legkényelmesebb az SBC Hold, amikor a megállás után egy határozott fékpedál-lenyomással rögzül az autó, nem kell a kúszás vagy az elgurulás ellenében nyomva tartani a féket. Kioldani gázadásra vagy a fékpedál lenyomásával lehet.

Az egypedálos vezetést sem a villanyautók hozták el, mert ebben a korai automata váltós E-osztályban még megtaláljuk a később törölt SBC-S-t. A tempomat karjával aktiválható kényelmi funkció gázelvételkor magától diszkréten fékez a megállásig, tehát elég a jobb oldali pedált visszaengedni és a kocsi a kellő harmóniával áll meg a piros lámpánál.

Okos biztonsági megoldás a fékek rendszeres kiszárítása, hogy csapadékos időben rövidebb legyen a féktáv. Amikor megy az ablaktörlő, a számítógép észrevétlen fékimpulzusokkal rendszeresen kiszárítja a fékeket.

Mivel a pedállal csak elektronikus jelet küldünk a fékvezérlésnek a blokkolásgátló működésekor nincs lüktetés a pedálon a féknyomás gyors változtatásától, ami azért jó, mert senki nem fog megijedni a fékpedál dobolásától, amire nem egy és nem két ember reagál a pedálnyomás enyhítésével, rontva az autó lassulását.

Nagy visszahívás az SBC-fék miatt

Idővel sokkal egyszerűbb fékrendszerrel is elérhetővé vált ezen funkciók legtöbbje és a Mercedes lemondott az egészről a bajai miatt. A típus történetében a legnagyobb visszahívás az összes SBC-fékes autót érintette, amit a 2006 júniusi modellfrissítéssel – aminek itt Mopf, azaz Modellpflege vagy modellápolás a gyári neve – a Mercedes lecserélt sima hidraulikus fékrendszerre.

A visszahíváson ellenőrzött és javított SBC-s autókkal nincs gond, a legtöbb használtan megvehető E-osztály ebbe a csoportba tartozik. A Mercedes elég nagyvonalú méltányossági részvállalással javította az SBC elemeit, ha az autó megfelelő karbantartása igazolható volt.

A legfontosabb itt is a fékfolyadék rendszeres cseréje. Ha ez elmarad, attól egy Suzuki ABS-kockája is letérdel, de mivel az SBC igen nagy nyomásokkal dolgozik, még érzékenyebb a fékfolyadék túlhasználására. Erről Császár János, az importőr legendás vevőszolgálati igazgatója mesélt nekem nyugdíj előtt, amikor segített tájékozódni a használt 211-esek sajátosságairól.

Támad a korrózió?

Gyalázatosan rozsdásodó elődje vastagon lejáratta a Mercedest, amire reagálnia kellett a gyártónak. A W211-es szedán és az S211 kódjelű kombi korrózióvédelme rengeteget javult a modellváltással, amit ez a limuzin igazol.

Ez a magyarországi autó rozsdaszempontból kiváló állapotban van, de a 211-nek vannak azért gyenge pontjai. Az első hossznyúlvány és a kerékdob illetve a rugótorony találkozási pontját kell nagyon megnézni rajta, ahol az idén minimum 16, legfeljebb 23 éves autók egy részén már átlyukadhat a lemez az első keresztlengőkarok belső oldalán.

Költséges javítani a légrugózást

Kiváló a légrugós futómű, az Airmatic DC-s autókban a kényelem az első, aminek időnként nagy ára van. Az olajjal töltött lengéscsillapítók itt is elköszönhetnek, a légrugós zsákkal egybeépített gólyaláb ára a legolcsóbb alkatrésszel is megvan 150-200 ezer forint, gyári alkatrésszel akár 900 000 forintot is elvihet. Ha mind a négyet egyszerre kellene cserélni, az utángyártott kompresszorral együtt minimum egymillió forint feletti tétel.

A légrugókat levegővel ellátó szivattyú sokat elfut, ha nincs szivárgás a rendszerben. Ha az autó a motor leállítása után veszít a magasságából és egy vagy több keréknél letérdel reggelre, azonnal lépni kell, mert a kompresszort túlterheli a tömítetlenség. Normál esetben alig kell dolgoznia, de így állandóan kergetjük a 8-10 baros üzemi légnyomás feltermelésére.

Fontos időnként cserélni a klímakompresszor papírszűrőjét – ad tippet a fenntartási költségek visszafogására Ézsiás Csaba.

Ha a kompresszor szennyezett levegőt szív be, jelentősen veszít az élettartamából. Utángyártott kompresszorból elérhető például a Wabco és a Febi-Bilstein nagyjából 200 ezer forintért, van félmilliós alternatíva és ennél is többe kerülő, vélhetően jóval hosszabb élettartamú gyári.

Használt Mercedes W21 és S211 árak

Ennél a típusnál különösen meg kell nézni, mit vesztek, mert hasonló összegekért vannak végzetesen lerúgott és rendesen karbantartott autók is, mert az autók értékében nem vagy csak nyomokban tükröződnek a szervizelésükre elköltött összegek.

Itthon a cikk írásakor 1,2-1,5 millió forintnál indul a 211-es Mercedesek ára a Használtautón, sok autó esik a 2,6-3,4 milliós sávba és vannak 6-8 millió forintra kiírt példányok is V8-as motorral. A kínálat nagyrészt dízelmotoros autókból áll, benzines jóval kevesebb van, a nyolchengeresek nagyon ritkák. A cikk írásakor hirdetett nagyjából 200 autó között összesen nyolcban találtunk V8-as motort.

Sokszor bizonytalan a futásteljesítmény, a külföldről behozott autókban végképp. Értékes vonás a hazai származás és a követhetőbb előélet, a régi magyar rendszám sokkal inkább bizalmat keltene bennem, mint egy eladási céllal frissen behozott autó.

Sajnos a Mercedesnél elég későn, csak a 2009-től gyártott, 212-es kódjelű utód idején terjedt el a digitális szervizkönyv, így a 2002-2009 közötti E-osztályról csak a méltányossági javítások és visszahívási akciók nyomán tartalmazhat kilométeróra-állást a vezérképviselet adatbázisa, ami segíthet megállapítani a tényleges futásteljesítményt.

Ahhoz képest, amit egy E60-61-es 5-ös BMW-re, egy A6-os Audira, egy Jaguar XF-re, netán Skyhook-futóműves Lancia Thesisre el lehet költeni, az E-osztály fenntartási költségei nem kiugróak. Ez egy kiemelkedő színvonalú autó, ami még lezuttyanva is sokkal kényelmesebb és kifinomultabb az átlagautóknál, de aki szeretné normális állapotban tartani, annak időnként mélyebben a zsebébe kell nyúlnia.

Ha 2-5-8 milliód van az autóra, amennyibe egy 211-es használt E-osztály kerül, akkor ez nem a te autód. Ha a vételárán felül van még 1-2-5 milliód tartalékban, akkor viszont nem fog kétségbe ejteni, ha az autó időnként elvisz belőle fél- vagy egymillió forintot, vagy akár többet attól függően, mit kell megcsináltatnod ahhoz, hogy magas színvonalon fenntartsd a kocsit és a következő években arra már ne kelljen költened.