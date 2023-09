Rendhagyó helyen, a Dunával párhuzamosan futó 2-es villamos pályáját tartó viadukt alatti zugban – nevezzük nagy adag jóindulattal közösségi térnek – tartotta péntek délelőtt Karácsony Gergely azt a sajtótájékoztatót, ami az Újjáéledő rakpart 2030 címet viselte. Nem meglepő, a pesti rakpart közeli és távolabbi jövőjéről volt itt szó, illetve értékelték a nyári rakpart lezárások, – amit hivatalosan megnyitásnak neveznek – tapasztalatait is.

Itt a rakpartlezárás terve. Erre számíthatnak az autósok. 1 /14 Ez most nem propagandafotó, hanem a valóság. Ekkora a gyalogos, biciklis forgalom a már pénteken lezárt rakparton Ez most nem propagandafotó, hanem a valóság. Ekkora a gyalogos, biciklis forgalom a már pénteken lezárt rakparton Fotó megosztása: 2 /14 Az autók máshol vannak. Talán épp a te ablakod alatt. Az autók máshol vannak. Talán épp a te ablakod alatt. Fotó megosztása: 3 /14 Fotó megosztása: 5 /14 A viadukt alatti tér megnyitása is friss ötlet A viadukt alatti tér megnyitása is friss ötlet Fotó megosztása: 6 /14 Fotó megosztása: 7 /14 Fotó megosztása: 9 /14 Csinos programfüzet Csinos programfüzet Fotó megosztása: 10 /14 Fotó megosztása: 11 /14 Fotó megosztása: 13 /14 Fotó megosztása: 14 /14 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Pesti rakpart A pesti oldalon lévő rakpart ideiglenes lezárása 2020-tól vált a főváros szokásává. Eleinte csak hétvégente zárták le az autóforgalom elől, az utóbbi években viszont már hosszabb időszakokra, így hétköznapokon is tilos volt autóval behajtani az északi és déli városrész közötti legrövidebb utat kínáló rakpartra. Igaz, csak a kisebb forgalmú nyári hónapokban.

Ami viszont meglepő, hogy a Magyar Autóklubtól is érkezett vendég, Sipka Gábor főtitkárhelyettes személyében, aki egy kis reményt adhat arra, hogy ezúttal lesz valamiféle objektív mérés, hatástanulmány is egy az autós közlekedést ilyen mértékben érintő városrendezési terv megvalósítása előtt.

Az elhangzottak szerint egy megállapodás értelmében az újjáéledő rakpart program első lépésként csak azon szakaszok megépítése indulhat majd el, ami nem tartalmazza az autóforgalom végleges megszüntetését, míg az autómentes szakaszok megépítésére csak akkor kerülhet sor, ha egy objektív mérőrendszer igazolja a város közlekedésének működőképességét a pesti rakpart átmenőforgalma nélkül is.

Új kikötők

A tervek között szerepel a belvárosi szakaszok zsúfolt kikötőinek szellősebbé tétele is, a Duna-parti Építési Szabályzat megújításával lehetővé válna a városközponttól távolabbi partszakaszokon új kikötők építése. Így a jövőben a szállodahajók akár ott is kiköthetnek majd, illetve ide terelnék a nagyobb kiszolgálóforgalmat vonzó hajókat is, a belvárosi részek tehermentesítése céljából. A meglévő kikötőknél viszont az infrastruktúra kiépítésével, bővítésével kívánják elérni, hogy a kikötőben álló hajók ne saját dízel aggregátorukat használják az energiaigényük fedezésére, hanem kapcsolódjanak a kikötőhely elektromos hálózatára.

Máshol viszont megszüntetik a kikötési lehetőségeket, főleg a lépcsős kialakítású partszakaszokon, hogy az emberekhez karnyújtásnyi távolságon belülre kerüljön a folyó. Hiszen ez az átalakítások egyik legfontosabb célja, hogy az erre járóknak kapcsolatuk legyen a Dunával.

Túl nagy, de mégis jelentéktelen?

Autós szempontból fontos, hogy a városvezetés az átmenő forgalom korlátozását célozta meg. Érdekes, hogy az alkalomra készült kiadvány egyik lapján a közúti forgalom nagyságát tartják a pesti rakpart szabadidős használatának kerékkötőjének, egy lappal később pedig épp azt bizonygatják, hogy mennyire jelentéktelen a rakparti autóforgalom a legbelső szakaszon. Amit valami rafinált számítás szerint mindössze a budapesti autóforgalom egy ezrelékére saccolnak.

Szerepel a tervben a villamosvonal frissítése is, hiszen az adatok szerint a 2-es villamos csupán a kapacitásának alig több, mint felét – 53% – használják ki, és szó esett arról is, hogy akár modern, alacsonypadlós CAF villamosok is közlekedhetnek majd valamikor ezen a vonalon.

A főként gyalogos és kerékpáros közlekedésre szánt rakpartra több zöldet terveznek, több és biztonságosabb kapcsolatot – lejárót – a felső és alsó rakpart között, és természetes, hogy az újonnan átépülő szakaszokon végig dedikált kerékpársávok létesülnek majd, amik nem csak elkészülnek, hanem kapcsolódnak is a már korábban kialakított részekhez.

Mikor, miből?

A rendezvényre kiadott füzet végén ez áll: A rakpartok teljeskörű átépítéséhez nélkülözhetetlenek az Európai Unió fejlesztési forrásai. A bemutatott tervek akkor valósulhatnak meg, ha a Kormány és az Európai Bizottság megegyezésével felhasználhatóvá válnak az uniós források. Mindaddig csak kisebb eszközökkel van lehetőség alakításokat végezni a rakparton.

Szerinted hogyan kéne a Pesti alsó rakpartot hasznosítani? Maradjon az autóké, mégiscsak ez a legrövidebb út Budapest északi és déli része között 50% (18) Csúcsforgalmon kívül tőlem azt csinálnak ott, amit akarnak, de napközben maradjon közút 22% (8) Zárják le az egészet, és legyen belőle bulihely 11% (4) Nem érdekel, én már a főváros közelébe sem megyek 17% (6)

Persze, ha végtelen forrás állna rendelkezésre a rakpart átalakítására, akár ilyen is lehetne. A képre, vagy ide kattintva megnézheted a többit is.