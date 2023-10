Csalnak, vagy pontosak a benzinkutak mérőműszerei?

Néhány napja végigjártunk jó néhány benzinkutat, akkor arra voltunk kíváncsiak, hol, milyen módszerrel és főleg mennyiért porszívózhatjuk ki az autóban lévő koszt. Most is benzinkutakat kerestünk fel, de ezúttal nem szívtunk, hanem fújtunk. Levegőt az abroncsokba. Na de miért fontos a pontosan beállított levegőnyomás az abroncsban?

Mit nyerhetsz és mit veszthetsz?

Ha túl kicsi a nyomás az autógumiban, az a fogyasztásban is észrevehető, – a megnövekedett gördülési ellenállás miatt nagyobb lesz, 100 kilométerenként akár 0,1 literrel is többet fogyaszthat az autó – és a gumi felülete is gyorsabban és egyenetlenül kopik. Az előírtnál 20 százalékkal alacsonyabb nyomás mellett a gumi élettartama is 20 százalékkal csökkenhet, ami már könnyen forintosítható és egy márkás, drágább abroncsnál súlyos pénzeket jelenthet.

Emellett romlik az úttartás – különösen kanyarban – megnő a fékút, és túl is melegedhet az abroncs. Ha túlfújod, akkor is hasonló problémákba futhatsz bele, bármennyire is logikusnak tűnik, de a 8 bar-ra fújt gumival nem fogyaszt majd kevesebbet az autód. Viszont így is jobban kopik majd – de más részeken – és az úttartás is kiszámíthatatlanabbá válik.

Honnan derül ki, hogy milyen “keményre” kell fújni a gumit?

Legegyszerűbb talán a kezelési könyvben megnézni, de ha ez elkallódott volna, és amúgy is az autóban ülsz, akkor a vezetőoldali ajtó környékén, az oszlopon, vagy az ajtón megtalálod azt az adattáblát, ami tájékoztat, milyen guminyomást ír elő a gyártó. Ha itt nincs, akkor az üzemanyagtöltő ablaka körül is keresgélhetsz.

Általában kettő, de előfordul, hogy több értéket is feltüntetnek, ezek közül úgy kell választani, hogy figyelembe kell venni, hogy milyen terheléssel használják az autót. Ha leginkább üresen, csak sofőrrel megy az autó, elég lehet az alacsonyabb abroncsnyomás, viszont nagycsaládos nyaralásnál, amikor a csomagtartót púposra pakolták, és még a tetőn is ott virítanak a bringák, érdemes egy kicsit megnövelni a nyomást.

Praktikus az adattáblán a bar mértékegység értékét nézni – ez az egy számjegyű – és a guminyomás beállítására használt műszer számlapján a külső számokat figyelni. Általában egy + és egy – gomb van ezeken az eszközökön, értelemszerűen a + növeli, a – csökkenti a levegőnyomást a kerekekben.

Havonta egyszer érdemes ellenőrizni az autók abroncsaiban a nyomást, fontos, hogy hideg abroncsnál kell beállítani a megadott értékeket. Emellett hosszabb, vagy a megszokottól eltérő terheléssel megtett utak előtt is illik ránézni és ha szükséges, korrigálni a nyomáson. De vajon mennyire megbízhatóak ezek a műszerek? Leteszteltünk pár tucatnyit belőlük, különféle kutakon.

Hogyan mértünk?

Először is vettünk egy használhatónak kinéző, fémből készült, masszív kivitelű mutatós műszert, kissé idétlenül hangzó nevén egy manométert. Valamiért nagyobb bizodalmunk volt egy nem elemmel működő, analóg cuccban, mint egy Kínából rendelt filléres digitális izében.

De még mindig nem tudtuk, hogy mi mér pontosan. Elméletben a kutakon lévő műszereket hitelesíteni kell, és ott kéne lenni rajtuk az OMH matricájának, hogy a műszer valóban a tényleges értéket mutatja. Ennek ellenére a saját eszköz lett a referenciapont, ehhez hasonlítottuk a benzinkutak műszereit.

Milyen megoldásokkal találkozhatsz?

Talán a legmacerásabb, legundokabb megoldás, ahol egy fix oszlopra telepített műszerhez tartozik vagy 5-7 méter hosszú levegőcső. Ezt elcibálod a kerékig, megpróbálod ráilleszteni a szelepre – a lecsavart szelepsapkát tedd a zsebedbe, különben tuti elgurul valahova és fontos, hogy meglegyen, mert megóvja a szelepet a szennyeződéstől – majd szaladhatsz vissza az oszlophoz és a +, – gombokkal megpróbálod beállítani a megfelelő guminyomást. Aztán átszereled a következő kerékre és szaladgálhatsz megint a műszerhez beállítani, majd újra és újra lejátszod ezt a műsort, míg nem végzel.

A szokásos Váci úti kezdéssel az első útba eső MOL kúton indult mérés, ahol pont ilyen, oszlopos eszközzel állítható be a keréknyomás. Rögtön azzal kezdtünk, hogy a saját eszközzel megmértük az Opel tesztautó keréknyomását, ami négy tized bar-ral volt kevesebb a gyári előírtnál. A 2,6 bar elöl és 2,5 hátul érték helyett 2,5 és 2,4-re állítottuk a nyomásokat, amik a műszeres ellenőrzés szerint rendre egy tizeddel kevesebbnek bizonyultak a mutatottnál. Érdekes, hogy az eredeti, 2,2-es értéket még jól mérte a műszer, aminek elejéről hiányzott a ” – “gomb fedele.

(A rajta lévő matrica szerint 2022 év elején hitelesítették a berendezést. A 127/1991. (X.9.) Kormányrendelet szerint, kétévente kell hitelesíteni a gépjármű-gumiabroncsnyomásmérőket. A mérőeszközökön található igazolómatricáról pedig leolvasható a hitelesítés dátuma, év, hó pontossággal.)

Nagyon hasonló berendezés várt a Váci úton kissé beljebb lévő OMV kúton is, azzal a különbséggel, hogy az előzőnél valamivel jobb állapotban volt a műszer, megvolt minden gombja és a számlapja is informatívabb. Itt is meg kellett küzdeni a csőkígyóval, ami bőven elég hosszú ahhoz, hogy elérjen egy autó összes kerekéig. A beállított és a kézi ellenőrzőműszerrel mért érték itt tizedre megegyezett, a hitelesítést igazoló matrica 2022 év eleji.

Persze a kerékre illesztős, majd elszaladós módszernél minden kényelmesebb és jobb. Például az is, ahol a kissé termetes műszert magaddal tudod cipelni a kerekekhez és ott állíthatod be vele a megfelelő nyomást. Hamarabb végzel, egyszerűbb a munka, de a csővel itt is folyton hadakoznod kell. Van ennek egy kényelmesebb változata is, ott egy csapon lóg az eszköz, ami egy kis puffertartályban képes annyi levegőt tárolni, ami egy átlagos nyomásbeállításhoz elegendő.

Ha mégsem, akkor vissza kell helyezni a kis dokkolócsapra, ott néhány másodperc alatt újból teleszívja a begyét levegővel és folytatható a munka. Személyautónál ez bőven megteszi, de egy nagyobb, lapos terepjárókerék már felszippant két-három töltésnyit is, mire végzel.

Ilyen cuccal találkoztunk Shell és OMV kutakon is, így ez nem kifejezetten kútspecifikus megoldás. Két helyen mértük meg, mennyire pontosak az eszközök, és mindenhol tized bar-pontosan lehetett velük beállítani a nyomást, annak ellenére, hogy az egyike olvashatatlan volt a hitelesítő matrica, a másikon pedig nem is volt.

Szerintem minden szempontból a hosszú, fix légcső és a végén található kézi műszeres, pisztolyos megoldás a létező legjobb, ha saját kezűleg kell a guminyomás beállításával bíbelődni. Folyamatosan van megfelelő légnyomás, a pisztoly csekély súlya miatt nem különösebben macerás a használata, és itt a mérőműszer is közel van az abroncshoz. Egy negatívuma van csak, hogy a csövet ennél is körbe kell rángatni az autó körül.

A pisztolyos megoldással leginkább Shell kutakon lehet találkozni, és mivel ezek általában a kútoszlopok közelében találhatók, nincs kifejezetten a számukra kialakított hely, sokszor csak hanyagul a földre vetve várják, hogy valaki kézbe vegye őket. Volt, ahol a tűzoltókészülékre volt feltekerve a levegőcső, máshol viszont a földön, koszban tekergődzött.

Ebből többet is kipróbáltunk, szerte Budapesten, és egy kivételével mindegyik pontosan működött, csupán a Pozsonyi utcai Shell állomás pisztolyával beállított nyomás volt két tizeddel nagyobb, mint kellett volna. Érdekes, hogy az ezen lévő hitelesítő matrica volt a legfrissebb, 2023 júniusi. Igaz, itt más baj is volt, a csövet a szelepre rögzítő fém bigyula sem működött.

Mindössze két olyan kutat találtunk – egy Mol és egy Shell – ahol látványosan hiányzott a guminyomás beállító berendezés. A Mol-nál a már korábban említett oszlop ugyan megvolt, de a többi eszköz hiányzott, míg a Dunaharaszti határában lévő Shell állomáson csak egy hosszú cső kandikált ki a masszív fémházba zárt kompresszorból, de semmi több.

A végeredmény szempontjából viszont teljesen mindegy, melyik kúton és milyen eszközzel állítod be a guminyomást. A lényeg, hogy néha nézz rá az abroncsnyomásra, hidd el, megéri. Biztonságosabban és olcsóbban is autózhatsz, mintha nem foglalkoznál vele. És a mellékelt teszt után az is kiderült, hogy kevés kivételtől eltekintve a többség igen pontosan dolgozik, nincs miért aggódni. Ja, és néha nézz rá a pótkerékre is. Már, ha egyáltalán van még az autódban.