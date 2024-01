Miközben Európa a 280 lóerősre izmosított, teljesen átdolgozott GR Yaris érkezését ünnepli, Japánban ennél is nagyobb az öröm, hiszen ott a GR Corollával azonos teljesítményre, azaz 304 lóerőre emelték a közúti raliautó csúcsteljesítményét.

Korábban már pletykaszinten felmerült, hogy ezt a soros háromhengeres motort a Lexus LBX is megkaphatná. Ez első hallásra logikusnak tűnhet – hiszen az LBX egy igényesített Yaris Cross, ami pedig rokona a Yarisnak –, de valójában bonyolultabb a dolog, hiszen a GR Yaris egy kiméra, amelynek padlólemeze félig a Yarisból, félig a Corollából származik, karosszériája pedig csak hasonlít a Yariséra, valójában alig néhány közös komponensen osztozik a két modell.

Akárhogy is, a Lexus mérnökei megoldották a feladatot, és beépítették a GR Yaris komplett hajtásláncát, a 304 lóerős turbómotortól a nyolcfokozatú automata váltón át az összkerékhajtásig.

A műtétet Akio Toyoda (a cégalapító unokája, volt cégelnök, jelenleg az igazgatótanács elnöke, mellesleg Morizo álnéven fejlesztő mesterpilóta és gyári autóversenyző) személyesen felügyelte, hogy két, egymásnak minden szinten ellentmondó értéket egyesítsenek: a GR Yaris vezetési élményét és a Lexus kifinomultságát.

Hogy sikerrel jártak-e, nem tudhatjuk, mert az LBX Morizo RR Concept, ahogy a neve is mutatja, egyelőre csupán tanulmányautó. Az viszont tény, hogy az LBX futóművét, vázszerkezetét, hajtásvezérlését, de még az abroncsait is lecserélték, illetve átdolgozták. A lökhárítók is újak, ezeket a gyorsasági műrepülésből (Air Race) merített tapasztalatokat felhasználva dolgozták át.

És ha már Morizo nevét viseli az autó, Morizo versenyszínét, a sárgát is megkapta: a féknyergek mellett a gépházfedél belépő éle alatti dekorsáv, valamint a tetőantenna is sárga színű és a biztonsági övek is sárgák.