Európában évente nagyjából 194 millió madár és 29 millió emlős veszti életét az utakon. Ezek nagy többsége, amikor az áldozat kisméretű – egér, mókus, sün – szinte azonnal végzetesek az állat számára, és az autóban sem keletkezik nagyobb kár, ezért az autóvezetők többsége nem is áll meg, hogy kiderítse, mi történt az állattal.

A nagyobb vadak – szarvas, vaddisznó – már akár személyi sérüléses balesetet is okozhatnak, és általában a vadásztársasággal kell majd egyezkedni a baleset után. De mi a helyzet, ha háziállatot, kutyát, macskát gázol el valaki? Ami méretben nagyjából az előbb felsorolt két kategória között található, és érzelmileg is sokkal közelebb állnak hozzánk, mint például egy nyúl, vagy béka. Ráadásul ezeknek az állatoknak van szerető gazdájuk is.

Vajon ki lehet a gazdája?

Ha hirtelen termett előtted a háziállat, és bármennyire igyekeztél, nem tudtad elkerülni az ütközést, akkor először is nyugodj meg, bármilyen mérgesen is kerül elő a gazdi, nem okolhat téged a balesetért. De erről majd később.

Azonban gázolás után nem feltétlenül kerül elő azonnal az áldozat gazdája és nem is biztos könnyű kideríteni, merre is kell keresned. Hacsak nem egy nyitott kapun futott ki másodpercekkel korábban a kutya, vagy nem lohol utána valaki elkeseredetten lobogtatva egy árva pórázt.

Ha kutyát ütöttél el, és hiába keresed a közeli házakban a gazdáját, és névvel, telefonszámmal ellátott nyakörvet sem visel az állat, akkor sincs veszve a helyzet, nagy valószínűséggel lesz szerencsétlen jószágban chip, aminek segítségével az állatorvos ki tudja deríteni a gazda adatait, telefonszámát.

Ez nem azt jelenti, hogy te is megkapod a számát, lakcímét – bármennyire is szeretnéd – hanem azt, hogy az orvos fel tudja venni vele a kapcsolatot, hogy megbeszéljék, hogyan tovább. Macska esetében már nem deríthető ki ilyen könnyen a gazda kiléte, mert ritkábban chipeltetnek macskát.

Az is előfordulhat, hogy a csattanás után az ijedt állat hirtelen felpattan, és elinal. Ha ilyenkor sérült az autód is, akkor sütheted a kártérítést. A biztosítóban ugyan még bízhatsz, feltéve, ha van Cascod, vagy kötöttél olyan kiegészítő biztosítást, ami a hasonló esetekben is fedezi a kárt. (a sima kötelező felelősség biztosítás ez esetben nem segít rajtad) De ilyenkor is jó, ha van szemtanú, sem kamerafelvételed a balesetről.

Mit mond a jogszabály?

A Polgári Törvénykönyv LXXIV. fejezetében ez olvasható:

„Felelősség az állatok károkozásáért

6:562. § [Az állattartás körében okozott kár](1) Aki állatot tart, az állat által másnak okozott kárért felel, kivéve, ha bizonyítja, hogy az állat tartásával kapcsolatban felróhatóság nem terheli.”

A felelős állattartás közlekedésbiztonsági szempontból nagyjából annyit tesz, hogy zárt kapu, megfelelő kerítés mögött tartja a gazda az állatot, ha pedig sétáltatja, akkor azt pórázon teszi és képes megfékezni, megtartani a kutyáját. Vagyis a nyitott kapun, kerítésen át kiszökő, vagy póráz nélkül sétáltatott kutya okozta balesetért egyértelműen a gazda felelős. Ilyenkor az autóban keletkezett kárt az állat gazdájának lakásbiztosítása is fedezheti, de léteznek kifejezetten háziállatokra köthető biztosítások is.

Kóbor kutya okozta balesetnél – ha az lakott területen belül történik – az önkormányzat lehet felelős, hiszen a település belterületén neki kell gondoskodnia a kóbor állatok befogásáról. Érdemes megpróbálni, de ha az önkormányzat be tudja bizonyítani, hogy rendszeresen foglalkozik a kóbor állatok begyűjtésével, akkor sajnos ugrott a kártérítés.

Mi történhet egy gázolásnál?

A szemmel is látható végtagtöréseken kívül sérülhet egy állat tüdeje, lehet mellkas, gerinc, koponyasérülése, és gyakran előfordulhatnak kevésbé látványos, de szintén nagyon veszélyes belső sérülések is, máj-, lép- és hólyagrepedés formájában.

Hogyan láss a mentéshez?

Ha elkerülhetetlen volt a gázolás, és elütötted szerencsétlen állatot, akkor úgy állj meg, hogy ne zavard a forgalmat, kapcsold be a vészvillogót, húzz láthatósági mellényt és próbáld meg úgy megközelíteni az állatot, hogy ne legyél veszélyben, ne kockáztasd se a saját, sem más testi épségét. Ha látszatra menthető a helyzet, nem látsz az áldozaton az élettel összeegyeztethetetlen sérülést, akkor dönthetsz úgy, hogy felkeresel vele egy állatorvost.

Nyilván, ha neked nincs háziállatod, akkor valószínűleg a telefonodban sem lesz egyetlen, éppen riasztható állatorvos elérhetősége sem, de ha lenne, akkor sem biztos, hogy az lenne a legközelebbi hely, ahová vihetnéd a sérültet. A neten szerencsére könnyen találni megfelelőt, akit indulás előtt érdemes felhívni és felvázolni milyen állattal, érkeznél, és milyen problémával.

Húzz gumikesztyűt, majd a sérült állatot óvatosan közelítsd meg, amit takaróra, pokrócra, vagy akár vastagabb kartonra érdemes fektetni és úgy szállítani – természetesen a sérült testrészeket minél kevésbé mozgatva – miközben a száját olyan messzire kerüld el, amennyire csak lehet. Ilyen állapotban még a legbékésebb állat is haraphat, karmolhat, amire jobb felkészülni.

Mit csinál az állatorvos?

Bár az állatorvos nem jótékonysági szervezet, de egy fájdalomcsillapítást, sokkos állapot – a keringés heveny összeomlásának – megszűntetét valószínűleg még azelőtt elvégzik, mielőtt a költségekről szó lenne. Utána jobb esteben a chip adataiból úgyis kiderül a gazda kiléte, és onnan már az állatorvos egyeztet a tulajjal a további teendőkről, egyéb részletekről. Te megtetted, amit tudtál.

Ki fizet?

A tapasztalat szerint a legtöbb embernek dunsztja sincs arról, hogy az állatorvosok nem úgy működnek, mint a normál baleseti sebészet. Vagyis ha bevisznek egy állatot, és azt ellátják, akkor annak költsége lesz, az állatorvos nem menti meg automatikusan és ingyen a sérültet. Az ellátás költségei a tulajdonost terhelik majd, és valószínűleg a te károdat is az ő biztosítója fogja megtéríteni. Ha nincs biztosítása, és nem nyitott a kárrendezésre sem, akkor jogi útra terelheted az ügyet.

Mennyibe kerül?

Az állatorvos nem olcsó dolog. Sőt, inkább elég drága. Általában a betegvizsgálat 16-25 000, az első röntgen 18 000 majd a másodiktól már 10-13 000 forint közötti költséget jelent darabonként. Egy csonttörés gyógyítása 200-500 000 forint is lehet, a sebvarrás 20-50 000 forint, az infúzió 20-30 000 forintos tétel. Persze van szórás, ennél lehet valamivel kevesebb és több is, helytől, időtől függően.

Ki viszi el a tetemet?

Ha az ütközés során az állat elpusztult, akkor is van vele teendőd, balesetveszély esetén a 112-t is hívhatod, a fővárosban pedig az Állategészségügyi Telepnek lehet bejelentést tenni (+36/1-280-6832). Önkormányzati kezelésű úton az illetékes önkormányzatot kell értesíteni, illetve a Magyar Közút weboldalán is bejelentheted, ha elhullott állattal találkoztál.

A közútkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy „A padkán, elválasztósávban található tetem esetében bejelentést nem kérünk, mivel valószínűleg már az útellenőrző szolgálatunk húzta oda, ugyanis a tetem elszállítását és ártalmatlanítását csak erre jogosult szakvállalkozó végezheti el.”

Természetesen senki nem akar sem sérült állattal bíbelődni, súlyos tíz-, vagy akár százezreket fizetni az ellátásért, és egyáltalán nem hiányzik az a sokk sem, amit egy háziállat elgázolása okoz. Tehát érdemes lakott területen még körültekintőbben vezetni, és figyelni az olyan árulkodó jelre, mint amilyen egy éppen nyíló kapu. Persze ez is több szereplős játék, így az állattartóknak a karbantartott kerítésre, körültekintéssel nyitott kertkapura érdemes odafigyelni, illetve pórázzal sétáltatni a chippel ellátott kutyát. Hogy mindenki megússza a balesetet.