Közismert, hogy Tojoda Akio, a Toyota elnök-vezérigazgatója előszeretettel próbálja ki a japán márka sport- és versenyautóit, ami nem is meglepő annak fényében, hogy korábban számos versenyen vett részt Morizo álnéven. A 67 éves vezér lelkesen ült be a GR Yaris raliváltozatának volánja mögé is, a tesztvezetésnek azonban nem lett jó vége, ugyanis 2023 decemberében a Toyota simojamai pályáján felborult az autóval – írja a Motor1.com.

A balesetben sem ő, sem pedig a másodpilóta, Kacuta Norihiko nem sérült meg. A fedélzeti kamerás felvételek alapján Tojoda egy kanyargós szakaszon, az egyik visszafordítóban hibázott, és azzal tetőre tette a GR Yarist, hogy ráhajtott egy buckára.

Általában megjavítják és tovább tesztelik a sérült autókat, míg rosszabb esetben selejtezik is, ez esetben azonban kivételt tett a Toyota. Az autót a gyártó kutatás-fejlesztési központjában állították ki, így állítva emléket a néhány hónappal ezelőtti történéseknek.

A GR Yaris 2020-as bemutatkozása óta nagy népszerűségnek örvend, sőt, annak megnövelt teljesítményű, körülbelül 300 lóerős motorja hamarosan a Lexus LBX sportváltozatában is bemutatkozik. Nem csoda, hiszen az első pillanattól fogva egy fürge méregzsákról beszélhettünk, ami 2024-re még durvábbá vált – arról, hogy mennyire, az alábbi tesztben számoltunk be: