Szépen pörög a kereskedők és a kisebb-nagyobb forgalmat bonyolító nepperek biznisze: összesen 61 733 darab használt személyautót trélereztek be az országba 2025 első felében, ami 7954 járművel több, mint egy évvel korábban. A 14,79 százalékos növekedés mellett a nagyrészt szürkeimportban behordott márkák és modellek listáin is érdekes változásokat látni.

A 20 legnépszerűbb modell

Hét és fél német autót találunk a top 10-ben, bocsássátok meg nekünk, hogy a Škoda Octaviát is félig annak vesszük. A lényeg: rendkívül domináns továbbra is a használt németek iránti igény, egy-egy amerikai és dél-koreai modell fért még be a lista élére. Továbbra is az öregecske Volkswagen Golfok a szürkeimport főszereplői, mögöttük viszont a szoros verseny helycserét hozott január eleje és június vége között. Most éppen a Ford Focus a második a VW Passat előtt.

Modell Darab Változás 2024 első félévéhez képest (százalék) 1. Volkswagen Golf 2068 12,39 2. Ford Focus 1782 11,1 3. Volkswagen Passat 1726 5,37 4. Opel Astra 1676 3,84 5. Tesla Model 3 1667 219,35 6. Audi A4 1371 9,94 7. Opel Corsa 1100 25,28 8. Škoda Octavia 976 19,17 9. Opel Meriva 884 10,78 10. Kia Ceed 863 5,12

A húszas lista leglátványosabb történetét a Tesla Model 3 írja, annyira beszakadt az idősebb példányok ára Nyugat-Európában, hogy immár a magyar középosztály egy része számára is elérhető. Budapesten különösen látványos a gyarapodásuk, akár sárgára fóliázva is. A 219 százalékos növekedés magáért beszél.

Tengerbe vizet hordani? Mintha ezt mutatná az alábbi táblázat utolsó előtti sora, amely szerint megjelent a Suzuki Swift a külföldről Magyarországra hordott használt személyautók élmezőnyében. A Model 3 után ennek ugrott százalékosan a legnagyobbat a forgalomba helyezése 2025 első felében.

Modell Darab Változás 2024 első félévéhez képest (százalék) 11. Ford Fiesta 815 15,93 12. Audi A3 799 7,97 13. Hyundai i30 732 2,38 14. Toyota Yaris 718 16,37 15. Volkswagen Polo 692 16,89 16. Honda Jazz 680 ‒2,3 17. Volkswagen Touran 642 12,04 18. BMW 3 634 ‒17,98 19. Suzuki Swift 633 51,07 20. Audi A6 594 ‒11,74

A 2016-ban még listavezető 3-as BMW évről évre lépegetett hátrafelé a listán, idénre lezuhant a 18-ik helyre. A 20 személyautó közül 18-nak nőtt a behozatala, ennél viszont ‒17 százalékos esést látunk. A másik mínuszt az Audi A6 mellett. Az álmok világából racionalitás lett? Itt is látszanak az életszínvonal-beli visszaesések? Nincs már pénz öreg BMW-re se? Lehetséges válaszok, nem tudjuk, mi csak a statisztikát látjuk, és az feketén-fehéren mutatja, hogy a Golfok, Focusok és már az idős Swiftek importja is növekszik, a 3-as BMW-é meg zuhan.

Rekordév lesz 2025? A Datahouse előzetes adatai szerint a hazai használtautó-piacon 466 300 személygépkocsi cserélt gazdát az első félévben. Ez az érték 2,5 százalékkal haladja meg a tavalyi első félév volumenét, amely az eddigi rekordot jelentette. A JóAutók.hu várakozása szerint komoly esély van arra, hogy éves szinten megdől a használtautó-piac forgalmának tavaly elért közel 907 ezres csúcsa is. A soha nem látott piaci aktivitás mögött több tényező együttes hatása húzódik. Egyrészt folyamatosan növekszik a belföldi személyautó-állomány. Tavaly év végén ez az érték már közelítette a 4,3 milliós határt, ami 13 százalékkal magasabb az öt évvel korábbi szintnél. Több autóból szokványos piaci körülmények között is több jármű cserél gazdát. „A piaci aktivitást növelő további tényező, hogy a lakosság egy része ebben az időszakban folytatta az előző években elmaradt autóbeszerzéseinek pótlását. Ezt a vásárlók jelentős részben a hazai használtautó-piacon hajtották végre – magyarázta Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. – Ezzel párhuzamosan az első félévben növekedett a forgalomba helyezett új autók, illetve a külföldről behozott használtautók száma is (az előbbi 4, míg az utóbbi 15 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet). Az ily módon lecserélt autók is zömmel a hazai használtautó-piacon jelentek meg pótlólagos kínálatként, ami szintén élénkítette a piacot.”

A 20 legnépszerűbb márka

Márkaszinten is egyértelműen a Tesla neve mellett látjuk a legvastagabb százalékos növekedést, a legnagyobb esést pedig a BMW szenvedte el. Mielőtt bárki összemosná e kettőt, teljesen más életkorú és vételárú személyautókról beszélünk: a 6,5‒8 millió közötti Teslák iránt nőtt meg a kereslet, az 1‒3 millió közötti BMW-k iránt csökkent. Más rétegek keresik és vásárolják ezeket.

Márka Darab Változás 2024 első félévéhez képest (százalék) 1. Volkswagen 7758 14,37 2. Opel 5397 13,93 3. Ford 5307 13,74 4. Audi 3869 7,47 5. Toyota 3559 26,38 6. Mercedes-Benz 3064 2,41 7. Hyundai 3043 13,25 8. BMW 2801 ‒10,82 9. Kia 2316 20,75 10. Tesla 2207 117,44

A lista első 10 helyén a németek dominálnak, a második felében a japánok és a franciák. 2024 első feléhez képest százalékosan itt a Suzuki szürkeimportja növekedett leginkább, és ha a fenntarthatóság, vagyis a pénz felől nézzük, logikus választás a Suzuki európai központjába, Magyarországra Swiftet, Splasht, Vitarát, bármit hozni. Nyugaton alacsony a presztízsük és az áruk, nálunk viszont bőven van olcsó (a többi márkától olcsóbb) alkatrész hozzájuk.

Márka Darab Változás 2024 első félévéhez képest (százalék) 11. Škoda 2168 20,11 12. Honda 1793 4 13. Renault 1674 12,42 14. Suzuki 1586 46,04 15. Nissan 1577 33,76 16. Mazda 1521 11,18 17. Peugeot 1465 15,17 18. Fiat 1427 9,6 19. SEAT 1138 17,81 20. Citroen 1096 9,05

A Nissanok, a Škodák és a SEAT-ok különféle modelljeire nőtt meg a leginkább az igény, modelleket nézve a Leaf, az Octavia és az Ibiza a legnépszerűbbek ennél a három brandnél. A két nagy francia márka termékei közül is a Golf/Focus-riválisok érkeznek legnagyobb számban: Mégane-ok és 308-asok.

Van még más is a Teslán kívül a villanyautók toplistáján?

Természetesen igen, és természetesen itt még mindig sokkal alacsonyabb számokat látunk, mint a belső égésűeknél. A Model 3 után az i3-as BMW következik a sorban (556 darabbal), aztán a jó öreg Nissan Leaf (463 példány), majd a Renault Zoé jön a sorban (363), végül ismét egy Tesla, a Model Y (346).

Miközben az új személyautók piacán megtört az elmúlt évek villanyautós lendülete, az immár széles választék és a korábbiaknál jóval kedvezőbb árak ellenére a használtaknál olyan nagyon be sem indult. Egyetlen kivétel van 2025-ben.