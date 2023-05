Aki jelenleg új autót keres, annak minden eddiginél jobban oda kell figyelnie az üzemanyag-fogyasztásra, hiszen az utóbbi hónapokban bizony zokogva gurultunk be a kútra ha tankolni kellett.

Kíváncsi vagy, mennyit fogyasztanak manapság az új autók? Itt a friss lista, amelyben összegyűjtöttük az ADAC, a WLTP és a Spritmonitor (ahol felhasználók osztják meg autóik valós fogyasztását) adatai alapján a ma kapható legkisebb étvágyú új autókat. Kizárólag dízel és benzines modellek szerepelnek a listán.

* ugyanaz az a két autó, csak más logóval

Mi az a WLTP-szabvány?

A WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) egy fogyasztásmérési módszer. Nevével ellentétben nem globálisan érvényes metódus. A WLTP Európában lépett először hatályba 2016-ban, kicsit módosított formában Japánban és Dél-Koreában megszabja a fogyasztás- és az emissziómérést. Emiatt az autógyártóknak továbbra is óriási feladat marad az eltérő kínai, közel-keleti, amerikai és európai előírások szerint külön-külön bevizsgáltatni az autókat a forgalomba helyezési engedélyekhez. A különböző autók fogyasztási értékeinek összehasonlíthatósága kedvéért a WLTP is laborbéli mérés, akárcsak az 1992-től érvényes NEDC (New European Driving Cycle), csak a szimulált forgalom áll közelebb a valóságoshoz.