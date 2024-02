A Forma-1 őshazájának az Egyesült Királyságot tartják, azonban ha vetünk egy pillantást a sportágra, megállapítható, hogy Ausztria, illetve az osztrákok jelentős befolyással bírnak napjainkban. Két csapat mögött is egy osztrák cég áll a Red Bull képében, a Mercedest osztrák csapatfőnök vezeti és természetesen futamot is rendeznek Spielbergben.

Ebből a szempontból is logikus döntés volt tehát a szervezők részéről, hogy a Forma-1 hivatalos kiállítását Madrid után Bécsbe vigyék. Másrészt az osztrák főváros elhelyezkedéséből adódóan több országból is könnyen elérhető a tárlat. Mi is elmentünk a város északkeleti részén fekvő METAStadtba, ahol egy exkluzív esemény keretein belül, a hivatalos nyitás előtt tekinthette meg a Vezess a látnivalókat.

A Forma-1, mint téma jelentősen szűkíti azok számát, akik érdeklődést mutathatnak a 7 szobában, 3000 négyzetméteren kiállított tárgyak, autók vagy egyéb alkatrészek kapcsán, azonban az elmondható, hogy azok számára is kifejezetten érdekes tud lenni a kiállítás, akik csak felületesen követik a sportágat.

Jól felépített ebből a szempontból a bécsi tárlat: már az elején rendkívüli látványt kapunk három Forma-1-es autó (Maserati 250F – 1956, Ferrari F187/88C – 1988, AlphaTauri AT01 – 2020) képében. Ekkor még csak a felszínt kapirgáljuk, szépen lassan, teremről teremre előrehaladva válik a látogató egyre inkább szakértővé.

Hogyan született meg a kiállítás? A kiállítást több éves szervezés előzte meg. Tim Harvey vezető kurátor még 2019-ben szerezte meg a Forma-1-től a hivatalos jogokat és engedélyeket, a terv pedig az volt, hogy 2020 őszén kezdődik meg a világ körüli turné. A szervezésbe azonban a koronavírus-járvány beleszólt, így ebből akkor semmi nem lett. Csapata az F1-től kapott zöld jelzés után megkereste az istállókat, lenne-e kedvük részt venni a projektben. Tízből nyolc csapat rá is bólintott erre, miután beavatták őket a projektbe. Ebből lett végül 2023 márciusára egy kész kiállítás, melynek első állomása Madrid volt, a második pedig Bécs.

Az első teremben, az autók mellett számos kijelzőt is láthatunk, több képernyőn is külön-külön műsorok mennek párhuzamosan. Ezeket a felár nélküli audio-tárlatvezetéssel lehet meghallgatni angol vagy német nyelven. A látogatók kapnak egy távirányítót és egy fejhallgatót, előbbivel pedig a hallgatni kívánt film kijelzője melletti területre célozva kell elindítani a hangsávot.

Itt gyakorlatilag egy rövid történeti összefoglalót kapunk az F1-ről, annak egyes korszakairól és meghatározó személyeiről. Ezek nem unalmasak, sőt, kifejezetten szórakoztatóak. Nem száraz tankönyvi tananyagot hallunk Enzo Ferrariról, Bernie Ecclestone-ról vagy bizonyos korszakok virágzásáról és tragédiáiról, hanem kortársak visszaemlékezéseit, akik kendőzetlen őszinteséggel beszélnek valamiről vagy valakiről.

Tele van hasonló megoldásokkal a kiállítás, a valós tárgyak mellett rengeteg digitális és interaktív anyaggal találkozni. A kiállítás előrehaladtával válik egyre mélyebbé a mondanivaló, a téma egyre komolyodik a versenyzők életét és pályáját bemutató részlegen át a technikai mérföldkövekig.

A vándorkiállításon minden valódi és eredeti. Nyolc Forma-1-es csapat mellett magángyűjtők relikviáit is megtalálni, számos esetben az elemek konkrét történetével, gyártási idejével is találkozni. Ez teszi leginkább hitelessé az egészet.

Szinte észrevétlenül szívhatja az ember magába a Forma-1-es tudást, megismerkedik a legmodernebb technológiákkal, amikor jön a katarzis. A kiállítás csúcspontja egyértelműen Romain Grosjean autójának maradéka a 2020-as Bahreini Nagydíjról: a Haas közvetlenül a rajt után csapódott szalagkorlátnak 67 G-s erővel, szakadt ketté, majd gyulladt be a közel 100 kg versenybenzin. Grosjean közel fél percig ült a lángoló pokolban, mire kiszabadult onnan.

A korábban jól bevilágított termekből egy sötét helyre érünk. Csak a roncs vehető ki tisztán, valamint körülöttünk a baleset képkockái ismétlődnek. Letaglózó látvány, mely teljes joggal megér egy külön részleget, és segít megérteni, miért is olyan fontosak a korábban látott biztonsági fejlesztések. De még ezzel együtt is hihetetlen, hogyan volt képes a francia pilóta túlélni a történteket.

A kiállításon kapott egy külön termet Ausztria is, ahol minden, az országhoz köthető F1-kötődésről megemlékeznek. A tárlat egy látványos 3D-vetítéssel zárul, mely egyszerű trükköt alkalmaz, de a néző gyanútlanul besétálva igenis meg tud lepődni a képi világon.

Megéri megnézni a kiállítást?

Válaszom határozottan igen, és akkor is ezt mondtam volna, ha csak a Grosjean-féle Haas roncsát állították volna ki. Komplex élményt kap a pénzéért az ember – 25 eurótól (kb. 10 ezer forint) indulnak a jegyárak –, olyan különleges F1-es tapasztalatszerzést, amit máshol nem kaphat meg.

A hat teljes autót és kismillió egyéb érdekességet rejtő kiállítás két óra alatt bejárható, ennyit töltöttünk bent mi is, bár ha minden egyes filmet végighallgat az ember – és miért ne tenné –, valamint tüzetesen megnéz mindent, akkor simán lehet három órás is a látogatás. Belépés után korlátlan ideig nézelődhet az ember, azonban ételt és italt nem lehet bevinni, és mosdóra is érdemes kiugrani még a kezdetek előtt, ugyanis bent erre nincs lehetőség.

A helyszínt autóval is meg lehet közelíteni, de a parkolóhelyek száma limitált, és fizetni kell érte. Szerencsére vannak a közelben P+R parkolók, ahonnan könnyű megközelíteni a kiállítást, a tömegközlekedés jó opciókat kínál.

A február 2-án nyílt kiállítás még kb. négy hónapig látogatható, és ugyan a tervek szerint még kilenc évig járja a világot az F1 Exhibition, nincs garancia arra, hogy lesz-e még ennyire közel Magyarországhoz a rendezvény.

A képre kattintva galéria nyílik rengeteg fotóval: