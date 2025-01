240 állampolgárra jutott egy szem vadonatúj személyautó megvásárlása és saját névre írása tavaly Magyarországon. Az összesen 121 611 forgalomba helyezésből ugyanis csak 39 740 jármű került a Datahouse hivatalos megfogalmazása szerint „természetes személy” tulajdonába 2024-ben.

Első ránézésre rendkívül szerény, hogy az újonnan értékesített személyautóknak mindössze a 32,68 százalékát, kevesebb, mint az egyharmadát tudták csak megvenni, kifizetni a családok, házaspárok és magánszemélyek. 81 871 darabot cégek, vállalatok szereztek be. (Nyilván utóbbiak között nagy arányban szerepelnek egy személyes vállalkozások, orvosok, ügyvédek más egyéni vállalkozók, akik szintén akár lízingelve veszik meg a járművet, de sajnos erről nem áll rendelkezésre hiteles adat.)

Az országban forgalomba állított összes személyautóról márkák, modellek és a villanyautók szerinti toplistákat már közzétettük, most jöjjenek az ennél izgalmasabb dobogók. A magánszemélyes vásárlások toplistáin egészen meglepő autók és brand-ek bukkannak fel, ezek azok a járművek, amelyek nem vállalati – többnyire flotta – beszerzések nyomán kerülnek az utakra, hanem saját zsebükből fizetik ki az emberek, és a saját használatra veszik őket.

Ha a modellek darabszámát nézzük

Már itt is látunk változásokat az összesített listához képest, előttük természetesen a Suzuki két olyan modellje vezet, amelyek nem csak a családoknál, hanem a márka importőrjének elmúlt években tett erőfeszítései nyomán a vállalati flottáknál is népszerűek. A Suzuki egykor a nép autója volt, 0 forintos hitelre hazavihető „mi autónk”, ma azért más az árszint, más a finanszírozási környezet, és tényleg fontos kiemelni, hogy a cég képviselői komoly munkát tettek abba éveken át, hogy flottákban is vigyék a termékeiket.

Eközben ha nem is az évtizedekig szupersztár Swift, hanem két testvér SUV ma a sláger: magánszemélyek legnagyobb számban az S-Crosst és a Vitarát vásárolták tavaly Magyarországon. De kik?

Családok, jobb életkörülmények között élő nyugdíjasok, jól kereső huszonévesek? „Az első két célcsoport teljesen stimmel, a huszonéves csoportot kevésbe sikerült aktivizálnunk annak ellenére, hogy a Swift kimondottan erős az európai piacon a fiatalabb korosztálynál is. Idehaza 30-35 évtől kezdődik a korcsoport a Swiftnél is, bár nálunk az aktiv (empty nester) nyugdíjasok is erősen ott vannak. A 35 pluszos egygyerekes, vagy gyermeket tervező házaspárok az S-CROSS-nál jellemzők” – válaszolja a Vezessnek Varga András, a Magyar Suzuki Zrt. marketingvezetője.

Modell Természetes személyek

nevére írva (darab) 1. Suzuki S-Cross 4325 2. Suzuki Vitara 2853 3. Toyota Yaris Cross 1406 4. Nissan Qashqai 1367 5. Suzuki Swift 1231 6. Kia Sortage 1218 7. Toyota Yaris 1129 8. Dacia Duster 1055 9. Toyota C-HR 1036 10. Ssangyong Korando 982

Az összesített lista első tíz helyezettjéhez képest a magánszemélyes top 10-ben számos új szereplőt látunk. A harmadik Yaris Cross a Toyota szabadidő-autós válasza és alternatívája a Vitara sok éve tartó sikerére. Részletes tesztben írtunk (Nagyot mehet itthon… címmel) a használhatóságáról, a motorizáltságáról és a minőségéről. Nem feltétlenül ugyanaz a Toyota ez, mint a nagyobbak és drágábbak, ami természetesen a legtöbb márka belépőmodelljére igaz. A lényeg, hogy érdemes elolvasni a tapasztalatokat, aki ebben gondolkodik.

Az összvásárlások után kialakult márkasorrendről nem is rakunk be külön táblázatot, annyira biztosan áll elöl a Suzuki (8659 darab) és a Toyota (6272 darab), sehol, senki a közelükben. Az új személyautót manapság vásárló átlag magyar magánszemélyek jelentős része e két japán márka szalonjaiba viszi a legtöbb forintot a saját, személyes vagyonából.

Ritkán emlegetett márkák bukkannak fel a százalékos arányokat mutató lista élén

Vagyis, ha azt vizsgáljuk – kizárólag a minimum 100 darab/éves szintet elérő modellek között -, hogy az adott személyautó összes forgalomba helyezett példányának mennyi százaléka a magánszemély vevő. Most jönnek azok az autó, amelyeket szinte csak „emberek” (nem cégek, vállalatok…) vásárolnak.

Modell Természetes személyek

nevére írt példányok aránya a

teljes értékesítéshez (százalék) Természetes személyek

nevére írva (darab) 1. Ssangyong Tivoli Grand 93,28 111 2. Mitsubishi Space Star 89,22 240 3. Ssangyong Korando 87,76 982 4. Ssangyong Tivoli 87,29 158 5. Kia Picanto 86,16 137

Hogyan szerepel nálunk Európa kedvence? Az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) adatai szerint 2024 januárja és november vége között a Dacia Sandero volt a legnagyobb darabszámban értékesített modell a kontinensen. Nálunk és a természetes személyek vásárlásait nézve is jól áll: a tavalyi év egészében idehaza eladott 713 darabból 434 került saját névre, vagyis 60,87 százalék. „A modell rendkívül kedvező ár-érték aránya jelentős szerepet játszik a vásárlói döntés során, ezen túlmenően rendkívül fontos vásárlóink számára az a nyugalom, melyet a minden Dacia modellhez biztosított 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia nyújt. Ki kell emelnem, hogy Sandero modellünk LPG-vel is működő, kettős üzemű meghajtással is elérhető, mely a magánszemélyek körében kedvelt, kedvező fenntartási költsége miatt racionális választás” – mondja Horvát Bence, a forgalmazó Renault Hungária kommunikációs és pr vezetője.

Márkák, amelyeket nagy százalékban vásárolnak a családok

Hatalmas előrelépés a sokáig szó szerint észrevehetetlen Ssangyong számára, hogy pár éve stabil szereplője a hazai összértékesítést mutató top 20-as táblázatnak. Tavaly 1805 darab személyautót állítottak forgalomba Magyarországon.

Miközben jelentősen sikerült növelni a Wallis-csoportnak a dél-koreai márka értékesítéseit, kiemelkedően magas aránnyal veszik a SUV-jaikat a magánszemélyek, igazi családi kedvenc lett sokaknál a Korando, a Tivoli, és úgy tűnik, a Torres is folytatja a sort.

A Ssangyongok 81,94 százaléka került természetes személy nevére 2024-ben – őket is lenyomta a ma már kis márkának számító Mitsubishi (teljes értékesítés 2024-ben 436 darab). A Space Staron és az ASX-en felül a másik két modelljéből (ASX, Colt és Eclipse Cross) is 50 százalék felett ment magánszemély nevére, bár ezek darabszáma csekély, nem érik el egyenként a százat.

Modell Természetes személyek

nevére írt példányok aránya a

teljes értékesítéshez (százalék) 1. Misubishi 84,63 2. Ssangyong 81,94 3. MG 69,26 4. Honda 57,02 5. Mazda 57,02 6. Suzuki 55,04 7. Subaru 46,08 8. Toyota 42,89 9. Dacia 41,19 10. Kia 40,33

A német autókat újonnan a cégek veszik, az ázsiakat a családok? Japántól Dél-Koreán át Kínáig? Ez így nyilván leegyszerűsítő (és a használtautós importban a németek dominálnak), de elgondolkodtató ezen márkák magas aránya az újak forgalomba helyezéseinél. A Mazda forgalmazója ezt látja a saját eredményük mögött.

„Először az értéktartás. Az autóink maradványértéke magas, tehát a magánszemély, aki tovább, akár 8-10 évig is megtartja autóját, nem bukik rajta. Hat év gyári garancia. Megnyugtató, hogy 6 évig a szerviztervet és -költségeket is látod előre. Belső égésű motorok (négyhengeres, 2.5 literes Skyactiv-G benzinmotor, mild-hybrid, mostanság a hathengeres dízel) moderált fogyasztással. Több stabil kereskedő és szerviz az országban (nagy tapasztalat a márkával, normális értékesítési és szerviz tanácsadók, segítőkészség) – jó lefedettség” – sorolja Burovinc Eszter a Mazda pr menedzsere, aki a tömegmodellek közül az autóikat kiemelő dizájn, és még a soul red színt is megemlíti, mint amit sokra tartanak a vevőik, akik maguknak vesznek kocsit.