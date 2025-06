Menet közben egy belsőégésű motorral szerelt átlagos személyautó óránként (vagy a gyakrabban használt megközelítésben 100 kilométerenként) 7-8 liter üzemanyagot fogyaszt. Ha állunk, de jár a motor, a fogyasztás jóval alacsonyabb, de azért nem nulla: nagyjából 1 liter minden órában. Vagyis azért mert az autó nem mozog a járó motorral történő várakozás közben ugyanúgy kipufogógáz kerül a levegőbe – és részben akár az autó légterébe is. Azaz terheljük a környezetet, és veszélyeztetjük az ott lakók, arra járók, meg persze a saját magunk egészségét. Ez különösen télen jelent problémát, amikor a településeken eleve rosszabb a levegőminőség, és a hidegben az utastér fűtése érdekében indokolt(abb)nak érezzük a motor járatását.

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2024-es jelentése szerint 2019-ben az EU teljes szén-dioxid-kibocsátásának mintegy negyedéért a közlekedés volt felelős, amelynek 71,7 százaléka a közúti közlekedésből származott. Ráadásul a személygépkocsik a legnagyobb szennyezők, az EU közúti közlekedéséből származó teljes szén-dioxid-kibocsátás 61 százalékát teszik ki.

Ahol égés van, ott ártalmas égéstermékek is keletkeznek – például szén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-oxid – a városi légszennyezés jelentős részért a belsőégésű motorral szerelt járművek felelősek, akár haladva, akár dugóban vagy parkolóban állva teszik ezt.

Hasonló a helyzet a dohányzás esetében is, ahol szintén az égés során képződő káros vegyületek jelentik az egészségügyi és környezeti kockázatok fő forrását. A füstmentes technológiák esetén viszont – égés híján – az egészségre ártalmas égéstermékek (például kátrány) sem keletkeznek. A füst nélküli, de nikotint tartalmazó alternatívák emiatt lényegesen alacsonyabb károsanyag-kitettséggel járnak, mint a hagyományos dohányzás. Ráadásul a különböző füstmentes technológiák között is jelentős különbség van a működési mechanizmus tekintetében. Igaz, valamennyi füstmentes alternatíva tartalmaz például nikotint, ami erősen függőséget okozó anyag, és egyéb káros hatásai mellett megemeli a szívfrekvenciát és a vérnyomást, valamint káros hatással van az emberi reprodukciós rendszerre is.

A legjobb megoldás – az egészség és a környezet szempontjából is – természetesen az, ha el sem kezdünk dohányozni. Ha pedig már dohányzunk, szokjunk le, mivel kizárólag a leszokással csökkenthető a legnagyobb valószínűséggel a dohányzáshoz kapcsolódó betegségek kialakulásának kockázata. Ezért aki elhatározta, hogy leszokik, azt elhatározásában támogatni kell, valamint érdemes igénybe venni a különféle leszokást támogató programok segítségét is. Abban az esetben, ha nem szokunk le, érdemes tájékozódni az ártalomcsökkentésről.