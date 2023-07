Dübörög a nyaralós szezon, hétvégére szinte kiürül a főváros, ez már csak a parkolók állapotából is látszik. Rengetegen mennek a Balatonhoz, akik viszont távolabbra indulnak, azoknak lehet hasznos segítség a következő kisokos.

Hosszú távú autózáskor már érdemes úgy tervezni az autó fogyasztásával, hogy az a lehető legkedvezőbb legyen. Ez a költség minden nyaraláskor az egyik legnagyobb, és már egy horvát tengerpart oda-visszán is komoly összegeket lehet spórolni, ha a sofőr tudatos és akár előre megtervezi az út rá eső részét, vagyis az útvonalakat és a tankolásokat. Nézzük, milyen lehetőségeink vannak, ha a lehető legolcsóbban szeretnénk tankolni!

Magyarország

Nem kell igazán messzire menni ahhoz, hogy szemléltessük, mennyire komoly különbségek adódhatnak két egymáshoz egyébként látótávolságban lévő benzinkút között. Véletlenszerűen két balatonkeresztúri töltőállomás árait néztem meg és kértem el, a különbség annyi, hogy a Shell az M7-es autópályán, a MOL pedig Balatonkeresztúron van tulajdonképpen egymás mellett, de a lehajtó miatt 8 percnyi autóútra egymástól, ami aztán egyáltalán nem sok, de most figyelj, mutatom az árakat.

Felhívtam az autópályán lévő Shellt, ahol a 95-ös benzin aktuális ára 655 forint/liter, a gázolajé 643 forint/liter. Ezzel szemben a Holtankoljak.hu aktuális információja szerint a településen lévő MOL-nál 591 és 579 forintért tankolhatjuk a két üzemanyagot, ez 64 forint különbség mindkettőnél. Ha csurig tankolnám a BMW-met a Shellen, ami 65 litert jelent, 42 575 forintot fizetnék, ha a MOL-on 7,2 kilométerrel odébb, akkor csak 38 415-öt, ami 4160 forinttal kevesebb! Mondom másként, amennyiért a Shellen tankolnék, annyiból plusz 7 liter kijön, ami, ha ügyes vagyok, még 100 kilométer autópályán a hathengeressel.

Ez csak egy példa a Balaton körül, direkt azt választottam, ami a lehető legközelebb esett a pályához, így lemenni róla sem telik túl sok időbe, ha éppen úgy jön ki a lépés, hogy tankolni kell hazafelé. A hazai kutakon körülnézve egyébként ez nagyjából jellemző, mióta nincs árstop, azóta így elszálltak az autópályás árak újra.

Horvátország

Az egyik legnépszerűbb autós célpont nyáron a horvát tengerpart, úgyhogy célszerű ezzel kezdeni a külföldi úti célokat. Ha valaki igazán extrém spórolósan szeretne lejutni, annak az országút lesz a legjobb megoldás, mert az autópálya költségek elég magasak Horvátországban. Erre viszont én sem lennék képes, és talán a legtöbben így vagyunk vele, ha már elindulunk a tengerhez, érjünk oda, ahogy csak lehet, úgyhogy maradjunk az autópályán.

Otthonról indulva nem adnék senkinek sem különösebb tanácsot a tankoláshoz, mivel mindenki tudja magának, hol szokott, hol a legolcsóbb a környéken, hol szeret. Egy teletankkal még az én BMW-m is eljut bőven a határon túlig, így az első tankolást biztosan Horvátországban kéne megejtenem. De hol tegyem?

Erre most viszonylag egyszerű a válasz, mert Horvátországban jelenleg benzinár stop van érvényben, 10,85 kuna (548 ft) a hagyományos 95-ös benzin literje és 10,10 kuna (510 ft) a gázolajé minden benzinkúton. Így idén teljesen mindegy, hogy az autópályán, vagy valamelyik kis faluban próbálunk meg tankolni. Különbség akkor lesz, ha prémium üzemanyagot tankolnánk, az ugyanis szabad áras.

Olaszország

Nagy a szórás az olaszországi töltőállomásokon, de szerencsére egész sok segítséget találunk, kicsit jobbak a lehetőségek, mint nálunk. Több olyan mobiltelefonos applikáció is létezik, amiben térképen böngészhetünk a kutak között. Én a Benzina Vicinát használtam, és elindultam a számunkra egyik legfontosabb autópályán, az A4-esen, ami Goriziánál lépi át a Szlovén határt és érinti Velencét, Padovát, és ezen jutunk el Veronán és Brescián keresztül Milánóba is.

Addig mentem a térképen, amíg az egymáshoz lehető legközelebb eső két benzinkutat nem találtam, ez Arinonál volt, Velence és Padova között. Két Eni töltőállomás, de az egyik az autópályán, a másik pedig Arino külső részén található, az A4-esen 1,889 euró a 95-ös benzin literje jelenleg, a településen viszont 1,669 euróért is tankolhatunk.

Számolgassunk kicsit, forintban ez 715 és 632 forintot jelent, egy teletank (65 liter) 46 475 forint és 41 080 forint, ami már 5395 forint különbséget jelent, ez már több mint 7 liter plusz, ha az olcsóbb kúton tankolnék. A lehajtó miatt itt 15 perc autózás egyik kúttól a másikig, ami egy hosszabb utazásnál már lehet macera, de akár még örülhetnek is a család tagjai, hogy több pénz jut majd canollira.

Egyébként, ha körbenézünk az olasz benzinkutak között, simán előfordul, hogy kis településeken ugyanolyan vagy magasabb árakat találunk, mint az autópályás benzinkutakon. Már csak ezért is érdemes lehet előre tervezni, vagy csak tankolás előtt körülnézni, meddig érdemes még elmenni, 5000 forint egy teli tankon már számít.

Bulgária, vagy Görögország felé mennél? Arra is tervezz előre!

Mindkét irányba Szerbián keresztül vezet az út, ahol benzinkutanként nehéz lekérdezni az üzemanyagárat, ha csak valaki épp nem beszél szerbül és telefonál előre a kutakra. Az átlagos üzemanyagár itt 560 és 585 forintra jön ki literenként, Bulgáriában viszont 486 és 426 forint, így érdemes úgy tervezni a tankolásokkal, hogy nagyobb részt már Bulgáriában töltsük bele az autóba.

Hasonló a helyzet Görögország felé is, ez esetben át kell vágnunk Észak-Macedónián is, itt pedig érdemes tankolni is, mert szintén 486 forint a benzin és csak 429 forint a gázolaj, míg Görögországban 699 és 592 forintot kell fizetni literjéért, vagyis 213 forint a különbség egyetlen liter 95-ös benzinen és 163 forint egy liter gázolajon. Ezek persze az átlagárak, de meghatározzák a különbséget.

Mi tehetsz még, hogy kevesebbet fogyasszon az autód?

Ahogy korábban is említettem, az a megoldás is működik, hogy országúton teszed meg az utat, vagy néhány szakaszt és úgy megspórolod az autópálya költségeket. Ezekről korábban beszéltünk a környező országokra való tekintettel, ebben a cikkben összeszedtük nektek, mit kell tudnotok:

Ha viszont autópályán mennél, arra is van nagyon sok trükk, hogyan javíts az autód fogyasztásán. Fontos a jól megválasztott sebesség, és itt most nem arra gondolok, hogy 130 helyett menj 100-zal vagy 90-nel. A megengedett legmagasabb minden környező országban a 130 km/h. Hogy ezt óra szerint, vagy GPS szerint veszi valaki abba most nem szeretnék bele menni, és abba sem, hogy mennyitől mérnek a kameráink, és mennyitől a környező országokban.

Ha szeretnénk spórolni, akkor úgy állítjuk be a sebességünket, hogy ezt a sebességhatárt alulról súroljuk, vagyis valahol 120-125 között lesz a jó megoldás. Néhány autó motorja 100 kilométerenként akár egy litert is meg tud spórolni ekkora különbséggel a 130-as tempóhoz képest. Kicsit lassabb csak és ahol a forgalom engedi, ott biztonságosabb is, a pénztárcánk is jobban jár. Ezzel a sebességgel még nem fogunk feltartani senkit, ha arról van szó, könnyen megelőznek és nekünk is marad mozgástér, ha előzni kell.

Légellenállás, súly, ablakok is számítanak

Utazáskor rengeteg a csomag, de figyeljünk arra, hogy ne terheljük túl az autót, ha nagyon leül a hátulja, teljesen megváltozik a légellenállása és a tengelyek terhelése. Ez pedig felborítja a kényesen belőtt légellenállást, ami autópálya tempónál különösen fontos. Ehhez tartozik az is, hogy a lehúzott ablakok szintén rontanak a légellenálláson és autópályán nem is valami kényelmes.

Ne maradjon fent tetőcsomagtartó sem – a kereszt tartóra gondolok – ha alapvetően nincs rá szükség, mert szintén rengeteget ront a légellenálláson, ezzel pedig az autó fogyasztásán is. A gumik levegő nyomása is fontos, általában azt is megadja a gyártó, hogy mennyi utassal mekkorának kell lennie. Állítsd be tökéletesen, így a gördülési ellenállás a lehető legideálisabb lesz, ami szintén fontos résztvevő a fogyasztásban.

Ha minden megvan és az autód motorja is műszakilag tökéletesen működik, akkor nincs más hátra, mint berámolni az összes fontos holmit meg a családot, barátokat, kutyát, macskát, teknősbékát, és útnak indulni. Az előrelátás mindig sokat segít, erre törekedj az utazásodon is.