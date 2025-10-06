2024-ben több mint 14 ezer személyi sérüléses közlekedési baleset történt Magyarország útjain, amelyekben több mint 19 ezren sérültek meg, közülük több mint 4700 fő súlyosan – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal adatiból. Autósként kötelességünk segíteni balesetben megsérülteknek. Sokan ezt nem teszik meg, leginkább azért, mert attól tartanak, hogy a segítségnyújtással még nagyobb bajt okoznak.

Bár a jogosítvány megszerzéséhez szükség van az elsősegélynyújtás alapvető ismereteinek megszerzésére, mégis, elenyésző azoknak a száma, akik kívülállóként magabiztosan lépnek fel egy közúti baleset alkalmával – ez derült ki a Magyar Suzuki megbízásából, az Ipsos által elvégzett reprezentatív kutatásból.

Az eredmények alapján a lakosság kétharmada bizonytalan, mit kellene tenni; csupán a megkérdezettek egyötöde válaszolta azt, hogy baleset esetén tudná, mi a helyes eljárás a segítségnyújtásra.

Ezért a Vezessnél úgy döntöttünk, hogy a Magyar Suzukival együttműködve kicsit felelevenítjük a tudásotokat. Nézd meg az alábbi videót, reméljük, hogy nem, de elképzelhető, hogy már holnap hasznát veszed az itt látottaknak:

Mit tegyél, ha baleset helyszínére érsz?

A legfontosabb, hogy biztosítsd a helyszínt, hogy megelőzd a további sérüléseket! Használd az elakadásjelző háromszöget, a járműved vészvillogóját, valamint viselj láthatósági mellényt!

Miközben ellenőrzöd a sérültek állapotát, légzését, pulzusát, azt, hogy maguknál vannak-e, tárcsázd a segélyhívó számát, a 112-t! Már az is segítség, ha megpróbálod megnyugtatni a sérültet, amíg kiérnek a mentőszolgálat szakemberei.

Amit már most is megtehetsz, hogy ellenőrződ a járművedben lévő elsősegélycsomagot, és ha a fenti videót megnézve továbbra is bizonytalan vagy, jelentkezhetsz képzésre, például Vöröskeresztnél, amely nemcsak közúton történt, hanem más sérülések esetén is hasznos tudást adhat.

Tavaly 497 ember (KSH adat) nem jutott haza az elszenvedett közlekedési baleset nyomán, te is tehetsz érte, hogy jövőre ez a szám kisebb legyen. Tartsd be a közlekedési szabályokat! Vezess körültekintően! Segíts, ha baj van!