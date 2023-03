„A 4iG Nyrt. 2023 májusában szállítja az eszközöket” – válaszolta az ORFK a Vezess azon kérdésére, hogy mikortól használja a rendőrség a 40 darab mozgás közbeni mérésre is alkalmas új traffipaxát. A nettó 296 millió forintért vásárolt készülékek megérkezése két hónap múlva „lehetőséget biztosít az eszközök működésének megismerésére, további kezelők kiképzésére, az esetlegesen felmerülő módosítások, javítások elvégzésére” a rendőrség szerint, akiknek számos kérdést feltettünk a leendő sebességmérőkkel kapcsolatban.

Az autósokat talán leginkább foglalkoztató információval kapcsolatban, hogy mikortól működnek és mérnek élesben az új készülékek, sajnos ma még nem tudott pontos dátumot mondani az ORFK. „A tapasztalatok értékelésének eredményei ismeretében lehet meghatározni az éles üzemű használat kezdő időpontját.”

Megkérdeztük azt is, hogy az új traffipaxok mi mindenben különböznek a rendőrség által jelenleg használt mobil készülékektől. „Funkcionalitás szempontjából” leginkább a FámaLézer III. VHT-507/DVRM-G készülékhez hasonlíthatók az ORFK szerint, de más gyártótól származik a lézeregységük, ezen felül nagyméretű és leválasztható érintőképernyőjük lesz. Korábban elárulták, hogy „nyilvánvalóan korszerűbb berendezések lesznek”.

A tesztidőszak október-november fordulóján kezdődött és egy hónapig tartott. Jelenleg a sebességmérők típusvizsgálatának az előkészületei zajlanak, a fejlesztő cég ajánlatot kért a mérésügyi hatóságtól, közölte a menetrenddel kapcsolatos érdeklődésünkre a rendőrség. Szerettük volna megtudni, hogy az ORFK mely területi szervei (BRFK, megyék) használják majd az új eszközöket, de erről később születik döntés.

A vásárlás okát viszont elárulta a rendőrség, a meglévő traffipaxok amortizációs cseréje és az eszközpark bővítése miatt vásárolják meg ezt a 40 készüléket. Kérdésünkre, hogy milyen eredményt várnak ennyi traffipaxtól, azt mondták, hogy “a menet közben végrehajtott sebességmérési tevékenységgel felfedett jogsértések számának növekedését, ezáltal a sebességtúllépések visszaszorítását”.

A meglévő traffipaxokkal is újra növekszik a bírságok száma

A rendőrség által jelenleg használt VÉDA rendszer készülékeit két nagy csoportra lehet osztani: az útfelület fölé állványra rögzített 365 darab – és mindenki által jól látható – fix sebességmérőkre és 160 mobil készülékre. Utóbbiakat vagy rendőrautókba helyezve használják az egyenruhások, vagy háromlábú állványon az utak mellett mérnek velük.

Ezzel a 2016 óta működő rendszerrel összesen 621 637 alkalommal mért gyorshajtást a rendőrség 2022-ben, ami jelentősnek mondható 20,6 százalékos emelkedés az egy esztendővel korábbihoz képest. Átlagolva ez az év minden egyes napjára 1703 darab bírságot jelent.

Bírságszám/év Átlagos bírságszám/nap 2022 621 637 1703 2021 515 028 1411 2020 618 184 1689 2019 687 501 1883 2018 623 142 1732

Az elmúlt években hullámvasúthoz hasonlít a bírságszámok grafikonja: a 2019-es csúcsig emelkedett, majd a járvány megtörte, tavaly viszont ismét jelentősen növekedett. Természetesen befolyásolja az adatokat a forgalom nagysága mellett a rendőrség aktivitása is, arról azonban sajnos nincsenek statisztikáink, hogy melyik évben mennyi alkalommal és mennyi ideig mértek az utak mellett a mobil készülékek. A fixek elvileg napi 24 órában figyelik az alattuk elhaladó forgalmat.

Mérnek, ha éppen nem javítják őket Mint minden elektronikai berendezés, természetesen a traffipaxok (és a komplett VÉDA rendszer bármely elemei) is elromolhatnak, időnként ezeket is javítani kell. „Az üzemeltetéssel megbízott cég 2022-ben összesen 165 esetben végzett beavatkozást az ORFK által bejelentett valós problémák miatt” – közölte az ORFK a fix készülékekkel kapcsolatban, ami nem jelenti azt, hogy ennyiszer leállt volna a sebességmérés. Arra is volt ugyanakkor példa, hogy egy készülék nyolc napig nem szolgáltatott adatot tavaly, ez volt a leghosszabb kiesés. A mobil trafiknál 71-szer kellett ilyen-olyan javításokat végezni. Eben a 236 beavatkozásban nincsenek benne a szoftverfrissítések, a megelőző karbantartási tevékenységek, a rendszermonitoring, és az ellenőrző vizsgálatok. A fix sebességmérőket kategorizálólézer-hiba, ipariszámítógép-hiba, kamerahiba, switch-hiba miatt kellett javítani tavaly, a mobil készülékeket belsőakkumulátor-hiba, érintőképernyő-hiba és GPS-hiba miatt, tudta meg a Vezess.

A bírságszámmal párhuzamosan együtt természetesen megemelkedett tavaly a kiszabott bírságok együttes összege is, ami 21 417 815 000 forintra emelkedett 2022-ben. Ez az elmúlt öt esztendő második legmagasabbja.

A lefülelt gyorshajtások után 30 ezer forinttól 300 ezerig terjedő büntetések szerepelhetnek a kipostázott levelekben, a helyszíni bírság 5 és 50 ezer forint között lehet. A magyar rendőrség traffipaxai meglehetősen toleráns ráhagyással mérnek európai összevetésben.

Trükkös Trafiboxokból is mérik az autósokat

A múlt év újdonsága, hogy furcsa szerkezetek kezdtek feltűnni az utak mellett országszerte Borsodtól Csongrádon és Pest megyén át Somogyig és Zaláig. Kis betonalapzatból méteres fémcső áll ki, rajta olyan 80x40x40 centis fehér fémdoboz, felül rejtélyes kis ablak.

Trafiboxnak hívják őket, az önkormányzatok pénzéből állnak fel országszerte, azért, hogy a rendőrség mobil sebességmérői ebből figyelhessék a forgalmat. A 160 darab ARH CAM-S1 típusú traffipaxokról korábban nem volt köztudott, de ezek rendelkeznek automata mérési üzemmóddal, amelynek használata esetén nem szükséges a folyamatos kezelői felügyelet. Vagyis csak a készülék Trafiboxba helyezéséhez és üzembe állításához kell rendőr, utána magától méri a sebességet, készíti a fotókat és rögzíti a gyorshajtásokat.

A mintegy száz darab Trafibox helyéről immár térképünk is van.

Egyszerűnek tűnő ügyes szerkezetek, ráadásul jóval kevesebb pénzből minden bizonnyal hatékonyabbak lehetnek a hét éve működő 365 darab fix készüléknél. Két ok miatt is trükkösek, ezért eredményesebbnek ígérkeznek.

Egyrészt az utak mellett álló Trafiboxokat látják ugyan az arra haladó autósok, azt viszont nem tudják – mert a közeledő járműből nem látszik pontosan -, hogy abban a konkrét dobozban éppen akkor van-e egyáltalán működő sebességmérő. Simán lehet, hogy teljesen üres doboz mellett lassítanak, amivel máris elérték céljukat az egyenruhások: lassul a járműforgalom, biztonságosabbá válik az adott útszakasz. A vidéki városokban 3-4 ilyen dobozt is képes lehet eredményesen kiszolgálni egyetlen mobil traffipax.

A másik ok, ami miatt hatékonyabb lehet az utak fölé szerelt fix készülékeknél, hogy a Trafiboxok forgathatók, vagyis ezekkel ellentétben a kétirányú forgalmat is képesek ellenőrizni. A helyi rendőrök döntésén múlik csupán, hogy mikor, melyik irányba haladó autók, motorok, kamionok stb. sebességét mérik velük. Akár naponta többször is fordíthatnak rajtuk 180 fokot, így az adott utat rendszeresen használó járművezetők sem léphetik át nyugodtan a sebességhatárt, mert mondjuk reggel azt látták, egy adott irányt figyelt akkor a traffipax. Két óra múlva ugyanúgy bemérheti ugyanazt a gyorshajtót a másik irányból érkezve.

A 2022-es bírságszám növekedésben már benne van számos Trafibox is.