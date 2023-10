Szívás a benzinkúton

Autót takarítani nem a legizgalmasabb időtöltés, de néha muszáj ezt is megcsinálni. Megnéztük, hol érdemes nekilátni az autóporszívózásnak, érdemes-e egy konkrét kúthálózathoz ragaszkodni, vagy okosabb nem a márkát, társaságot, hanem a szolgáltatást nézni? Hogy ez kiderüljön, végigjártunk néhány benzinkutat, ahol kipróbáltuk, mennyi porszívást kapunk a pénzünkért.

A teszt aránylag egyszerű volt, leginkább a pénzért kapott időt tartottuk fontosnak, de voltak különbségek a porszívócsövek keresztmetszetében és rögzítésében is. Itt a legjobbnak a fentről lelógó, flexibilis megoldás tűnt – ez nem karcolja az autót, de nem is kell vele szkanderozni – a csőfejek viszont nagyjából egyformák voltak. A szívóerő volt még érdekes, ebben sem volt óriási különbség, a tesztkoszt mindegyik felszívta.

Tesztkosz

A sok egymás utáni teszthez nehéz lett volna eredeti kosszal ellátott autókat összeszedni, – pláne, hogy a szőnyegek anyaga szinte fontosabb takaríthatósági szempontból, mint maga a porszívó – így ugyanazt az autót piszkítottuk össze, tesztről tesztre. Az előre összeállított szennyeződésszelencébe került apró kavics, eredeti utcai por, egy jó marék széna, amit a már elhunyt törpenyulunk hagyott ránk, egy kis falevél és betonkeménnyé száradt, ledarált kenyérhéj is. A tapasztalatok szerint a széna a legmakacsabb szennyeződés a felsoroltak közül.

Igyekeztünk ugyanabból a töltőállomásból többet is felkeresni, hogy ne húzzunk le egy céget egyetlen, műszaki hibás, vagy éppen megrongált porszívó miatt.

Mol

A tesztkört a Mol kúton kezdtük, és akkor még nem tudtuk, hogy rögtön a leggazdaságosabb helyen járunk. Már a gép oldalán lévő felirat is csábító, egy százasért, nagyjából négy percnyi gondtalan porszívózást kapunk cserébe. Rendes, gyanakvó magyarként a “kb. 4 percig üzemel” felirat aggodalommal töltött el, mert 3 perc is kb. 4, meg az 5 is. A Mol-nál viszont nagyvonalúak, nekik simán belefért, hogy 5 perc legyen a kb. 4. Kellemes meglepetés.

Százforintossal üzemel a porszívó – érdekes, hogy a bedobónyílásnál a régi, nagyméretű, még egyféle fémből készülő 100-as képe szerepel, amit elég régen, 1996-ban kivontak a forgalomból, mert könnyen összekeverhető volt a 20 forintos érmével – és az aránylag csendesebbekhez, az oldalára tekert gégecsövével pedig az egyszerűbb kialakításúakhoz tartozik.

Sajnos nem minden Mol kúton találni ilyen jó ár érték arányú porszívót, a másik kipróbált porszívó már jóval modernebb külsejű, a porszívó csöve a magasból lóg le a saválló acélba öltöztetett gépházról. Ha nem is olyan gazdaságos, mint az előző, a maga 3 perc / 100 forintos árával még így is a legolcsóbbak közé tartozik. Teljesítményre nincs észrevehető különbség köztük, a próbakoszt ez is gyorsan eltüntette.

Shell

Két Shell kutat látogattunk meg, ahol két teljesen különböző típusú porszívó berendezéssel találkoztunk. Amiben viszont mindkettő hasonlított, az a rájuk ragasztott, A4-es papírra nyomtatott figyelmeztetés, ami egyszerre legfeljebb 200 forintnyi apró bedobását javasolja. Valószínűleg sok rossz tapasztalatot gyűjtöttek a gépekkel, így jobbnak látták előre szólni, hogy odaveszhet a bedobott apró, anélkül, hogy a szolgáltatást igénybe vette volna a kuncsaft. És ha megtörtént a baj, akkor a pénzt nem áll módjukban visszaadni.

Száz forintért az egyik helyen két, a másikon három perc porszívózás jár, az elsőnél 100 és 200-as érmét is elfogadnak, míg a másiknál csak 100 forintossal működik a gép. Érezhető különbség van a porszívózási élmény tekintetében is, az első – a piros gégecsöves – magasan rögzített gémről lóg alá, míg a másik kúton egyszerű, feltekert csővel takaríthat, aki ide jár.

Mindkettő elég hosszú a kényelmes munkavégzéshez és a tesztkoszt is probléma nélkül felszippantották, extraként pedig a hátralévő időket is mutatja a készüléken lévő nagyméretű kijelző.

Auchan mosóállomás

Kicsit kilóg a sorból a francia áruházlánc saját márkás mosója, illetve porszívó állomása, a furcsa fizetési módja miatt. Míg máshol a 100, 200 forintos érmékkel, vagy kártyával fizetve lehet nekilátni a porszívózásnak, addig a tájékoztató szerint az Auchan-nál előreváltott zsetonokat kell(ene) dobálni az automatába. Bár az egyszerre sok autót kiszolgáló illatos mosósor egész hívogató volt az illatos habjával, de az itteni porszívó tesztről lemondtunk, mert biztos, hogy 2023-ban nem fogunk zsetonokkal bajlódni, mint a vidámparkban. És erre másokat sem biztatunk.

OMV

Kényelem szempontjából egyértelműen az OMV-féle porszívó tűnik a legjobbnak, legalábbis fizetés szempontból elég rugalmas a cég. Ha a hagyományos megoldást választod, akkor dobálhatsz a gépbe 50-es, 100-as, vagy 200-as érmét, de fizethetsz bankkártyával is, sőt, a Supershop pontjaid egy részét is beáldozhatod egy jó porszívózásért cserébe.

Az eszközpark is egységesnek tűnik, Budapesten öt kútra is benéztünk, és mindenhol ugyanaz a rendszerű gép tette a dolgát. Illetve az egyik Váci úti állomáson csak tette volna, ha nem lett volna gyalázatos állapotban és nem küszködött volna műszaki hibával.

Ahol működik, ott nagyon felhasználóbarát a folyamat. Megsaccolod, hány percig akarsz a porszívózni, beállítod a kis + – gombokkal, majd fizetsz és indul a gép. A hátralévő időt kijelzi a monitor, így az utolsó másodpercekben még nyomhatsz egy sprintet, hogy a váltószoknya redőiből maradéktalanul kipaterold a porcicákat. A szívóerő combos, a cső elég hosszú, könnyen elér bárhová, de azt ne feledd, hogy mindenki a betonon ráncigálja ide-oda.

Bonus track

Bár nem töltőállomás, de én a környékünkön lévő sokállásos kézi mosóban szoktam a családi járműparkot kivakarni a retekből. Itt még a hétvégi csúcsban is aránylag hamar sorra kerül az ember, lehet kártyával fizetni a mosást és szaporán dolgozva 7-900 forintból megoldható az autómosás. Persze van porszívó is, ahol sajnos apróval kell vacakolni – bár van pénzváltó automata is, ha csak papírpénz van valakinél – ami szintén egész jól működik. Mármint a szívóerővel nincs baj, de a karvastagságú csőkígyóval már nehéz boldogulni, ez ugyanis az utálatosabb fajta – középtájon egy bilinccsel és egy vékonyka kötéllel támogatták meg a szívócsövet – amit folyton egy titokzatos erő cibál visszafelé.

Értem a logikáját, ne kelljen már a földön húzni, vonni a csövet, és az autót is jobban kíméli ez a megoldás, de így elkeseredett küzdelemmé válik a porszívózás. Nem elég, hogy lehetetlen helyekről kell kiszippantanod a gyerekeid által behordott morzsát, csokipapírt, megszáradt lószart, még folyamatosan cibálni is kell a porszívó csövét.

Ami egyeseket annyira feldúlt állapotba hoz, hogy nagy igyekezetükben kitépik a csövet az egész miskulanciából, és onnantól lőttek a munkának. Ha szerencséd van, és megtalálod az állomás üzemeltetőjét, akkor ő két mozdulattal visszateszi a gégecsövet a helyére. Viszont a pénzért adott idővel itt a legfukarabbak, 100 forintért mindössze 60 másodpercig porszívózhatsz.

Győztest nem hirdetünk, mert akinek az olcsóság számít, az keres magának egy Mol kutat, aki pedig leszokott a készpénz-használatról, az valószínűleg az OMV-t választja majd. A szerencsések pedig megoldják a saját garázsukban, esetleg adnak egy ezrest a gyereknek.