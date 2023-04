Elgondolkodtató, hogy tavaly 37 autós balesetet nem mások, mint a járművek utasai okoztak Magyarországon. Mi is elképzelünk most számos lehetséges mókás vagy éppen tragikus szituációt, a részletek sajnos nem ismertek. Ezt leszámítva azonban számos érdekes információ kiolvasható a KSH által a Vezess kérésére összeállított friss adatsorokból, amelyek a tavaly idehaza történt 14 491 darab emberi hibás közlekedési balesetet sorolják be különböző kategóriákba.

Az első szerint az ilyen balesetek 95 százalékát a járművezetők okozták 2022-ben, összesen 13 791 alkalommal miattuk kellett mentőt hívni. Az április hónapban hivatalosan még „előzetesnek” mondott tavalyi adatok (melyeket az ORFK-tól szerez be a KSH) szerint 680 alkalommal voltak gyalogosok a hibásak, plusz ugye a háromtucatnyi utas.

Férfiak vs. nők

Óriási különbséget látni a balesetokozók nemek szerinti felosztásában. Összesen 10 304 alkalommal bizonyultak férfiak felelősnek (71 százalék), szemben a 3665 női hibást kimutató balesettel (ami 25,2 százalék), sajnos 529 esetről nincs adata a rendőrségnek, vagy még nem állt rendelkezése információ az adatszolgáltatáskor.

Természetesen a legfontosabb kérdés ilyenkor, hogy mennyi nő és férfi vezet jelenleg gépjárművet Magyarországon, hiszen a jogosítványok számával arányosítva lenne beszédes a nemek szerinti bontás. Sajnos korábbi kérdésünkre azt mondta a Belügyminisztérium, hogy nem létezik nőkre és férfiakra bontott statisztika az érvényes vezetői engedélyek számáról idehaza.

„Nagyjából a rendszerváltás óta azonosnak mondható a B-kategóriás jogosítványért elindulók között a férfiak és a nők aránya” – ezt már Böröcz Mátyás, a Magyar Autósiskolák Szövetségének az elnöke mondta kérdésünkre. Eszerint az ötvenes korosztályig nagyjából ugyanannyi nő és férfi vezethet személyautót idehaza. Habár nincs rá statisztikánk, de a hivatásos sofőrök (kamionosok, buszvezetők stb.) között láthatóan sokkal több a férfi, azonban a rendőrségi statisztikák szerint a közlekedési balesetek legnagyobb részét nem ők, hanem a személyautósok okozzák. Azon belül is az ORFK szerint háromnegyedrészt a férfiak.

Melyik korosztály töri össze a legtöbb autót?

A legfiatalabbak és a legidősebbek, ha röviden akarunk válaszolni a kérdésre. A KSH által részünkre elküldött adatsorok – nem milliméterre azonos – korosztályok szerint ezeket a számokat mutatják az emberi hibás baleseteknél 2022-re.

Életkor szerinti kategóriák Balesetszám, 2022 18-24 1949 25-30 1614 31-35 1267 36-40 1152 41-45 1285 46-50 1353 51-60 2062 61-65 631 66- 2227

A Magyarországon élő 18 és 24 év közötti fiataloknál valószínűleg még alacsonyabb a jogosítványosok aránya, mint a harmincasok vagy a negyvenesek között, mégis láthatóan több balesetet okoznak náluk. Főleg a legfiatalabbak, de vajon mi lehet e mögött? „Eltörölték a rutinvizsgát, azóta egyeseknek kell némi idő, amíg magabiztosságot szereznek a forgalomban” – válaszolja Böröcz a felvetésünkre. Nem tett jót a rendszernek egy küszöb kivétele belőle. Az elnök szerint ő maga is lobbizott személyesen a rutinvizsga eltörlése ellen, de nem járt eredménnyel az illetékes államtitkárnál.

A legidősebb járművezetők magas balesetokozási számára pedig úgy reagált az autósikolák érdekszervezetének a vezetője, hogy „Németországban könnyebben belátják az idősek és a családtagok, hogy eljön a pillanat, amikor már nem szabad a volán mögé ülni.”

Mint arról a Vezess is beszámolt, az Európa Unió egy jelenleg még készülő javaslat keretében változtatna a jogosítványok érvényességén. Az egyelőre csak tervezett változtatás lényege, hogy aki 70 éves kor után is meg akarja tartani a jogosítványát, annak bizonyos teszteket kellene teljesítenie.

A téma egy április eleji Kormányinfón is szóba került, ahol Gulyás Gergely miniszter úgy nyilatkozott, hogy a kormány semmiképp sem fogja támogatni azt, hogy újabb vizsgát kelljen tenniük az időseknek. Szerinte nem az idősek okozzák a baleseteket, sokkal inkább a fiatalok a felelősek.

A politikáról visszatérve a hivatalos számokhoz, ha valaki összeadja a fenti táblázat adatait, még nem jön ki a végeredmény, két adat hiányzik. A hivatalos statisztikák szerint 449 balesetet 18 év alattiak okoztak (például autó elé szaladó gyerekek), és 509 balesetnél nincs rendőrségi információ a felelős életkoráról (mert mondjuk még nem zárult le az ügy).

Hónapok, napok és napszakok

Magyarország útjain a nyár számít a leginkább balesetveszélyesnek, a tavasz közepétől őszig történik a legtöbb tragédia idehaza. Jellemzően a hosszabb autós kirándulásokkal terhelt nyári hónapok a leginkább rizikósak minden évben, évtizedek óta. A legnyugisabb időszak szinte minden esztendőben az év eleje, február és január. Ezekben csak egy-egy kiemelkedően csapadékos (havas, latyakos) téli nap (esetleg hét) szokott problémás lenni, de amint tapasztaljuk, egyre kevesebb a hó az országban, a kontinensen.

Balesetszám, 2022 Hónap 1. 1560 július 2. 1503 május 3. 1472 június 4. 1393 augusztus 5. 1320 október 6. 1291 szeptember 7. 1182 december 8. 1146 november 9. 1082 április 10. 1032 március 11. 903 január 12. 864 február

Sok újdonságot nem hoztak a tavalyi adatsorok a hét napjait nézve, ősidők óta a legzűrösebbnek a pénteket mutatják az adatbázisok, ha nem is az év minden egyes hetében, de az utolsó munkanap rendre kiemelkedik a mezőnyből. A Budapesten élők és ott rendszeresen autózók számára ez egyáltalán nem meglepetés, különösen a kivezető utakon tapasztalható a szokásosnál is zűrösebb zsúfoltság péntek délutánonként. A második legproblémásabb (és minden bizonnyal a második legforgalmasabb) nap a statisztikák szerint a csütörtök.

Velük szemben állnak – szintén hosszú évek óta – másik végletként a vasárnapok, ezek a hét legkisebb forgalmú, legbiztonságosabb, legnyugisabb napjai. A maradék négy nap statisztikáit nézve nagyjából azonos szinten mozog a balesetszám, szabadnapjuk ellenére a szombatok hozzák a hétfők-keddek-szerdák szintjét.

A napszakokat nézve a forgalom – különösen városokban jellemző – megugrását eredményező reggeli és a délutáni csúcsokban ütköznek egymásnak a legnagyobb számban a gépjárművek, ez is régóta, stabilan így van. A KSH négy darab 6 órás időszakra osztja a napokat, a reggel 6-tól déli 12 óráig tartó időszakot hajszállal előzi a feketelistán a 12-től 18-ig tartó időszak, így volt ez szinte mindig.

Nagyon fontos megemlítenünk és kiemelnünk, hogy csak vasárnaponként, és csak éjfél és reggel 6 óra között összesen 199 baleset történt az útjainkon tavaly.