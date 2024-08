Mindenki találkozott már olyan teherautóval, autómentővel, polgárőrrel aki minden látható ok nélkül egy karácsonyfaszerűen villogó járművel tette próbára a többi közlekedő szemét, illetve türelmét. Bár sárga villogót pár ezer forintért bárki vehet az erre szakosodott áruházakban, a figyelmeztető jelzést mégsem használhatja akárki. És főleg nem bármikor. De mi az a figyelmeztető jelzés, kik, mikor használhatják, és egyáltalán mire jó, ha ennyien villognak vele?

Az az átkozott villogó sárga lámpa 1 /10 Fotó megosztása: 2 /10 Minden irányból jól láthatónak kell lennie a sárga villogónak Minden irányból jól láthatónak kell lennie a sárga villogónak Fotó megosztása: 3 /10 Bárki vehet sárga villogót, de a használatához engedély szükséges Bárki vehet sárga villogót, de a használatához engedély szükséges Fotó megosztása: 5 /10 Fix és mobil figyelmeztető jelzés is létezik. Van olyan felhasználási terület, ahol csak a mobil használható. Fix és mobil figyelmeztető jelzés is létezik. Van olyan felhasználási terület, ahol csak a mobil használható. Fotó megosztása: 6 /10 A szemétszállító autó a sárga villogóval oda is behajthat, ahová amúgy tilos A szemétszállító autó a sárga villogóval oda is behajthat, ahová amúgy tilos Fotó megosztása: 7 /10 A túlméretes járműszerelvény kísérésénél indokolt a sárga villogó A túlméretes járműszerelvény kísérésénél indokolt a sárga villogó Fotó megosztása: 9 /10 Csak munkavégzés közben használható a sárga villogó Csak munkavégzés közben használható a sárga villogó Fotó megosztása: 10 /10 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Mi az a figyelmeztető jelzés?

Figyelmeztető jelzés alatt a borostyán sárga színű villogó fényjelzést értjük, amihez a megkülönböztető jelzéssel ellentétben hangjelzés nem tartozik. Míg a megkülönböztető jelzést leginkább a mentő-, rendőr és tűzoltóautón használják, a sárga villogó már jóval gyakoribb. A szabványos, és szabályosan használható sárga villogón szerepelnie kell az E jelnek, illetve az ECE R65-ös szabványnak is meg kell felelnie. A fixen telepítetteknek pedig az ECE R10-esnek is, amelyeket a lámpa buráján, eltávolíthatatlan módon jelölni is kell.

A figyelmeztető jelzés alapvetően kétféle lehet, fixen és eltávolíthatóan, például mágnessel felszerelt. Ezen belül lehet fényhíd, sárga villogó és kiegészítő sárga villogó is, amit akár a hűtőmaszkba is be lehet építeni. A figyelmeztető jelzés beépítésénél figyelni kell arra, hogy a fényjelzés minden irányból látható legyen, és a jármű legmagasabb pontjára is kerüljön egy villogó.

Miért baj, hogy állandóan használják?

A sárga villogó, vagy szebb nevén a figyelmeztető jelzés elsődleges funkciója – ahogy éles elmével a nevéből is kitalálható – a figyelem felkeltése. Ha meglátsz egy sárga villogós autót, akkor jogosan számíthatsz arra, hogy valami, a megszokottól eltérő méretű, vagy eltérően mozgó járművel találkozol.

A figyelmeztető jelzéssel ellátott hulladékszállító például feltűnhet egyirányú utcában veled szemben is. Ha viszont boldog, boldogtalan sárgán villog az utakon, akkor egy idő után az átlagsofőr belefárad a folytonos jobban odafigyelésbe, és nem tulajdonít különösebb jelentőséget a jelzésnek. Ami így elveszti funkcióját.

Ki használhatja?

Ha megpróbálod kideríteni, hogy milyen autókon és kik használhatnak figyelmeztető jelzést, akkor az derül ki, hogy szinte bárki. Elképesztően hosszú a lista, ahol a jogosultakat sorolják, így nem is másolnám ide az egészet. (aki mégis végigfutná, itt megtalálja a felsorolást) A leggyakoribbak persze a hulladékszállítást végző járművek.

De rajtuk kívül az ügyészségtől a polgárőrségen át a gyorsforgalmi útkezelőn, a pénz- és értékszállítást, személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végzőkig, autómentőig szinte mindenkinek lehet sárga villogója. Van, ahol a felszereléshez nem szükséges hatósági engedély, az igénylésnél elég bemutatni a vállalkozás tevékenységi köreit, és van, ahol ez engedélyköteles. Ennek részleteivel sem fárasztanék senkit, a fenti linken ez az információ is megtalálható.

A hatóság visszavonhatja a sárga villogó használatára vonatkozó engedélyt, és kötelezi az üzembentartót a készülék leszerelésére, ha változás történt a jármű használatában, vagy az üzembentartó személyében. Magyarul, ha másra használod az autót, mint ami indokolja a sárga lámpát, akkor sajnos le kell szerelned, bármennyire is menőnek tűnik a villogó fény.

Fehér, lila, rózsaszín lehet?

Felmerül a kérdés, hogyha kéket, pirosat és sárgát nem használhat akárki, akkor mi a helyzet a többi színnel? Lehet-e fehér, esetleg zöld fényű fényjelzést építeni az autóra? Röviden: nem. A gépjárművek forgalomban tartásának feltételeit a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szabályozza.

Ebből kiderül, hogy sárga-fehér, fehér, vagy egyéb színű fényhíd, – kivétel a már említett kék/piros/sárga – illetve mobil lámpa sem használható közúti forgalomban. Ettől függetlenül bárki vásárolhat ilyet, de legfeljebb a közúti forgalomtól elzárt helyen, magánterületen használható.

Hogyan, mikor lehet használni?

A villogó használatát mindig az aktuális feladat elvégzéséhez kötik. Ha a jármű már nem a sárga villogó használatát indokló tevékenységet végzi, akkor a figyelmeztető jelzést adó berendezését működtetni nem szabad. Sőt, egyes járművekről – például a biztonsági szolgálatok kivonuló járműveiről – ilyenkor el is kell távolítani a villogót. Értelemszerűen ezekre nem is szerelhető fel fixen a sárga lámpa.

Mitől véd meg?

Ahogy a személyautóknál a vészvillogó, a nagyobb járműveknél a figyelmeztető jelzés az, ami a sofőr szerint az autó körül érvényteleníti a KRESZ-t. Legalábbis fejben biztosan, mert folyton használják, ha kell, ha nem. De mi az, amire tényleg jó a figyelmeztető jelzés, azon kívül, hogy a villogótól jobban észrevehető az ezt használó jármű?

Kezdjük azzal, hogy nem kell tartani a figyelmeztető jelzést használó járműtől, és annak – a megkülönböztető jelzés(eke)t használótól eltérően – a többi járművel szemben nincs elsőbbsége. Ellenben 22 és 6 óra között, legfeljebb 10 km/órás sebességgel, egyirányú forgalmú úton és osztottpályás út bal oldali úttestjén a menetiránnyal szemben is közlekedhet.

Találkozhatunk sárgavillogós járművel járdán is, – itt is legfeljebb 10 km/órás sebességgel haladhat – és megállhat olyan helyen, ahol egyébként tilos lenne. Emellett behajthat olyan útra, vagy övezetbe, ahová egyébként tilos. Kivéve, ha a tiltás a tengelyterhelésre vonatkozik, és azt meghaladná a jármű. Mondjuk ez logikus is, a gravitációval, fizikával nem tud mit kezdeni a villogó sárga lámpa sem.

Tudta-e Ön?

Valószínűleg kevesen tudják, de a figyelmeztető jelzést használó járművet akár jobbról is szabad előzni. A KRESZ szerint egész pontosan így:

34. § (5) Jobbról is szabad előzni a figyelmeztető jelzést (villogó sárga fényjelzést) használó járművet, ha a vezető meggyőződött arról, hogy ezzel a többi járművet és a gyalogosokat nem veszélyezteti.

Persze nem mindet. Kicsivel később már azt olvashatjuk a KRESZ-ben, hogy:

42. § (4) A figyelmeztető jelzést (sárga villogó fényt) használó járművet fokozott óvatossággal szabad megközelíteni, mellette elhaladni, vagy megelőzni.

(5) Olyan úttesten, amelyen az azonos irányú forgalom számára két vagy több forgalmi sáv van kijelölve, az azonos irányban valamennyi forgalmi sávban – egymás mellett haladó – hó eltakarítást végző és figyelmeztető jelzést használó járműveket tilos megelőzni. Az ilyen gépjárművek mögött a követési távolságot fokozott óvatossággal kell megválasztani.

Mivel a munkavégzés, feladat ellátása előtt és után a figyelmeztető jelzés használata a járművön az égvilágon semmiféle előnyt nem jelent a használójának a többi közlekedővel szemben, talán praktikus lenne, ha ilyenkor senki nem használná. Mert így nem erodálódna jelentéktelenné a funkciója, hogy valóban figyelemfelkeltő jelzésként működjön.