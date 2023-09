Nyomd a dudát, hidd el, jobb lesz!

Mióta az ember képes a gyalogostempónál gyorsabb helyváltoztatásra, azóta zavarják a nála éppen lassabban haladók. A biciklist a gyalogos, az autóst a biciklis, és így tovább. Ez van, ezért legfeljebb magadban moroghatsz, de a forgalomban gyakran előfordul, hogy valaki balesetveszélyesen közlekedik. Figyelmetlen, vagy direkt viselkedik faragatlanul, az mindegy, lényeg, hogy valahogy jelezzük felé, ez így nem lesz jó. Mondjuk dudáljunk rá!

Ne félj használni!

Autósként már megszokhattad, hogy az összes többi, fogalmatlan közlekedőre neked kell vigyázni. Hiába esik eléd a zebrán negyvennel keresztbe átbicikliző kerékpáros, inog előtted a skót turista két pajtásával együtt egyetlen bérroleren, vagy ténfereg eléd a kétszer háromsávos úton srégen keresztbe egy banyataligás nyugdíjas, a te dolgod, hogy megoldd a helyzetet, és ők ne haljanak meg.

Ilyenkor roppant civilizált és úri viselkedés, ha csak elnézően mosolyogsz, de sokkal hasznosabb, ha ezekre a félkegyelműekre rádudálsz. Úgy istenigazából. Nem csak a saját érdekükben, hanem az összes többi közlekedő érdekében is. Ha kicsit rosszul érzik magukat, talán máskor eltekintenek a szabálytalan, balesetveszélyes manőverektől.

Kicsit olyan ez, mint amikor ehetetlen otthon a kaja. Ha békésen mosolyogsz hozzá, akkor örökre ezt eszed. Ha szólsz, lehet, legközelebb jobb lesz. Vagy főzhetsz magadnak, de nem ez a lényeg, hanem, hogy nyugodtan add tudtára a többi közlekedőnek, ha balesetveszélyes, hülyeség, amit éppen csinál. Hátha leszoknak róla.

Mikor használhatod?

Dudálni viszont nem szabad bárhol, bármikor. A police.hu egy egész bejegyzést szentelt ennek a kérdésnek, amiben felhívják a figyelmet arra, hogy sem az indokolatlanul lassan közlekedő, sem pedig az út közepén megállva a járdán gyalogló ismerősével beszélgetőre, (!!!) vagy a zöldre váltó lámpa előtt elalvóra sem szabályos rádudálni.

A szabály előírása szerint hangjelzést adni csak balesetveszély esetében, a baleset megelőzése érdekében, valamint – lakott területen kívül – az előzési szándék jelzése céljából szabad. Ne felejtsük el azt sem, hogy a dudálás nem kötelező, csak lehetőség, és az a szükségesnél hosszabb ideig nem tarthat!

A hangjelzés indokolatlan használata szabálysértésnek minősül, büntethet érte a rendőr, bár ember legyen a talpán, aki meg tudja határozni, mi az indokolatlan hosszúságú dudálás. A rendőrség szerint azonban vannak olyan esetek is, amikor a bírság kiszabásától eltekinthet a rendőr, például egy éktelen dudálással haladó nászmenetet ritkán büntet meg a rendőr. Bár felfoghatjuk úgy is, hogy a személy- és vagyonbiztonság érdekében jeleznek vadul az egybekelteknek.

Milyen hangos lehet?

Mint a közlekedésben mindenről, a dudáról, illetve szakszerűbb nevén a kürtről, és annak műszaki paramétereiről is találsz előírást. A KöHÉM rendelet szerint – 72. § paragrafus környékén keresgélj, ha mást is tudni akarsz – minden gépjárművet fel kell szerelni a motor álló helyzetében is működő hangjelző berendezéssel, amelynek hangja folyamatos, egyenletes hangmagasságú és erősségű, blablabla. És itt a kőszívű előírás rögtön kizárja a dallamkürtöt a sorból.

Pedig gyerekkorunkban mennyire vágytunk volna rá, hogy a családi Wartburgban/Ladában/Skodában így szóljon a duda:

További rossz hír, hogy brutális hangerővel sem lehet kompenzálni azt, hogy kiesett a trombitaszóló, mert a rendeletben az áll, hogy a hangjelzés hangereje gépkocsi esetében 93–112 dB, motorkerékpár, mezőgazdasági vontató és lassú jármű esetében 89–112 dB lehet. A hangnyomást a 1800 Hz–3550 Hz-es frekvenciasávban mérik, így előfordulnak nem csak hangosabb, hanem öblös, mélyebb hangú és kacagtatóan szerencsétlen dudahangok is. Például a BKV buszoké is komolytalan, pláne a méretükhöz képest.

Álmatlan éjszakáid ne legyenek amiatt, hogy vajon a tiéd belefér-e a szabványos sávba, mert a járműre szerelt hangjelző berendezésnek jóváhagyási jellel kell rendelkeznie, és csak ilyet szabad beszerelni is. Jóváhagyási jelet meg csak az kaphat, ami a fenti paramétereknek megfelel.

Egyéb hangok

De nemcsak előre, hanem hátrafelé is jelezhetsz, a legtöbb gépkocsira felszerelhető olyan eszköz, ami hátramenetkor ad ki a kürtnél jóval halkabb, folyamatos, vagy szaggatott jelzést. Teherautóknál ez nem opciós felszerelés, hanem kötelező, ezért pittyeg agyzsibbasztóan az összes kukásautó is, amikor reggel 5-kor betolat az utcába.

Agyrém, de a csendes üzemű elektromos autókat is zajosabbá kellett tenni valahogy, mert a gyalogosok egyszerűen nem hallották meg, ha mögéjük ért egy villanyautó. Így 2019 nyara óta a tisztán elektromos üzemmódban – néma csendben – is haladni képes autóknak 30 km/órás sebesség alatt valamilyen, jellemzően fehér zajt kibocsátó berendezéssel kell rendelkezniük. Van márka, aki ebből is egyedit csinál, az új Renault Scenic-ben például Jean-Michell Jarre komponálta a gyalogosfigyelmeztető zajt.

Megkülönböztető jelzés

A sziréna alapból a mentők, rendőrök, tűzoltók kiváltsága volt, de mára már a BKK-s autó, vagy a közmű szolgáltatók zavarelhárító autói is használhatják. Logikus lenne, ha hangról is meg lehetne ezeket a járműveket különböztetni, de sajnos erre nincs szabvány, a hangjuk leginkább az alkalmazott berendezés típusától függ. Azért némi támpontot adhat, hogy a tűzoltók rendszerint nagyobb, teherautóalapú járművekkel vonulnak, amin a légkürtnek egész egyedi hangja van.

Csengetés, sípolás

Nem csak dudát használhat egy jármű, ha figyelmeztető jelzést akar leadni. A villamosok hagyományosan csengetnek – volt is ebből bonyodalom, amikor a mechanikus csengő nélküli Combinoknak is csengetniük kellett. De megoldották, a figyelmeztető hangjelzés hangszóróból jön, és elég furcsa is. A HÉV pedig sűrített levegős síppal hozza rád a frászt, ha megpróbálsz még előtte átslisszolni a reggeli rohanásban.

Röhögni fogsz, de még a repülőkön is van duda amit úgy hívnak, “ground call button”. Igaz, nem arra való, hogy a többi repülőnek jelezzenek, hanem a földi személyzetnek dudálnak vele. Igazából nem is rendes dudahangja van, típustól függően sokkal inkább ébresztőórára, vagy sípolásra hasonlít a hangja.

Itt egy KLM-es videó róla, figyelem, hollandul beszélnek benne, ami fájhat:

Minden hangjelzések királya

Az egyik legdurvább, legmesszebbre hangzó hangjelzés a hajók ködkürtjének hangja. De ködkürt nem csak hajókon, hanem a parton is működhetnek. Jelentőségük ugyan már megkopott a modern navigációs berendezések korában, de azért jó nézni, és hallgatni, ahogy egy ilyen régi példány megszólal: