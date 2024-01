Több mint 20 éve működik a Vezess, a legolvasottabb magyar nyelvű autós lap, ezért archívumunkban a múlt vívmányairól is olvashattok. 2010-ben szenzációként hatott ránk, hogy robotok által irányított autókkal lehessen végrehajtani tesztfeladatokat. Elképedve olvastam, hogy a robotok közreműködésével a megadott pályán haladva az egyes tesztkörök nyomvonala két centiméteren belül azonos és ha egy adott helyen állóra fékezik az autót, valamennyi megállás végpontja három centiméter sugarú körön belül van.

Mechanika helyett szoftver

Ma is nagyon fontosak ezek a segítők az utastéri tartóssági tesztekben is. Akár samínusz 40 fokos zimankóban, plusz 80 fokos hőségben, esetleg oxigénben szegény tengerszint feletti magasságokon is dolgoznak az ember helyett, amikor a vezető az egészségét kockáztatná, amikor esne a koncentrációs képessége és óhatatlanul pontatlanabban végezné a dolgát.

Elgázolhat a robotautó 1 /14 Fotó megosztása: 2 /14 Fotó megosztása: 3 /14 Egy Ford Transit szolgál bázisul. A wifiantenna teleszkópos Egy Ford Transit szolgál bázisul. A wifiantenna teleszkópos Fotó megosztása: 5 /14 Sokat segít a tesztelés robotizálásában az elektromos kormányrásegítés és az elektronikus gázpedál Sokat segít a tesztelés robotizálásában az elektromos kormányrásegítés és az elektronikus gázpedál Fotó megosztása: 6 /14 Isofix-talpakon, az ülésekhez bekötve utazik a technika, a kocsiból fotózós újságírók miatt költözött csak a csomagtérbe Isofix-talpakon, az ülésekhez bekötve utazik a technika, a kocsiból fotózós újságírók miatt költözött csak a csomagtérbe Fotó megosztása: 7 /14 Fotó megosztása: 9 /14 Fotó megosztása: 10 /14 Vészfékezéshez, biztonsági okból van az autóban a mechanikus féknyomó Vészfékezéshez, biztonsági okból van az autóban a mechanikus féknyomó Fotó megosztása: 11 /14 Nem autókázás a feladat. Egy iX és egy M3 is büntetés, ha több ezerszer kell ugyanott, ugyanúgy fékezned Nem autókázás a feladat. Egy iX és egy M3 is büntetés, ha több ezerszer kell ugyanott, ugyanúgy fékezned Fotó megosztása: 13 /14 Fotó megosztása: 14 /14 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Nemrég a BMW a 601 lóerős i5-tel és a 197 lóerős, de nála gyorsabb 520d-vel tartott alpesi vezetésre elhozta két önjáró tesztautóját is. A tesztpályák rejtekéből kimentett autók önmagukat vezetik, csak a fékpedál lenyomásához volt bennük külön mechanikus-hidraulikus eszköz, a lassítást, a gyorsítást és a kormány kezelését az autókban egyébként is adott működtetőegységekkel (aktuátorokkal) oldották meg. Ezeket a preparált autókat néztük meg közelebbről. Az egyik autó elektromos, egy iX, a másik egy M3. Kipufogójából a sorhat mormogása még az itteni csekély fordulatszámokon is jelen van a jégkristályokkal szúró levegőben.

Söldenben vagyunk az osztrák Alpokban egy gleccseren, körülbelül 2500 méteres magasságban. Szilaj, csontig hatoló szél fúj, itt mínusz 10 fok inkább enyhe időnek számít. A helyi tesztközpont áramellátását és szelíd temperálását a hóban elhelyezett, Honda-aggregátor biztosítja.

Magát vezeti, de nem önvezető

Egy Ford Transit szolgál bázisul, ide húzódhatnak be a hideg elöl a BMW fejlesztői, ha épp nem kint van dolguk. A számítógépeket és a monitorokat a raktérben találjuk, a padlón megmarad a bakancsunkról lepergő hó. Itt csak nagyon elkötelezett emberek dideregnek a szent célért.

Először azt kell tisztázni, hogy ezek az autók vezető nélkül kanyarodnak, gyorsítanak és fékeznek ugyan, de ennek semmi köze az önvezetéshez. Velük a cél nem az autonóm autó megteremtése, amiről egyre inkább kiderül, hogy gyorsforgalmi utakon, felhajtótól lehajtóig van esély a megvalósítására, de lakott területen belül az önvezető jármű közlekedése, pláne ember vezette autókkal súlyosbított környezetben, még jó ideig illúzió marad. A tényleges önvezetéshez petabájtokban mérhető adattömeget kell villámgyorsan feldolgozni, ami a terrabájt 1024-szerese. Ennek már a számítástechnikai kapacitásigénye, hardverszükséglete és áramigénye is számottevő.

Ilyen belülről a vezető nélküli tesztautó

a videó a hirdetés után indul

Több modell, gyorsabb fejlesztés

Ezek az autók tehát nem tekinthetők önvezető kocsinak, inkább vezető nélküli tesztjárművek, amelyek a nemszeretem feladatokat megoldják. Az önmagukat vezető robotautókra a fejlesztési ciklusok rövidülése miatt van szükség. A fejlesztés kényszerű felgyorsításáról nekem mindig a Mercedes jut eszembe, ahol 40 éve a személyautók között piacon volt a 190-es, a felső középkategóriában az akkor búcsúzó 123-as sorozat, felette az S-osztály és kupéja, illetve az SL meg az SLC és a G-osztály. Most elektromos SUV-ból van nagyjából ennyi.

Robotok bevetése javítja a tesztek megismételhetőségét, fokozza pontosságukat és mérsékli a ráfordítást emberben, időben, költségben. Könnyebbség a vizsgálatok megvalósításában, hogy a gép nem tart vécészünetet, nem kávézik és az embereket meggyötrő hőségben, páratartalomban vagy épp sarkvidéki fagyban is robotol.

Nemszeretem feladatokra

Benzinvérű idealistaként sokáig álommelónak hittem a tesztvezetői pozíciót, de legtöbbször nem az a feladat, hogy végigfarold a célegyenesre ráfordítót és a kollégákkal azon versenyezzetek, ki csinált nagyobb gumifüstöt, a legtöbb feladat aprómunka, végtelen ismétléssel.

Az még hagyján, amikor városi forgalomban kell megmérni a fékfolyadék nyomásának és hőmérsékletének változását, bár az sem vérpezsdítő feladat, ha körönként 300-szor kell fékezned a teszt elvégzéséhez, többek között piros lámpáknál és parkolóhelyeken megállva. De van sokkal rosszabb, például a tartóssági vizsgálatokkal.

Nemcsak az autó élettartamát kell feltérképezni prototípusok nyúzásával a fejlesztés során, hanem azt is ki kell deríteni valahogy, hogy két beszállító fékbetétje közül melyik mit tud hosszú távú használatban. Hasonlóan megterhelő a gyalogos- és kerékpáros-felismerő rendszerek vizsgálata is. Vannak annyira lélekölően egysíkú feladatok, amit pár hét alatt megutálnak az emberek és vagy felmondanak vagy más feladatot kérnek.

Service Pack 2015

2015-ben volt egy komoly szoftverfrissítéses fejlesztés a BMW autóin a parkolóautomatika elterjedésekor, azóta képesek klasszikus robotkarok és robotlábak nélkül, szoftveres megoldásokkal önmagukat elirányítani, elektronikus impulzusokkal kezelni a fékezést, a gyorsítást és a kormány elfordítását.

Nagyjából 150 000 euró az iX-ben működő eszközök értéke, mostani árfolyamon 57 millió Ft. Az utastérben vannak a cuccok, Isofix-csatlakozós talpakhoz rögzítve, de az előre és hátulra is beülő fotósok miatt most minden átköltözött a csomagtartóba. A rendszerhez tartozik egy személyi számítógép, GPS és egy wifi antenna, aminek a helye alapértelmezésben a tetőn volna, csak a sajtóesemény miatt került a csomagtérbe a többi hardvereszközhöz.

Így fest kívülről

a videó a hirdetés után indul

Nagy előrelépés, hogy már nem kell a pedálokat megnyomó illetve a kormányt elfordító robotokat beépíteni az autóba. A kormányrásegítést a modern autókban nagyjából két évtizede villanymotor adja. A kisebb és a kompakt autókban jellemzően a kormányoszlopra, a nagyobb, nehezebb, drágább autókban a fogasléchez beszerelt elektromotor képes elfordítani a kerekeket, amivel együtt a volán is látványosan forog az üres bal egyben.

Állandó wifikapcsolat van az autók és a fejlesztők között, a jelforgalmat egy jókora pózna teremti meg, ami a menedékként szolgáló Transitból lóg ki. Az antenna teleszkópos, elemeit betolva normál sebességgel szállítható.

Vigyázz, elüthet!

Fontos tudnivaló volt a meghívottaknak, hogy a beprogramozott pályát ismétlő tesztkárművekben nem működnek a szériaautókban 2010 után elterjedő gyalogos-felismerő autonóm vészfékrendszerek. Tehát aki a kocsik elé kószál, azt simán el fogják ütni. A feladatot visszavették a tesztelést felügyelő emberek, ezért van a nagy piros vészleállító gomb a tasztatúrákat befogadó pulton a Transitban. A vészfékrendszerhez külön hardvert is be kell építeni az autóba, nem elég egy jelet elküldeni. Ha elveszne a haladási irány programját adó wifijel, az autó azonnal, automatikusan megáll.

Ezek a fejlesztések később a gyártásban is kamatozhatnak. A nem túl távoli jövőben lényeges robotizálható funkció lehet a kész autók levezetése a gyártósorról a tárolási helyükre, mert ez is olyan feladat, amire egyre nehezebb értelmes embereket találni.