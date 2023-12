Nincsenek kőbe vésve a sebességhatárok az útjainkon, könnyen lehet, hogy ahol évek óta 90-nel vagy 50-nel autózunk, motorozunk, a jövő héttől már szabálytalan így haladni. Senki ne vezessen rutinból, ugyanis a közlekedési törvény szerint több hatóságnak is feladata mások mellett a sebességhatárok állandó kontrollja is: ha szükséges, csökkentik avagy megemelik.

Előírás szerint ötévenként minden autópálya és főút sorra kerül, de a kötelező felülvizsgálatok mellett a Magyar Közút Zrt. (MK), a Budapest Közút Zrt.(BK), az önkormányzatok, vagy éppen a rendőrség is bármikor változtathat az utak sebességhatárain.

Különféle okok állhatnak a módosítások mögött:

forgalmi adatok (például egy addig gyér forgalmú útszakasz mellé hipermarket épül, aminek következtében sokszorosára emelkedik ott a járműforgalom)

balesetszám (településeken belül és kívül egyaránt előfordulhat, hogy sebességhatár-csökkentéshez nyúlnak a hatóságok olyan helyeken, ahol sok a baleset)

útminőség (sajnos arra is van rendszeresen példa, hogy kátyúsodás után nem felújítás következik, hanem leszedik az addigi 90-es, 80-as stb. táblákat, és 70-eseket, 60-asakat raknak ki helyettük,

mindezek mellett egyéb üzemeltetési tapasztalatok alapján is módosíthatnak az útkezelők vagy önkormányzatok a sebességkorlátozó táblákon.

A hazai szervezetek közül messze az MK nézi át a legtöbb utat, ezért a Vezess kikérte az ország autóútjait, fő-, és mellékútjait ellenőrző szervezettől az összes, 2023-ban megváltoztatott sebességhatár pontos helyét. Valamint megkerestük is a BK-t is.

„A korlátozásokat az év különböző szakaszaiban vezettük be” – írta megkeresésünkre a Magyar Közút. Fontos, hogy az alábbi, vármegyék szerint közölt változások „nem tartalmazzák az építési és javítási munkák miatti ideiglenes vagy hosszabb távú forgalomkorlátozásokat”.

Hol csökkent a sebességhatár?

Összesen 39 útszakaszon csökkent a megengedett maximális sebesség idén. „A korlátozásokat többségében közlekedésbiztonsági szempontok indokolták. A lakott terület határának változása ugyanakkor nem járt sebességkorlátozó táblák kihelyezésével, ezeken a szakaszokon a lakott terület határát jelölő táblákat helyeztük át” – közölte a Magyar Közút.

A módosításokat vármegyék szerint soroljuk, hogy mindenki könnyebben böngészhessen az általa használt országrészek között. Mindegyiknél kértünk magyarázatot a változtatásra, ahol tudjuk, a változás okát is feltüntetjük.

Bács-Kiskun

az 5-ös főúton a 62. kilométerszelvénynél (kmsz.) 50 km/órára csökkent a lakott terület határának változása miatt

az 5-ösön a 70. kmsz-nél 50 km/óra az új határ szintén a lakott terület határának változása miatt

ugyancsak az 5-ös főúton a 73. és 75. kmsz. között (Lajosmizse- Kecskemét) 60 km/órára, az ok: „balesetveszélyes csomópont”

szintén az 5-ösön, de jóval arrébb, a 111. kmsz-nél Kiskunfélegyházán a lakott terület határának a változása miatt

az 51-es főúton is volt sebességhatár-csökkentés a 72. kmsz-nél (Dunavecse) 60 km/órára egy új körforgalom építése és kerékpáros átvezetés miatt

az 53-as főúton a 13. kmsz-nél Akasztónál 50 km/órára a lakott terület határának a változása miatt

54-es főút: 16. kmsz. Jakabszállás, 50 km/órára, lakott terület határának változása

szintén itt, csak 2 kilométerrel arrébb: Jakabszállás, 50 km/órára, az ok, lakott terület határának változása

továbbra is 54-es főút, 37. kmsz-nél (Bócsa), 50 km/órára a lakott terület határának a változása miatt

55-ös főút, 53. kmsz., Kisszállás, 70 km/órás táblák kerülte ki balesetveszélyes csomópont miatt

szintén az 55-ös fúton a 81. kmsz-nél Felsőszentivánon 50 km/óra az új határ lakott terület határának a változása miatt

ugyanez, ugyanitt a 83. kmsz-nél: Felsőszentivánon 50 km/óra az új határ lakott terület határának a változása miatt

továbbra is 55-ös főút, 86. kmsz., Csávoly: 50 km/óra, lakott terület határának a változása

és még egy helyen az 55-ös főút: 104. kmsz., Baja: 50 km/óra, lakott terület határának a változása

végül az utolsó változás Bács-Kiskunból, 451-es út, 9. kmsz., Gátér település, lakott terület határának a változása

Baranya

változott a sebességhatár a 6-os főúton a 186-187 kmsz. között 70 km/órára, Pécs, az indok: „baleseti góc”

Borsod-Abaúj-Zemplén

37-es főút, 62. kmsz., Sárospatak, 60 km/óra az új határ, mert balesetveszélyes az itteni csomópont térsége

Fejér

két helyen is csökkent a sebességhatár a 7-es főúton, egyrészt a 40. kmsz-nél, Pettendnél, 60 km/órára a „teleülésre vezető utak csatlakozása” miatt

másrészt a 85. kmsz-nél 50 km/órára, Polgárdi, az ok lakott terület határának a változása

Győr-Moson-Sopron

85-ös főút, 63. kmsz., Fertőszentmiklós és Nagycenk között 70 km/óra az új határ baleseti góc miatt

Heves

két változásról kaptunk információt ebből a vármegyéből, az első Gyöngyösnél a 82-83. kmsz. között 50 km/órára, mégpedig forgalombiztonsági okból, a korábbi megemelt sebességhatárt megszüntették

a 24-es főúton a 20-21 kmsz-ek között, Mátrafüred és Parád között több (!) szakaszon az itt sajnos sűrűsödő motoros balesetek miatt

Jász-Nagykun-Szolnok

a 4-es főúton is történt sebességhatár-csökkentés idén a 99-100 kmsz.-nél 60 km/órára a hivatalos közlés szerint „a Tisza-híd dilatációs szerkezetének hibája miatt”

Pest

egy változásról kaptunk infót innen, a 11-es főúton a 40. kmsz-nél Visegrádnál 70 km/óra az új sebességhatár, forgalomnövekedés miatti forgalmi rend felülvizsgálat miatt

Vas

86-os főút,

Veszprém

végül összesen nyolc változtatás Veszprém vármegyéből, nagy részük a 71-es főútról, az első a 13. kmsz-nél, Balatonkenesénél, 60 km/óra az új határ kerékpárút átvezetés miatt

71-es főút, 31. kmsz., Alsőörs, ahol 70 km/órára mérsékelték a maximumot az önkormányzat kérésére a közlekedésbiztonság növelése érdekében

71-es főút, 57. kmsz., Zánka, 60 km/órára csökkentették a rendőrség kérésére a gyermektábor miatt

71-es főút, 74. kmsz., Badacsonytomaj, 50 km/óra új, kijelölt gyalogosátkelőhely miatt

az utolsó változás a 71-es főúton: 86. kmsz., Szigliget, 60 km/óra a megnövekedett kerékpáros-forgalom miatt

73-as főút, 13. kmsz., Veszprém, 40 km/óra az új határ egy új csomópont miatt

77-es főút, 40. kmsz., Tapolca, 50 km/órára csökkent itt a sebességhatár az autóbusz megálló biztonságos megközlítése érdekében

82-es főút, 21. kmsz., Zirc, 40 km/óra az új limit az önkormányzat kérésére a vasúti átkelőnél

Budapest

XX. kerület Kossuth Lajos utca, itt idén került sor az utca kerékpárosbaráttá alakítására VEKOP projekt keretében a BKK beruházásában. A Szent Imre herceg utca – Jókai Mór utca közötti szakaszon kerékpáros nyom, míg a Jókai Mór utca és a Mártírok útja között nyitott kerékpársáv létesült. Mindkét szakaszon 40 km/órás sebességkorlátozást vezettek be

XI. kerület, a Budaörsi út Szent Kristóf utca és városhatár közötti szakaszán rendelte el a Budapest Közút a korábbi 60 km/órás emelt sebesség 50 km/órás sebességre való csökkentését, ami 2023. november 22-től él. A változtatást az indokolta, hogy a Budaörsi út érintett szakasza melletti területek szinte teljes hosszban beépültek az elmúlt évek folyamán. A környéken megnövekedett a gyalogosforgalom és az útpályával párhuzamos kerékpárúton a kerékpáros forgalom is jellemző.

Budapest Közút elmondta a Vezessnek, hogy forgalombiztonsági okokból a Budaörsi úton már korábban is több csomópontban és jelzőlámpa nélküli gyalogátkelőhelynél 50 km/órás maximális sebesség volt elrendelve, most egységesítették a teljes útszakaszon ezt a maximális sebességet. Ez alól kivételt képez az Egér úti csomópont, ami kiemelt balesetveszélyessége miatt jelenleg is 40 km/órás sebességgel járható csak a centrum felé vezető irányba, és ez a korlátozás a jövőben is meg fog maradni.

A bevezetést követően a figyelemfelhívás fokozása érdekében ideiglenesen még több helyre ki fogjuk helyezni az 50 km/órás sebességkorlátozást jelző táblákat, bár lakott területen belül erre egyébként nem lenne szükség.

Mennyi kilométernyi állami és helyi út van az országban? Mennyi főút és nemzetközi út? Az ország útjait első lépésben két nagyobb csoportra oszthatjuk: magán- és közutakra. Utóbbiak szintén két részre oszlanak, egyrészt az állami tulajdonú, ún. országos közutakra, valamint önkormányzati tulajdonú helyi közutakra. Az országos közutak hossza jelenleg bő 32 ezer kilométer, a helyi közutak hossza ennél sokkal több, összesen több mint 178 ezer kilométer. Megfordul a kocka, ha azt nézzük, hol mekkora a forgalom, ugyanis a jóval kisebb országos közút-hálózaton mozog a gépjárművek 75 százaléka. A 32 ezer kilométerből 9000 a főhálózat, ennek bő negyede a szaknyelvben E-útnak nevezett nemzetközi út. Nem csak városokon kívül futnak az országos közutak, 27 százalékuk kisebb-nagyobb településeken halad át.

Hol lehet gyorsabban autózni, mint korábban?

Olyan 2-3 évente kikérjük a sebességhatárok változásaira vonatkozó adatokat a közútkezelőktől, és kivétel nélkül mindig azt tapasztaljuk, hogy általánosabb a forgalom lassítása, sokkal-sokkal több helyen mérsékelik a járművek maximális sebességét, mint ahány úton vagy útszakaszon növelnék azt.

Itt nincs is értelme vármegyék szerint bontani a módosításokat, mi sem így kaptuk meg a Magyar Közúttól, hanem egy szerény bekezdésbe ömlesztve az információkat.

„Sebességemelés a 2×2 forgalmi sávos főutak forgalomba helyezése során történt az év folyamán a 37-es, a 67-es és a 83-as főutakon. Ugyancsak változott a sebesség az M0 autóút melletti gyűjtő-elosztó pályákon két csomópontban, az M31-es és az M7-es autópálya csomópontjánál. Itt a korábban meghatározott elvek alapján vizsgáltuk felül a sebességkorlátozásokat, a változás jellemzően sebességemelést jelent (akár 100 km/óráig).”